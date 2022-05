Markíza Krimi odstartuje 6.6. detektivním filmem

DNES!

▲ Obr č. 1 - Programové schéma Markíza Krimi (foto: Markíza)



Pondělí, 06.06.2022

Úterý, 07.06.2022

Středa, 08.06.2022

▲ Obr č. 2 - Logo Markíza Krimi (foto: Markíza)



Čtvrtek, 09.06.2022

Pátek, 10.06.2022

Sobota, 11.06.2022

Neděle, 12.06.2022

Pondělí, 13.06.2022

Nová programová služba slovenské mediální skupiny Markíza odstartuje 6. června 2022. Stanice s názvem Markíza Krimi se zaměří na kriminální seriály a filmy. Divákům nabídne úspěšné zahraniční tituly, novinky ale i využije svůj bohatý programový archív.Markíza KRIMI se bude zaměřovat na detektivní a kriminální tématiku a to prostřednictvím nejoblíbenějších zahraničních seriálů, doplněných o kvalitní filmy a původní tvorbu z bohatého archívu skupiny Markíza. Stanice bude vysílat 24 hodiny denně 7 dní v týdnu a to v HD rozlišení. Zatím není jasné u jakých operátorů bude Markíza KRIMI dostupná.Divácise mohou těšit na slovenskou premiéru amerického seriálu Whiskey Cavalier (2019), který se natáčel v Praze. Nebudou chybět ani celosvětové divácké hity jako Kosti (2005-2017) či Myšlenky vraha (2005-2020) či nová série NCIS - Námořní vyšetřovací úřad (2003 až po současnost) i NCIS: Los Angeles (2009 až po současnost). Z osvědčených stálic Markíza Krimi odvysílá seriály Mentalista (2015-2016), Monk (2002-2009), Odložený případ (2003-2010) či Bostonské vraždy (2010-2016). Z filmů Markíza Krimi přinese Temná tvář Brooklynu (2019), Agatha Christie: Hnízdo supů (2017), kterým bude vysílání v pondělí šestého šesté odstartováno.Na jaké další pořady se v první vysílací týden Markíza Krimi mohou diváci těšit přináší níže zkrácená verze programového přehledu.08.30 Agatha Christie: Hniezdo supov(Agatha Christie: Crooked House) Detektívny film, VB (2017). Réžia G. Paquet-Brenner. Hrajú: G. Closová, T. Stamp, M. Irons, G. Andersonová, Ch. Hendricksová.10.15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XVI. (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: M. Harmon, S. Murray, D. McCallum, W. Valderrama, E. Wickershamová.11.35 Kosti I. (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2005-2006). Hrajú: E. Deschanelová, D. Boreanaz, M. Conlinová, T. J. Thyne, E. Millegan, J. Adams.13.00 Policajné prípadyReálni strážcovia zákona, skutočné príbehy, autentické zásahy.13.40 Policajné prípadyReálni strážcovia zákona, skutočné príbehy, autentické zásahy.14.30 V mene zákona3 tímy, skutočné zločiny, reálne vyšetrovanie.15.45 Mentalista IV. (13, 14)Kriminálny seriál, USA (2011-2012). Hrajú: S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang, O. Yeoman, A. Righettiová.17.15 Kobra 11 X. (1, 2)Kriminálny seriál, Nemecko (2005-2006). Hrajú: E. Atalay, R. Steinke.19.00 Kosti I. (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2005-2006). Hrajú: E. Deschanelová, D. Boreanaz, M. Conlinová, T. J. Thyne, E. Millegan, J. Adams.20.30 Myšlienky vraha XV. (1, 2)Kriminálny seriál, USA-Kanada (2019). Hrajú: J. Mantegna, A. J. Cooková, M. G. Gubler.22.05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XVI. (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: M. Harmon, S. Murray, D. McCallum, W. Valderrama, E. Wickershamová.23.30 Kobra 11 X. (1, 2)Kriminálny seriál, Nemecko (2005-2006). Hrajú: E. Atalay, R. Steinke.01.05 Agatha Christie: Hniezdo supov(Agatha Christie: Crooked House) Detektívny film, VB (2017). Réžia G. Paquet-Brenner. Hrajú: G. Closová, T. Stamp, M. Irons, G. Andersonová, Ch. Hendricksová.02.50 112Neuveriteľné udalosti zachytené na núdzovej linke.03.35 Myšlienky vraha XV. (1, 2)Kriminálny seriál, USA-Kanada (2019). Hrajú: J. Mantegna, A. J. Cooková, M. G. Gubler.04.55 Mesto tieňovKriminálny seriál inšpirovaný skutočnými príbehmi.06.00 V mene zákona3 tímy, skutočné zločiny, reálne vyšetrovanie.07.10 Mentalista IV. (13, 14)Kriminálny seriál, USA (2011-2012). Hrajú: S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang, O. Yeoman, A. Righettiová.08.30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XVI. (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: M. Harmon, S. Murray, D. McCallum, W. Valderrama, E. Wickershamová.09.55 Kobra 11 X. (1, 2)Kriminálny seriál, Nemecko (2005-2006). Hrajú: E. Atalay, R. Steinke.11.30 Kosti I. (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2005-2006). Hrajú: E. Deschanelová, D. Boreanaz, M. Conlinová, T. J. Thyne, E. Millegan, J. Adams.12.55 Policajné prípadyReálni strážcovia zákona, skutočné príbehy, autentické zásahy.13.40 Policajné prípadyReálni strážcovia zákona, skutočné príbehy, autentické zásahy.14.30 V mene zákona3 tímy, skutočné zločiny, reálne vyšetrovanie.15.45 Mentalista IV. (15, 16)Kriminálny seriál, USA (2011-2012). Hrajú: S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang, O. Yeoman, A. Righettiová.17.15 Kobra 11 X. (3, 4)Kriminálny seriál, Nemecko (2005-2006). Hrajú: E. Atalay, R. Steinke.19.00 Kosti I. (3, 4)Kriminálny seriál, USA (2005-2006). Hrajú: E. Deschanelová, D. Boreanaz, M. Conlinová, T. J. Thyne, E. Millegan, J. Adams.20.30 Myšlienky vraha XV. (3, 4)Kriminálny seriál, USA-Kanada (2019). Hrajú: J. Mantegna, A. J. Cooková, M. G. Gubler.22.00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XVI. (3, 4)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: M. Harmon, S. Murray, D. McCallum, W. Valderrama, E. Wickershamová.23.30 Kobra 11 X. (3, 4)Kriminálny seriál, Nemecko (2005-2006). Hrajú: E. Atalay, R. Steinke.01.05 112Neuveriteľné udalosti zachytené na núdzovej linke.03.35 Myšlienky vraha XV. (3, 4)Kriminálny seriál, USA-Kanada (2019). Hrajú: J. Mantegna, A. J. Cooková, M. G. Gubler.04.55 Mesto tieňovKriminálny seriál inšpirovaný skutočnými príbehmi.06.00 Kosti I. (3, 4)Kriminálny seriál, USA (2005-2006). Hrajú: E. Deschanelová, D. Boreanaz, M. Conlinová, T. J. Thyne, E. Millegan, J. Adams.07.20 Mentalista IV. (15, 16)Kriminálny seriál, USA (2011-2012). Hrajú: S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang, O. Yeoman, A. Righettiová.08.40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XVI. (3, 4)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: M. Harmon, S. Murray, D. McCallum, W. Valderrama, E. Wickershamová.10.00 Kobra 11 X. (3, 4)Kriminálny seriál, Nemecko (2005-2006). Hrajú: E. Atalay, R. Steinke.11.35 Kosti I. (3, 4)Kriminálny seriál, USA (2005-2006). Hrajú: E. Deschanelová, D. Boreanaz, M. Conlinová, T. J. Thyne, E. Millegan, J. Adams.12.55 Policajné prípadyReálni strážcovia zákona, skutočné príbehy, autentické zásahy.13.40 Policajné prípadyReálni strážcovia zákona, skutočné príbehy, autentické zásahy.14.25 V mene zákona3 tímy, skutočné zločiny, reálne vyšetrovanie.15.45 Mentalista IV. (17, 18)Kriminálny seriál, USA (2011-2012). Hrajú: S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang, O. Yeoman, A. Righettiová.17.15 Kobra 11 X. (5, 6)Kriminálny seriál, Nemecko (2005-2006). Hrajú: E. Atalay, R. Steinke.19.00 Kosti I. (5, 6)Kriminálny seriál, USA (2005-2006). Hrajú: E. Deschanelová, D. Boreanaz, M. Conlinová, T. J. Thyne, E. Millegan, J. Adams.20.30 Myšlienky vraha XV. (5, 6)Kriminálny seriál, USA-Kanada (2019). Hrajú: J. Mantegna, A. J. Cooková, M. G. Gubler.22.00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XVI. (5, 6)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: M. Harmon, S. Murray, D. McCallum, W. Valderrama, E. Wickershamová.23.30 Kobra 11 X. (5, 6)Kriminálny seriál, Nemecko (2005-2006). Hrajú: E. Atalay, R. Steinke.01.05 112Neuveriteľné udalosti zachytené na núdzovej linke.03.35 Myšlienky vraha XV. (5, 6)Kriminálny seriál, USA-Kanada (2019). Hrajú: J. Mantegna, A. J. Cooková, M. G. Gubler.04.55 Mesto tieňovKriminálny seriál inšpirovaný skutočnými príbehmi.06.00 Kosti I. (5, 6)Kriminálny seriál, USA (2005-2006). Hrajú: E. Deschanelová, D. Boreanaz, M. Conlinová, T. J. Thyne, E. Millegan, J. Adams.07.20 Mentalista IV. (17, 18)Kriminálny seriál, USA (2011-2012). Hrajú: S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang, O. Yeoman, A. Righettiová.08.40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XVI. (5, 6)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: M. Harmon, S. Murray, D. McCallum, W. Valderrama, E. Wickershamová.10.05 Kobra 11 X. (5, 6)Kriminálny seriál, Nemecko (2005-2006). Hrajú: E. Atalay, R. Steinke.11.35 Kosti I. (5, 6)Kriminálny seriál, USA (2005-2006). Hrajú: E. Deschanelová, D. Boreanaz, M. Conlinová, T. J. Thyne, E. Millegan, J. Adams.12.55 Policajné prípadyReálni strážcovia zákona, skutočné príbehy, autentické zásahy.13.40 Policajné prípadyReálni strážcovia zákona, skutočné príbehy, autentické zásahy.14.30 V mene zákona3 tímy, skutočné zločiny, reálne vyšetrovanie.15.45 Mentalista IV. (19, 20)Kriminálny seriál, USA (2011-2012). Hrajú: S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang, O. Yeoman, A. Righettiová.17.15 Kobra 11 X. (7, 8)Kriminálny seriál, Nemecko (2005-2006). Hrajú: E. Atalay, R. Steinke.19.00 Kosti I. (7, 8)Kriminálny seriál, USA (2005-2006). Hrajú: E. Deschanelová, D. Boreanaz, M. Conlinová, T. J. Thyne, E. Millegan, J. Adams.20.30 Myšlienky vraha XV. (7, 8)Kriminálny seriál, USA-Kanada (2019). Hrajú: J. Mantegna, A. J. Cooková, M. G. Gubler.22.05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XVI. (7, 8)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: M. Harmon, S. Murray, D. McCallum, W. Valderrama, E. Wickershamová.23.30 Kobra 11 X. (7, 8)Kriminálny seriál, Nemecko (2005-2006). Hrajú: E. Atalay, R. Steinke.01.00 112Neuveriteľné udalosti zachytené na núdzovej linke.03.35 Myšlienky vraha XV. (7, 8)Kriminálny seriál, USA-Kanada (2019). Hrajú: J. Mantegna, A. J. Cooková, M. G. Gubler.04.55 Mesto tieňovKriminálny seriál inšpirovaný skutočnými príbehmi.06.00 Kosti I. (7, 8)Kriminálny seriál, USA (2005-2006). Hrajú: E. Deschanelová, D. Boreanaz, M. Conlinová, T. J. Thyne, E. Millegan, J. Adams.07.20 Mentalista IV. (19, 20)Kriminálny seriál, USA (2011-2012). Hrajú: S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang, O. Yeoman, A. Righettiová.08.40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XVI. (7, 8)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: M. Harmon, S. Murray, D. McCallum, W. Valderrama, E. Wickershamová.10.00 Kobra 11 X. (7, 8)Kriminálny seriál, Nemecko (2005-2006). Hrajú: E. Atalay, R. Steinke.11.35 Kosti I. (7, 8)Kriminálny seriál, USA (2005-2006). Hrajú: E. Deschanelová, D. Boreanaz, M. Conlinová, T. J. Thyne, E. Millegan, J. Adams.13.00 Policajné prípadyReálni strážcovia zákona, skutočné príbehy, autentické zásahy.13.45 Policajné prípadyReálni strážcovia zákona, skutočné príbehy, autentické zásahy.14.30 V mene zákona3 tímy, skutočné zločiny, reálne vyšetrovanie.15.45 Mentalista IV. (21, 22)Kriminálny seriál, USA (2011-2012). Hrajú: S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang, O. Yeoman, A. Righettiová.17.15 Kobra 11 X. (9, 10)Kriminálny seriál, Nemecko (2005-2006). Hrajú: E. Atalay, R. Steinke.19.00 Kosti I. (9, 10)Kriminálny seriál, USA (2005-2006). Hrajú: E. Deschanelová, D. Boreanaz, M. Conlinová, T. J. Thyne, E. Millegan, J. Adams.20.30 Agatha Christie: Hniezdo supov(Agatha Christie: Crooked House) Detektívny film, VB (2017). Réžia G. Paquet-Brenner. Hrajú: G. Closová, T. Stamp, M. Irons, G. Andersonová, Ch. Hendricksová.22.35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XVI. (5, 6)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: M. Harmon, S. Murray, D. McCallum, W. Valderrama, E. Wickershamová.00.00 Kobra 11 X. (9, 10)Kriminálny seriál, Nemecko (2005-2006). Hrajú: E. Atalay, R. Steinke.01.35 112Neuveriteľné udalosti zachytené na núdzovej linke.03.10 Agatha Christie: Hniezdo supov(Agatha Christie: Crooked House) Detektívny film, VB (2017). Réžia G. Paquet-Brenner. Hrajú: G. Closová, T. Stamp, M. Irons, G. Andersonová, Ch. Hendricksová.04.55 Mesto tieňovKriminálny seriál inšpirovaný skutočnými príbehmi.06.00 V mene zákona3 tímy, skutočné zločiny, reálne vyšetrovanie.08.40 Policajné prípadyReálni strážcovia zákona, skutočné príbehy, autentické zásahy.09.25 Policajné prípadyReálni strážcovia zákona, skutočné príbehy, autentické zásahy.10.10 Policajné prípadyReálni strážcovia zákona, skutočné príbehy, autentické zásahy.10.55 Policajné prípadyReálni strážcovia zákona, skutočné príbehy, autentické zásahy.11.35 Policajné prípadyReálni strážcovia zákona, skutočné príbehy, autentické zásahy.12.15 Agatha Christie: Hniezdo supov(Agatha Christie: Crooked House) Detektívny film, VB (2017). Réžia G. 14.00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XVI. (7, 8)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: M. Harmon, S. Murray, D. McCallum, W. Valderrama, E. Wickershamová.15.35 NCIS: Los Angeles X. (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: Ch. O'Donnell, LL Cool J, D. Ruahová, E. Ch. Olsen, L. Huntová.17.05 Slečna Marplová I. (1)Detektívny seriál, Veľká Británia (2004-2005). V hlavnej úlohe G. McEwanová.18.45 Bostonské vraždy I. (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2010). Hrajú: A. Harmonová, S. Alexanderová, J. Bridges, L. Thompson Young.20.30 Whiskey Cavalier (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2019). Hrajú: S. Foley, L. Cohanová, A. Ortizová.22.05 Profilovač (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2019-2020). Hrajú: T. Payne, L. D. Phillips, H. Sageová, A. Perrineauová, M. Sheen.23.40 NCIS: Los Angeles X. (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: Ch. O'Donnell, LL Cool J, D. Ruahová, E. Ch. Olsen, L. Huntová. Mosleyová a námorný admirál vo výslužbe Hollace Killride po celý čas žiadali svoje kontakty v hlavnom meste aj v Mexiku o pomoc pre svojich nezvestných kolegov. Pokračujú tiež v snahe o identifikáciu ľudských pozostatkov, ktoré zrejme patria agentke Hidokovej. Tím vo Washingtone, D.C. naďalej dúfa v šťastný koniec, ale admirál nie je taký optimistický...X. 2 Agenti Námornej vyšetrovacej služby pátrajú po páchateľovi lúpeže, ktorý sám zlikvidoval ochranku a ukradol cennosti za 12 miliónov dolárov. Z tajného laboratória tiež zmizol prototyp balistického obleku budúcnosti a armádna výbušnina...17.05 Slečna Marplová I. (1)Detektívny seriál, Veľká Británia (2004-2005). V hlavnej úlohe G. McEwanová.18.45 Bostonské vraždy I. (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2010). Hrajú: A. Harmonová, S. Alexanderová, J. Bridges, L. Thompson Young.20.30 Whiskey Cavalier (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2019). Hrajú: S. Foley, L. Cohanová, A. Ortizová.22.05 Profilovač (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2019-2020). 23.40 NCIS: Los Angeles X. (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: Ch. O'Donnell, LL Cool J, D. Ruahová, E. Ch. Olsen, L. Huntová.01.00 Slečna Marplová I. (1)Detektívny seriál, Veľká Británia (2004-2005). V hlavnej úlohe G. McEwanová.02.30 112Neuveriteľné udalosti zachytené na núdzovej linke.03.30 Whiskey Cavalier (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2019). Hrajú: S. Foley, L. Cohanová, A. Ortizová.04.55 Mesto tieňovKriminálny seriál inšpirovaný skutočnými príbehmi.06.00 V mene zákona3 tímy, skutočné zločiny, reálne vyšetrovanie.08.00 Agatha Christie: Hniezdo supov(Agatha Christie: Crooked House) Detektívny film, VB (2017). Réžia G. Paquet-Brenner. Hrajú: G. Closová, T. Stamp, M. Irons, G. Andersonová, Ch. Hendricksová.09.45 Slečna Marplová I. (1)Detektívny seriál, Veľká Británia (2004-2005). V hlavnej úlohe G. McEwanová.11.20 NCIS: Los Angeles X. (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: Ch. O'Donnell, LL Cool J, D. Ruahová, E. Ch. Olsen, L. Huntová. Tím vo Washingtone, D.C. naďalej dúfa v šťastný koniec, ale admirál nie je taký optimistický...X. 2 Agenti Námornej vyšetrovacej služby pátrajú po páchateľovi lúpeže, ktorý sám zlikvidoval ochranku a ukradol cennosti za 12 miliónov dolárov. Z tajného laboratória tiež zmizol prototyp balistického obleku budúcnosti a armádna výbušnina...01.00 Slečna Marplová I. (1)Detektívny seriál, Veľká Británia (2004-2005). V hlavnej úlohe G. McEwanová.02.30 112Neuveriteľné udalosti zachytené na núdzovej linke.03.30 Whiskey Cavalier (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2019). Hrajú: S. Foley, L. Cohanová, A. Ortizová.04.55 Mesto tieňovKriminálny seriál inšpirovaný skutočnými príbehmi.06.00 V mene zákona3 tímy, skutočné zločiny, reálne vyšetrovanie.08.00 Agatha Christie: Hniezdo supov(Agatha Christie: Crooked House) Detektívny film, VB (2017). Réžia G. Paquet-Brenner. Hrajú: G. Closová, T. Stamp, M. Irons, G. Andersonová, Ch. Hendricksová.09.45 Slečna Marplová I. (1)Detektívny seriál, Veľká Británia (2004-2005). V hlavnej úlohe G. McEwanová.11.20 NCIS: Los Angeles X. (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: Ch. O'Donnell, LL Cool J, D. Ruahová, E. Ch. Olsen, L. Huntová.X. 1 Agenti Námornej vyšetrovacej služby sa vydávajú do Mexika, kde majú v pláne uniesť Mosleyovej syna. Jeho otec, šéf tamojšieho kartelu, to však zistí a nechá ich prepadnúť... Vážne zranení a bez možnosti komunikovať so zvyškom tímu v USA, hľadajú Callen, Sam a Kensi bezpečnú cestu domov z misie v Mexiku, keďže šéf kartelu vypísal odmenu za ich dolapenie, či už živých alebo mŕtvych. Navyše musia na nosidlách transportovať Deeksa, ktorý je v bezvedomí. Mosleyová a námorný admirál vo výslužbe Hollace Killride po celý čas žiadali svoje kontakty v hlavnom meste aj v Mexiku o pomoc pre svojich nezvestných kolegov. Pokračujú tiež v snahe o identifikáciu ľudských pozostatkov, ktoré zrejme patria agentke Hidokovej. Tím vo Washingtone, D.C. naďalej dúfa v šťastný koniec, ale admirál nie je taký optimistický...X. 2 Agenti Námornej vyšetrovacej služby pátrajú po páchateľovi lúpeže, ktorý sám zlikvidoval ochranku a ukradol cennosti za 12 miliónov dolárov. Z tajného laboratória tiež zmizol prototyp balistického obleku budúcnosti a armádna výbušnina...12.40 Bostonské vraždy I. (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2010). Hrajú: A. Harmonová, S. Alexanderová, J. Bridges, L. Thompson Young.14.15 Whiskey Cavalier (1, 2)Kriminálny seriál, USA (2019). Hrajú: S. Foley, L. Cohanová, A. Ortizová.15.50 NCIS: Los Angeles X. (3, 4)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: Ch. O'Donnell, LL Cool J, D. Ruahová, E. Ch. Olsen, L. Huntová.X. 3 Do Los Angeles prichádza zástupca korunného princa, aby prerokoval produkciu nového hollywoodskeho filmu. Keď je však napadnutý princov dvojník, ministerka obrany povolá NCIS, aby sa podieľali na jeho ochrane...X. 4 Na základe falošného obvinenia zatkla polícia dievča, ktoré bývalo informátorom agentov Námornej vyšetrovacej služby. Jej obhajoby sa ujíma sám Callen...17.15 Slečna Marplová I. (2)Detektívny seriál, Veľká Británia (2004-2005). V hlavnej úlohe G. McEwanová.18.55 Bostonské vraždy I. (3, 4)Kriminálny seriál, USA (2010). Hrajú: A. Harmonová, S. Alexanderová, J. Bridges, L. Thompson Young.20.30 Whiskey Cavalier (3, 4)Kriminálny seriál, USA (2019). Hrajú: S. Foley, L. Cohanová, A. Ortizová.22.05 Profilovač (3, 4)Kriminálny seriál, USA (2019-2020). Hrajú: T. Payne, L. D. Phillips, H. Sageová, A. Perrineauová, M. Sheen.23.35 NCIS: Los Angeles X. (3, 4)Kriminálny seriál, USA (2018-2019). Hrajú: Ch. O'Donnell, LL Cool J, D. Ruahová, E. Ch. Olsen, L. Huntová.X. 3 Do Los Angeles prichádza zástupca korunného princa, aby prerokoval produkciu nového hollywoodskeho filmu. 01.00 Slečna Marplová I. (2)Detektívny seriál, Veľká Británia (2004-2005). V hlavnej úlohe G. McEwanová.02.30 112Neuveriteľné udalosti zachytené na núdzovej linke.03.35 Whiskey Cavalier (3, 4)Kriminálny seriál, USA (2019). Hrajú: S. Foley, L. Cohanová, A. Ortizová.04.55 Mesto tieňovKriminálny seriál inšpirovaný skutočnými príbehmi.