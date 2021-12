Prima SHOW a Prima STAR odstartovaly na platformě Skylink

DNES!

▲ Obr č. 1 - Prima SHOW a Prima STAR v nabídce Skylinku (foto: FTV Prima)



Těší nás, že jsme se dohodli se sítí Skylink na distribuci našich dvou kanálů Prima SHOW a Prima STAR. Skylink patří mezi nejdůležitější distribuční platformy v ČR a mám radost, že se vysílání obou kanálů dostane do statisíců dalších domácností. Věřím, že si diváci jejich program oblíbí

Programy Prima SHOW a Prima STAR určitě mají potenciál zaujmout nemalou část diváků. Jsem proto rád, že jsou nyní přístupné také všem satelitním zákazníkům Skylinku v České republice

technické parametry - Prima SHOW a Prima STAR:

Prima SHOW

Prima STAR

Od úterý 7. prosince mohou zákazníci satelitní služby Skylink sledovat dva nejnovější kanály skupiny Prima -. Oba kanály budou k dispozici pro zákazníky Skylinku v balíčku Digital.Další stovky tisíc diváků si tak mohou naladit například populární reality show LIKE HOUSE 2, Výměnu manželek USA na Prima SHOW nebo spoustu nestárnoucích pořadů klasické prima zábavy, jako jsou Nikdo není dokonalý či Carusošou na Prima STAR.Kanál Prima SHOW najdou zákazníci na předvolbě číslo 26, Prima STAR na předvolbě 30.," říká generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.," uvádí Ladislav Řeháček, country manager společnosti M7 Group pro Českou republiku a Slovensko.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 11,934 GHzpolarizace: vertikálníSR: 27500FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSK FastScan : Prima SHOW - č. 26, Prima STAR - č. 30Kanál Prima SHOW, zaměřený na žánr reality show, aktuálně vysílá dvě české reality show - LIKE HOUSE 2 a Královny butiků. Každý den také přináší výběr toho nejlepšího ze zahraničních reality show, například americkou Výměnu manželek, australskou show Krásky a šprti nebo pořad o beauty proměnách O 100 % hezčí. Od půlky prosince zařadí Prima SHOW do programu dvě premiérové svatební show - Svatba na první pohled USA (od 17. prosince) a Tyhle šaty beru (od 20. prosince).Kanál Prima STAR přináší to nejlepší z rodinného stříbra skupiny Prima. Diváci najdou v programové nabídce seriály plné českých hvězd jako Rodinná pouta nebo Modrý kód i oblíbené zábavní pořady Carusošou či Nikdo není dokonalý. Nedílnou součástí programu jsou také pořady o vaření, například Prostřeno! a mnoho dalších.