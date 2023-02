Opticum HbbTV T-Box H.265 - kvalitní set top box s HbbTV

DNES!

Popis přijímače

Příjem programů a chování přijímače

Multimédia

HbbTV

Nahrávání

Závěr

V dnešní recenzi si představíme další přijímač pozemního digitálního vysílání DVB-T2, který nese označení Opticum HbbTV T-Box H.265. Tento set top box umožňuje příjem stále populárnější služby HbbTV.Oficiálním dovozcem přijímačů značky Opticum je firma Sapro, s.r.o. z Třince.Opticum HbbTV T-Box H.265 je Full HD set top box umožňující příjem pozemního digitálního vysílání. Přijímač umožňuje příjem SD a HD programů v normě DVB-T/T2 s kompresí MPEG-2, MPEG-4/H.264 a HEVC/H.265. Přístroj pracuje ve video rozlišení až 1080p.Srdcem přijímače je procesor Montage MS2456, flash paměť je 256 MB a paměť RAM 512 MB DDR3.Přijímač umožňují nahrávání na externí USB pevný disk nebo flash disk. K dispozici jsou i některé multimediální funkce. Multimediální přehrávač dokáže přehrát řadu AV formátů.Na rozdíl od většiny set top boxů na našem trhu umožnuje tento přístroj příjem HbbTV 2.0.1.Přijímač je napájen externím napájecím adaptérem 12V/1A.Přijímač se dodává v černém provedení s malými rozměry 150 x 34 x 101 mm (Š x V x H). Na předním panelu se nachází čtyřmístný displej, základní tlačítka pro obsluhu přijímače, dvě stavové LED diody (červená - provoz, zelená - signál) a USB 2.0 konektor.Na zadním panelu nacházíme IEC konektor, konektor SCART, koaxiální audio S/PDIF konektor, HDMI 1.4 konektor a RJ45 konektor pro připojení k internetu. Další USB 2.0 konektor se nachází na boku přijímače.Součástí balení je návod k obsluze v polštině, češtině a slovenštině, napájecí adaptér 12V/1A. HDMI kabel není součástí balení.V přijímači byl software verze 1.0.75. Při prvním spuštění přijímače se na obrazovce objeví jednoduchý průvodce instalací. Zvolíme jazyk menu, jazyk audia a titulků. Některé překlady v menu do češtiny nejsou příliš povedené, ale nečiní to žádný problém ve srozumitelnosti.Poté jste dotázáni na další údaje, jako je poměr stran obrazu, napájení antény, video rozlišení atd. Vyhledávání programů je možné automatické nebo ruční. Vyhledávání jsem nechal na automatice. Přijímač má velmi citlivý tuner a nalezl všechny multiplexy dostupné v mé lokalitě příjmu.Tuner přijímače naladil rakouský multiplex A v DVB-T2, který je již v mé lokalitě na hranici příjmu. Rakouská televize ORF zde používá zvukovou stopu v normě Dolby Digital+, kterou přijímač zpracoval bez potíží.Tuner dále nalezl i regionální multiplex 11, který má v mé lokalitě ještě slabší úroveň signálu než dálkový příjem ORF.Přepínání mezi programy je standardní (cca 2-3 sec). Obrazová kvalita byla velmi dobrá. Testován byl pouze HDMI výstup. Pro starší CRT TV je zde k dispozici analogový AV výstup v podobě SCART konektoru.Dálkové ovládání se používá podobné jako u značky Formuler. Směrovost dálkového ovládání je dostatečně široká, tlačítka se dobře mačkají a vydávají pukavý zvuk. Ovládání je přehledné.Grafická podoba menu je zdařilá. Seznam programů lze editovat, programy lze přesouvat a zamknout, bohužel je není možné vymazat.. Síla a kvalita signálu je zobrazována v podrobném EPG klasickým teploměrem v procentech.Informační lišta obsahuje informace o běžícím a následném programu. Podrobné informace o pořadu jsou oříznuty, pokud je text příliš obsáhlý. Velikost písma by mohla být větší a informace by si zasloužili umístit do většího okna na obrazovce.Audio stopu nelze uložit na předvolbu, přijímač vždy preferuje stopu Dolby Digital, pokud je vysílána.Elektronický programový průvodce EPG je obstojně zpracovaný. Je k dispozici klasická mřížka se šesti programy v časové ose. EPG samostatného programu na několik dní dopředu není k dispozici. České a slovenské znaky se zobrazují v pořádku. Přijímače umí zobrazit EPG až na 7 dní dopředu, pokud je provider vysílá.Pomocí EPG můžeme nastavit i časovač záznamů. K dispozici je vestavěný OSD teletext. I zde české a slovenské znaky se zobrazují v pořádku. Jas displeje přijímače nelze nastavit, ale u tohoto přijímače je jas tak akorát, takže žádná regulace není třeba.Zahřívaní set top boxu je minimální. Ventilační otvory se nachází na všech stranách přijímače. Přijímač podporuje připojení WiFi dongle (pouze chipset MT7601) - na trhu je k dispozici vhodný adaptér Opticum USB WiFi dongle W5 s anténkou.Multimediální přehrávač si poradil s přehráváním souborů avi, divx, xvid, mov, mkv, m2ts, ts, mpg, mp4, flv a wav. Protože přijímače podporují kodek HEVC/H.265, tak lze přehrát videa s tímto kodekem do rozlišení 1080p.Samozřejmě záleží na jakém video a audio kodeku je soubor vytvořen. Tedy ne všechny soubory přehrajete úspěšně.Přijímače rovněž umí zobrazit fotografie ve formátu JPEG, BMP nebo GIF a přehrát hudbu ve formátu MP3 (WAV a DTS neumí). Načítání obrázků bylo bez potíží.Přijímač disponuje funkcí HbbTV ve verzi 2.0.1. Funkce, která se v propagaci někdy nazývá červené tlačítko, umožňuje přístup do aplikace hybridního televizního vysílání, pokud je na daném programu vysílána. Snad jen připomenu, že přijímač musí být připojen k internetu.HbbTV je plně funkční na programech ČT, Nova, Prima, Očko, Seznam.cz TV a Noe TV. HbbTV České televize obsahuje aplikaci iVysílání, kde najdete široký archív pořadů ČT. Přehrávání pořadů bylo zcela bez potíží.HbbTV televize Prima nese označení Prima+. Ve skutečnosti je Prima+ jen jednou z aplikací, která se nachází v HbbTV portálu, nicméně tou hlavní, kde najdete archív pořadů vysílaných na programech skupiny Prima a řadu dalších pořadů. Do aplikace Prima+ se musíte přihlásit.K dispozici jsou tři tarify. První tarif Free nabízí archív pořadů s reklamou a více než 150 českých a zahraničních titulů. Kvalita pořadů je pouze SD a je zcela zdarma.Náročnější divák si může zvolit ze dvou placených tarifů. Tarif Light za 99,-Kč/měsíc nabízí reklamní bloky zkrácené o 50 procent, více než 2000 českých a zahraničních titulů, předpremiéry seriálů a seriály Prima ORIGINALS. Poskytovaná kvalita pořadů je v HD rozlišení.Nejvyšší tarif Premium, který máme v redakci díky provozovateli FTV Prima k dispozici, je za cenu 149,- Kč/měsíc. Tento tarif má shodnou nabídku s tarifem Light. Oproti tarifu Light nabízí navíc sledování pořadů zcela bez reklam a ve Full HD kvalitě!Přihlášení proběhlo na přijímači zcela bez problému. Každý zákazník může zaregistrovat ke svému zákaznickému účtu 5 zařízení. Hledání a přehrávání pořadů bylo zcela bez problémů. Filmy a seriály jsou rozděleny také podle kategorie žánrů, např. romantické, komedie, drama, rodinné, akční atd. Můžete si označit svoje oblíbené filmy a seriály a ty pak najdete na záložce „Moje“.HbbTV televize Nova obsahuje také řadu aplikací. Ta hlavní aplikace Voyo však nahlásila, že není na tomto přijímači podporována. HbbTV televizí Seznam.cz, Očko a Noe pracovalo na tomto přijímači bez problémů. Můžete tak sledovat program Noe+, který je k dispozici pouze v rámci HbbTV Noe TV.Do přijímače nelze vestavět pevný disk. USB 2.0 porty jsou k dispozici rovnou dva, jeden je umístěn na boku přijímače a druhý na předním panelu přijímače. Pro účely nahrávání jsem použil USB pevný disk Western Digital My Passport s kapacitou 500 GB.Formátování disku lze provést přímo přijímačem a zvolíte si, jakým souborovým systémem to má být provedeno, k dispozici je FAT32 a NTFS. Můžete nahrávat jeden program a současně se na druhý program z téhož multiplexu dívat.Přijímač také podporuje funkci timeshift - časový posun. Vytvořené nahrávky jsou s příponou „cts“ (jedná se o klasický TS formát). Nahrávky lze přenášet do PC a zde je přehrávat a dále zpracovávat.Pro přehrávání v PC jsem použil program Media Player Classic. Nahrávky obsahují audio stopy a titulky (EPG a TXT data nikoliv).Při nahrávání neustále bliká červená tečka vlevo nahoře na obrazovce a běží čas nahrávání. Názvy nahrávek neobsahují název pořadu, ale pouze název programu, ze kterého byla nahrávka pořízena a datum, kdy byla nahrávka pořízena.Převíjení záznamů na přijímači je možné v rychlostech 2x, 4x, 8x, 16x a 32x. Převíjení je plynulé. Zpomalené převíjení záznamů není k dispozici.Opticum HbbTV T-Box H.265 je výborný FULL HD set top box určený pro bezproblémové sledování pozemního digitálního vysílání v novém standardu DVB-T2/HEVC. Jako jeden z mála přijímačů na trhu disponuje funkcí HbbTV - hybridní televizní vysílání.Přijímač umožňuje nahrávání na externí pevný disk nebo flash disk a umožňuje i přehrávání široké škály multimediálních souborů.Za zapůjčení přijímače děkuji firmě Pluton elektroprodejna Maloobchodní cena: 1990,- CZK s DPH (doprava zdarma!)Ing. Martin Švehlík