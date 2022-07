HGTV v satelitní a internetové Telly

DNES!

Češi jsou národem kutilů, milujeme své zahrady, chaty, domy i byty. Zařazení světově proslulého kanálu určeného nejenom kutilům, ale díky lifestyle přesahu všem, koho baví proměny a rekonstrukce nemovitostí, je krokem, který naší programovou nabídku ještě více zatraktivní

HGTV je jedním z hlavních kanálů v portfoliu Warner Bros. Discovery, který jsme nedávno uvedli na český a slovenský trh. Díky jeho zařazení do Telly nabídky jsme velice rádi, že další bázi diváků přineseme spoustu nových inspirací a nápadů o zvelebování toho, co jim je nejcenější - jejich domovů

Televizní operátor Telly přidává do nabídky satelitní a internetové platformy nový kanál(zkratka z Home & Garden TV) vysílající především příběhy o přeměnách a rekonstrukcích nemovitostí a zahrad, rady a tipy od designerských expertů, a inspirací na to, jak si vlastnoručně věci vytvořit po domácku. Kanál vlastní společnost Warner Bros. Discovery.Televizní stanice HGTV se objeví v nabídce televizního operátora Telly v balíčcích Střední a Velký. Naladí ji i zákazníci na původní DIGI nabídce Základ a Maxi. Dostupná bude od 4. července a nahradí kanál DocuBox, který ke stejnému datu z nabídky zmizí. Aktualizace programové nabídky proběhne pro zákazníky internetové i satelitní televize automaticky. Zákazníci s CA Modulem si musí kanál naladit ručně a to zadáním níže uvedených technických parametrů.satelit: Thor 6 (0,8°W)frekvence: 12,456 GHzpolarizace: vertikálníSR: 30000 ksymb/sFEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 9028video PID: 2802 (MPEG-4)audio PIDy: 2803 (česky/slovensky, AAC), 2804 (anglicky, AAC)CA systémy: Nagra MA ( CAID 1882, 1886)HGTV se snaží svým obsahem divákům ukázat, jak výhodně nakupovat nemovitosti, jak je přestavit a zdokonalit, a nabízí tipy a triky jak si z nich udělat domovy svých snů. Špičkoví američtí designéři provedou kompletními renovacemi domů a zahrad tak, aby zajistili rozrůstajícím se rodinám vše, co potřebují. Ukážou i proměny starých a zchátralých domů s úžasnými výsledky. To své si v obsahu HGTV najde divák s jakýmkoliv rozpočtem, ať už s velmi nízkým či neomezeným. Právě tato rozmanitost pořadů a designérských nápadů inspiruje diváky po celém světě.Stranice HGTV je dabovaná do českého a slovenského jazyka. Mezi její stěžejní pořady patří například Hledači domů nebo Zamilovaný do renovací, ve kterém realitní makléřka a designérka Egypt Sherrodová a její manžel, stavitel Mike Jackson, pomáhají lidem ve Spojených státech najít jejich nový dokonalý domov. Stanice HGTV vysílá od roku 1994.," říká šéf marketingu Telly Jan Schöppel.," říká Klára Kotenová, Distribution & Business Development Manager CEE ve společnosti Warner Bros. Discovery.redakce