3sat nabídne první letní vydání maratonu koncertů

Přehled plánovaných koncertů

Kulturní kanál 3sat chystá do vysílání první ze dvou letních speciálů maratonu záznamů živých koncertů populární hudby. V rámci pásma Pop around the Clock - Summer Edition se mohou hudební fanoušci těšit například na Sarah Connor, The Black Eyed Peas či Kings of Leon.Oproti silvestrovskému vydání, které se 24 hodin zaměřuje zcela na hudbu, bude letnímu vydání maratonu koncertů vyhrazen jeden večer a noc. Maraton koncertů na 3sat začne v sobotu 4. června 2022 v 19:00 hodin vystoupením Sarah Connor "Herz Kraft Werke" a skončí v neděli krátce po půl čtvrté ráno koncertem Birdy "Live at the Wiltons Hall".Jde o první ze dvou tématických letních večerů "" na televizní stanici 3sat. Další vydání provozovatel chystá na sobotu 30. července 2022.Stanice 3sat vysílá volně v HD i SD rozlišení z hlavního evropského satelitního systému Astra na pozici 19,2°E.technické parametry:satelit: Astra 1KR (19,2°E)frekvence: 11,347 GHzpolarizace: vertikálníSR: 22000FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 11150video PID: 6510 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 6520, 6521, 6523, 6522 (AC3)CA systém: žádný ( FTA satelit: Astra 1N (19,2°E)frekvence: 11,347 GHzpolarizace: vertikálníSR: 22000FEC: 5/6norma: DVB-Smodulace: QPSKservice ID: 28007video PID: 210 (MPEG-2/SD)audio PIDy: 220, 221, 223, 225 (AC3)CA systém: žádný (FTA)Pop around the Clock - Summer Edition - sobota 4.6.2022 od 19:00 hodin na 3sat:19:00 Sarah Connor: Herz Kraft Werke - LiveBarclaycard Arena, Hamburg, Německo (2019)20:00 Rita Ora: At the Eiffel TowerPaříž, Francie (2021)20:40 The Black Eyed Peas: Live from Sydney to VegasSydney Super Dome, Sydney, Austrálie (2005)21:40 Avicii: Tribute Concert - In Loving Memory of Tim BerglingFriends Arena, Stockholm, Švédsko (2019)23:10 Kings of Leon: Live at O2O2 Arena, Londýn, Velká Británie (2009)00:10 Casper: Alles war schön und nichts tat wehMaHalla, Berlín, Německo (2022)00:55 zdf@bauhaus: Hits of BauhausVýběr vystoupení interpretů z pořadu zdf@bauhaus: Amy Macdonald, Rea Garvey, Alvaro Soler, Milow, Adel Tawil, PUR, Mighty Oaks, Alice Merton a další01:50 Katie Melua: From the Rivoli BallroomRivoli Ballroom, Londýn, Velká Británie (2020)02:35 Birdy: Live at Wiltons Music HallLondýn, Velká Británie (2021)(konec pásma Pop around the Clock - Summer Edition ve 3:35 hodin)redakce