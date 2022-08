Telly přidá kanály AMC, vyřadí FilmBoxy

DNES!

▲ Obr č. 1 - Kanály AMC Networks míří do balíčků Telly (foto: Telly)



ato nově uzavřená dlouhodobá smlouva s Telly v České republice potvrzuje hodnotu našeho portfolia kanálů a zdůrazňuje trvalou poptávku po našich vyhledávaných sportovních, dramatických, filmových, dokumentárních a dětských pořadech

Neustále investujeme do našich sportovních práv, včetně žádaných závodů Formule 1, spolu s místní původní produkcí a předními mezinárodními seriály AMC, jako je Fear the Walking Dead. To umožnilo divákům sledovat ten nejpřitažlivější obsah a odráží se to v rostoucím podílu našeho portfolia na českém trhu. Těšíme se, že v nadcházejících měsících uvedeme v premiéře širokou škálu exkluzivních pořadů

Věřím, že díky spolupráci s AMC Networks International se nám podaří ještě více zatraktivnit již tak unikátní portfolio našich sportovních kanálů. Díky bohaté nabídce kanálů skupiny AMC Networks International si navíc na své přijdou nejen sportovní fanoušci, ale i nadšenci do filmů, seriálů, dokumentů i rodiny s dětmi

Na co se mohou diváci těšit na stanicích AMC Networks

Zařazení stanic AMC Networks do balíčků Telly a DIGI

Konec stanic FilmBox v Telly a DIGI

V nabídce satelitní a internetové televize Telly dojde k 1.9.2022 k významným změnám. Do balíčků operátora budou přidány filmové, sportovní a další kanály AMC Networks International, naopak u tohoto operátora skončí filmové stanice FilmBox.Díky sportovním stanicím Sport1 a Sport2 se mohou diváci těšit na přenosy závodů Formule 1, fotbalovou Evropskou kontinentální ligu UEFA a na filmových stanicích na řadu filmů a seriálů z produkce AMC.Telly rozšiřuje nabídku pořadů o portfolio kanálů společnosti AMC Networks International. Ta zahrnuje kanály Sport1, Sport2, AMC, Film+, Spektrum, Spektrum Home a JimJam.„T," řekl Balázs Hajós, viceprezident pro partnerský prodej AMCNI CNE.,“ uzavřel Balász Hajós.,“ doplnil Vladimír Rusnák, ředitel obsahu a strategie Telly.Sportovní nadšenci si na Telly budou moci vychutnat živé přenosy závodů Formule 1 a zápasy Evropské konferenční ligy UEFA se Slavií Praha a Slováckem. Hokejoví fanoušci se na podzim mohou těšit na zápasy Ligy mistrů se Spartou Praha, Mountfieldem a Oceláři Třinec a zápasy švédské a švýcarské hokejové ligy. Sportovní nabídku pak doplní házenkářská Liga mistrů EHF, zápasy Ligy národů UEFA Německa, Francie, Anglie, Španělska, Nizozemska a také všechny nadcházející kvalifikační zápasy na EURO 2024, z nichž mnohé budou vysílány exkluzivně pouze na kanále Sport1.Kromě sportovních přenosů mohou diváci Telly sledovat i původní tituly AMC, jako je Fear the Walking Dead nebo premiéru finálové sezóny Better Call Saul.Milovníky magie zaujme pořad Abrakadabra se současnými českými a světovými kouzelníky na kanále Spektrum. Dětské diváky zase pobaví oblíbené seriály Lokomotiva Tomáš nebo Bing na JimJamu.Nové kanály skupiny AMC Networks International se objeví v nabídce Telly od 1. 9. 2022 v balíčcích Střední a Velký a budou k dispozici i zákazníkům na původní DIGI nabídce.Naopak z balíčků Telly a DIGI budou vyřazeny všechny filmové kanály pod značkou FilmBox od společnosti SPI International s ohledem na vypršení stávající smlouvy Telly s SPI k 31.8.2022. Majoritním vlastníkem SPI je společnost CANAL+, která vlastní i společnost M7 Group redakce