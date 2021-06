TESLA HYbbRID TV T200 - set top box pro DVB-T2/HEVC s HbbTV

DNES!

Popis set top boxu

Příjem pozemních programů

Nahrávání

Funkce HbbTV

Závěr

V dnešní recenzi si představíme další set top box pro příjem digitálního pozemního vysílání tentokrát od distributora satelitní a pozemní techniky firmy INTERT-SAT, LTD a to FULL HD pozemní přijímač TESLA Hybbrid TV T200.Značka TESLA jistě není čtenářům neznámá. V roce 2011 získala firma INTER-SAT, LTD licenci na značku TESLA od společnosti TESLA a.s. s cílem navázat na tradici a hodnotu, kterou má mezi českými spotřebiteli přes 70 let.Set top box umožňuje příjem SD a HD pozemních programů v normě DVB-T/T2 s kompresí MPEG-2, MPEG-4/H.264 a HEVC/H.265.Srdcem set top boxu je výkonný procesor Broadcom BCM73625 s taktovací frekvencí 742 MHz a výkonem 2000 DMIPS. Paměť RAM DDR3 je o velikosti 1GB a flash (NAND) je o velikosti 512 MB.Pozemní přijímač umožňují nahrávání na externí USB pevný disk nebo flash disk. Samozřejmostí je síťové rozhraní Ethernet 100 Mbps. To je zde nutností, protože hlavního výhodou tohoto set top boxu je příjem HbbTV - často prezentováno jako červené tlačítko.Set top boxů s HbbTV je na trhu poměrně málo. Tento přístroj je vybaven podporou verze HbbTV 1.5, která se u nás používá. Set top box nedisponuje žádnými multimediálními funkcemi. K dispozici je funkce HDMI CEC, která umožňuje současné ovládání TV a set top boxu.Přijímač se dodává v černém provedení s rozměry 180 x 40 x 110 mm (Š x V x H). Na předním panelu se nachází dvoubarevná LED dioda (zelená - provoz, červená - pohotovostní stav) a žlutá LED dioda signalizující reakci přijímače na dálkové ovládání, displej není k dispozici. V levé čísti nacházíme tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje.Na zadním panelu nacházíme IEC konektor (vstup pro připojení antény), optický audio S/PDIF konektor, jeden USB 2.0 konektor, HDMI 1.4b konektor a konektor pro připojení napájecího zdroje. Dále zde najdeme kolébkový vypínač, zásuvka RJ45 a tři cinch konektory, které reprezentují analogový AV výstup vhodný pro připojení ke starším TV.Součástí balení je návod k obsluze v češtině a slovenštině, napájecí adaptér 12V/1,5A, AV kabel 3 cinch a HDMI kabel.Při prvním spuštění boxu se na obrazovce objeví průvodce laděním programů. Jste dotázáni na několik základních údajů a poté již přijímač automaticky naladí všechny multiplexy dostupné ve vaší oblasti.V přijímači jsem měl poslední dostupný firmware 00.00.00.05 z 15.4.2021.V mém případě přijímač naladil všechny čtyři celostátní multiplexy v DVB-T2 a také rakouský multiplex A v DVB-T2, který je již v mé lokalitě na hranici příjmu. Rakouská televize ORF zde používá zvukovou stopu v normě Dolby Digital+, kterou přijímač zpracoval bez potíží.Přepínání mezi programy je standardní (cca 2 sec). Obrazová kvalita je na HD i SD programech velmi dobrá.Informační lišta obsahuje informace o běžícím a následných programech. To, že zde jsou i všechny následující programy se jen tak nevidí. Podrobné informace o pořadu nejsou nikterak oříznuty. Velikost písma by ale mohla být rozhodně větší.Síla a kvalita signálu je zobrazována pouze v menu přijímače při ladění a to klasickým teploměrem a v procentech.Dálkové ovládání vypadá velmi dobře, tlačítka se dobře mačkají, směrovost je fantasticky široká. Úplně stejný typ je použitý u satelitních přijímačů Kaon MZ-50 a MZ-102 pro příjem satelitní televize Skylink . Dokonce i IR kód dálkového ovládání je shodný.Co se týká grafiky v menu i ta je nápadně podobná tomu co nabízí Kaon. Vše pěkné a přehledné.Naladěný seznam programů kupodivu nelze editovat, ale nemusíte mít obavu, je zde možnost vytvoření favoritního listu, kam si naskládáte programy přesně podle vašeho přání.Audio stopu i titulky lze uložit na předvolbu.Elektronický programový průvodce EPG je pěkně zpracovaný. Zde je již velikost písma optimální. Je k dispozici EPG samostatného programu na několik dní dopředu, klasická mřížka s několika programy v časové ose není k dispozici. České znaky se zobrazují v pořádku. Přijímač umí zobrazit EPG až na 7 dní dopředu, pokud je provider vysílá.Pomocí EPG můžeme programovat i časovač záznamů. OSD teletext je k dispozici a zobrazuje české znaky v pořádku. Přijímač neumožnuje přehrávat vaše vlastní multimediální soubory.Aktualizaci řídící firmwaru (pokud je dostupný) je možné provést přes internet nebo pomocí flash disku.Zahřívaní set top boxu je standardní. Ventilační otvory jsou umístěny po všech stranách set top boxu, velmi chvályhodné.Do přijímače nelze vestavět pevný disk. K dispozici je jeden USB 2.0 port na zadním panelu přijímače. Pro účely nahrávání jsem použil nejprve USB pevný disk Western Digital My Passport s kapacitou 500 GB.Aby mohl přijímač na disk nahrávat, musí ho nejprve naformátovat. To se někdy nezdaří, je třeba formátování znovu opakovat. Formát disku byl EXT4, tedy linuxový souborový systém. V tomto případě byste tak nemohli do PC s OS Windows přenášet nahrávky.Poté jsem vyzkoušel flash disk Kingston 32 GB, ten přijímač naformátoval jako FAT32. Tedy zde již bylo možné nahrávky přenášet do počítače.Můžete nahrávat jeden program a současně na druhý program se ze stejného multiplexu dívat. Nahrávky jsou v menu pojmenovány podle názvu pořadu v EPG, takže se v nich snadno orientujete. Pro rychlý přístup na disk je na dálkovém ovládání vyhrazené speciální tlačítko.Přijímač také podporuje funkci timeshift - časový posun. Vytvořené nahrávky jsou s příponou „trp“. Soubory bohužel nejsou pojmenovány podle názvu pořadu, tedy se v nich špatně hledá.Pro přehrávání v PC jsem použil program Media Player Classic Home Cinema. Nahrávky obsahují audio stopy a titulky. Při nahrávání nejste rušeni žádnou ikonkou v obraze indikující nahrávání. Převíjení záznamů na přijímači je možné v rychlostech 4x, 16x, 32x a 64x. Převíjení je plynulé. Zpomalené převíjení záznamů není k dispozici.Pokud je na daném programu vysíláno HbbTV, objeví se vám v pravém dolním rohu nějaké ikona. U programů České televize je to červený „ČT bod“, je ale čistě na vysílateli, jaký symbol si zvolí. Po stisknutí červeného tlačítka na dálkovém ovladači se dostanete do hybridního vysílání HbbTV. Nutno připomenou, že set top box musí být připojen k internetu.Je zde k dispozici Ethernet 100 Mbit nebo můžete připojit externí WI-FI adaptér (není součástí balení). Výrobce doporučuje typ Zircon WA-160 nebo obdobný typ se stejným chipsetem Ralink RT7601.Vyzkoušel jsem všechny HbbTV co jsou u nás vysílány (ČT, Nova, Prima, Seznam). V některých případech musíte být hodně trpělivý, HbbTV je totiž velmi náročné na výkon přijímače. No a pak záleží jak provozovatel vysílání HbbTV vytvořil. Asi nejrychlejší je HbbTV ČT, vyzkoušel jsem aplikaci iVysílání kde najdete archív programů ČT.Nutno upozornit, že Nova i Prima řadu věcí v HbbTV zpoplatňuje a je to prošpikováno reklamou.TESLA Hybbrid TV T200 je kvalitní FULL HD set top box pro příjem pozemního digitálního vysílání s podporou funkce HbbTV. Přijímač umožňuje nahrávání na externí pevný disk nebo flash disk. Obsluha přijímače je velmi jednoduchá a po dobu testování jsem nezaznamenal žádné potíže.Za zapůjčení set top boxu děkuji firmě INTER-SAT, LTD.Doporučená maloobchodní cena: 1990,- CZK s DPHIng. Martin Švehlík