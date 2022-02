Telly aktualizuje aplikaci pro internetovou televizi

DNES!

▲ Obr č. 1 - Televizní platforma Telly (foto: Telly)



Jaké novinky na zákazníky OTT služby Telly čekají?

Jak aktualizovat Telly aplikace pro vaše zařízení?

Provozovatel internetové a satelitní televizní platformy Telly provede aktualizaci aplikace pro internetovou televizi. Update proběhne během noci po jedné hodině ranní v noci na 2.2.2022.Během aktualizace bude služba nefunkční.Aktualizace se týká většiny Telly aplikací a zařízení, včetně set-top boxů Arris a přinese vyšší stabilitu platformy i řadu novinek. Zároveň odstraní drobnější chyby a nedostatky aplikace. Satelitní televize se aktualizace nijak nedotkne.* Přepracovaný a modernější vzhled uživatelského prostředí.* Domovská obrazovka - U všech aplikací nově přibyde záložka Domů, pod kterou najdete výběr nejlepších pořadů dle hodnocení, kategorizaci obsahu dle žánrů i přehled rozkoukaných pořadů.* Upravená správa vlastních skupin stanic - Nastavení vlastních skupin se nyní bude propisovat i do ostatních zařízení a aplikací vedených pod vaším účtem. Skupiny budete moci spravovat přes webový přehrávač na stránce moje.telly.cz.* Nová verze EPG - Elektronický průvodce programů nyní přináší lepší a přesnější výsledky vyhledávání, včetně seskupení jednotlivých dílů seriálů.Aktualizace proběhne u většiny Telly aplikací automaticky v průběhu noci (po 1:00) mezi 1. a 2. únorem. Pokud by se aktualizace ve vašem zařízení neprojevila, postupujte prosím podle návodu níže dle vašeho zařízení:* Set-top box Arris - U set-top boxu proběhne automatický restart v nočních hodinách. Pokud se automatický restart neprojeví, restartujte váš set-top box ručně, nejlépe vytáhnutím set-top boxu z elektrické sítě a opětovným zapojením po 30 sekundách.* LG TV aplikace - Pro aktualizaci restartujte svou aplikaci nebo televizor. Pokud by se aktualizace neprojevila, aplikaci odstraňte a znovu nainstalujte z vašeho LG Content Store.* Android TV aplikace - Pro aktualizaci otevřete sekci Nastavení >> záložka Aplikace >> Telly >> Vymazat mezipaměť (Cache). Pokud by se aktualizace neprojevila, aplikaci odstraňte a znovu nainstalujte z vašeho Google Play Store.* Samsung Smart TV aplikace - Těchto aplikací se aktualizace netýká. Aplikace již byly aktualizovány.* tvOS aplikace - Dle vašeho nastavení se aplikace buď automaticky aktualizuje nebo bude potřeba manuální aktualizace (verze 1.12.13).* iOS a iPadOS aplikace - Dle vašeho nastavení se aplikace buď automaticky aktualizuje nebo bude potřeba manuální aktualizace (verze 3.9.17).* Android mobil/tablet - Dle vašeho nastavení se aplikace buď automaticky aktualizuje nebo bude potřeba manuální aktualizace.* Webový prohlížeč - Aktualizace se projeví automaticky, není potřeba uživatelský zásah. V případě komplikací bude nutné smazat a opětovně přidat webový prohlížeč ve správci zařízení na stránce moje.telly.cz.* Xbox aplikace - Nově je dostupná aplikace pro zařízení xBox. Aktualizaci proveďte manuálně ve vašem Microsoft Store.redakce