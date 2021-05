DI-WAY AND-4X4 DVB-T2 - set top box pro DVB-T2/HEVC s Androidem

DNES!

▲ Obr č. 1 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, přední panel



▲ Obr č. 2 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, zadní panel



▲ Obr č. 3 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, boční panel



▲ Obr č. 4 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, obsah balení (foto dovozce)



Popis multimediálního centra

▲ Obr č. 5 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, dálkové ovládání (foto dovozce)



▲ Obr č. 6 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, info lišta



▲ Obr č. 7 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, přední panel (foto dovozce)



Příjem pozemních programů

▲ Obr č. 8 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, EPG



▲ Obr č. 9 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, přehled programů



▲ Obr č. 10 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, hlavní menu set top boxu



▲ Obr č. 11 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, automatické vyhledávání kanálů



▲ Obr č. 12 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, průzkumník souborů



▲ Obr č. 13 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, seznam záznamů na HDD



Nahrávání

▲ Obr č. 14 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, hlavní obrazovka Android



▲ Obr č. 15 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, obchod Google Play



▲ Obr č. 16 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, aplikace



Funkce multimediálního centra

▲ Obr č. 17 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, předvolby zařízení



▲ Obr č. 18 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, webový prohlížeč



▲ Obr č. 19 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, aplikace Skylink Live TV



▲ Obr č. 20 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, Antik TV



▲ Obr č. 21 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, aplikace Netflix



▲ Obr č. 22 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, aplikace YouTube



▲ Obr č. 23 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, aplikace Česká televize Online



Závěr

▲ Obr č. 24 - DI-WAY AND-4X4 DVB-T2, KODI 19.0







Na našem trhu se objevil další set top box pro příjem digitálního pozemního vysílání od distributora satelitní techniky firmy Sapro, s.r.o. a to přijímač DI-WAY AND-4x4 DVB-T2.Tento zbrusu nový model však není jenom obyčejný set top box pro příjem pozemního digitálního vysílání, ale díky použitému operačnímu systému Android 9.0 Pie také multimediální centrum.Přijímač umožňuje příjem SD, HD a UHD programů v normě DVB-T/T2 a DVB-C s kompresí MPEG-2, MPEG-4/H.264 a HEVC/H.265. Přístroj pracuje ve video rozlišení až 4K.Srdcem multimediální centra je čtyřjádrový procesor Amlogic S905D 64-bit Cortex A53 až do 1,5 GHz. Paměť SDRAM je o velikosti 2GB a flash (EMMC) je o velikosti 16 GB.Podporované formáty:• video formáty: HD MPEG1 / 2/4, H.265 / HEVC, HD AVC / VC-1, RM / RMVB, Xvid / DivX3 / 4/5/6, RealVideo8 / 9/10, AVI / RM / RMVB / TS / VOB / MKV / MOV / ISO / WMV / ASF / FLV / DAT / MPG / MPEG• audio formáty: MP3 / WMA / AAC / WAV / OGG / AC3 / DDP / TrueHD / DTS / DTS / HD / FLAC / APE• foto formáty: HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFFToto zařízení po připojení do HDMI portu promění Vaši televizi na SMART TV.Pozemní přijímač umožňují nahrávání na externí USB pevný disk nebo flash disk. Samozřejmostí je síťové rozhraní Ethernet 100 Mbps, ale i vestavěná WI-FI 2,4 GHz. Nechybí ani funkce HDMI-CEC a podpora DLNA. Díky použitému operačnímu systému Android (verze pro mobilní zařízení) máte k dispozici ohromné množství multimediálních funkcí.V základní instalaci od výrobce jsou již předinstalované užitečné aplikace jako Youtube, Netflix, Google Play obchod, KODI, Antik TV, Skylink Live CZ atd.Přijímač se dodává v černém provedení s rozměry 115 x 28 x 115 mm (Š x V x H). Na předním panelu se nachází dvoubarevná LED dioda (modrá - provoz, červená - pohotovostní stav). Žádná tlačítka zde nejsou k dispoziciNa zadním panelu nacházíme dva IEC konektory (vstup a výstup hybridního tuneru DVB-T2/C, optický audio S/PDIF konektor a HDMI 2.0a konektor. Dva USB 2.0 konektory se nachází na boku přijímače, tak jako konektor pro napájecí zdroj. Nakonec zde najdeme ještě čtečku TF karet.Součástí balení je návod k obsluze v angličtině a češtině, napájecí adaptér 5V/2A a HDMI kabel.Při prvním spuštění boxu se na obrazovce objeví hlavní obrazovka Androidu 9.0 a automaticky se spustí průvodce laděním programů. Poté již přijímač automaticky naladí všechny multiplexy dostupné ve vaší oblasti.V mém případě přijímač naladil všechny čtyři celostátní multiplexy v DVB-T2 a také rakouský multiplex A v DVB-T2, který je již v mé lokalitě na hranici příjmu. Rakouská televize ORF zde používá zvukovou stopu v normě Dolby Digital+, kterou přijímač zpracoval bez potíží.Přepínání mezi programy je standardní (cca 2 sec). Obrazová kvalita je na HD i SD programech velmi dobrá, odpovídá tomu, co je vysíláno.Informační lišta obsahuje informace o běžícím a následném programu. Podrobné informace o pořadu nejsou nikterak oříznuty. Informace jsou pěkně čitelné. Síla a kvalita signálu je zobrazována v liště klasickým teploměrem a v procentech.Dálkové ovládání je střední velikosti, tlačítka se dobře mačkají, směrovost je poměrně úzká. Dálkové ovládání lze naučit i pro ovládání vaší TV a to pomocí funkce učení od dálkového ovladače vašeho TV.Seznam programů lze editovat, programy lze přesouvat, mazat a zamknout. Audio stopu lze uložit na předvolbu. V případě titulků je v aktuálním softwaru drobná chyba. Titulky se dají globálně zapnout nebo vypnout v menu přijímače, což je v pořádku.Nicméně pokud zapnete titulky pomocí tlačítka „SUB“ na některém programu, tak se aktivují globálně na všechny programy a již je nelze stejným způsobem přes tlačítko „SUB“ globálně deaktivovat. Musíte jít do menu boxu a vypnout zobrazení titulků tam.Elektronický programový průvodce EPG je obstojně zpracovaný. Je k dispozici EPG samostatného programu na několik dní dopředu, klasická mřížka s několika programy v časové ose není k dispozici. České znaky se zobrazují v pořádku. Přijímač umí zobrazit EPG až na 7 dní dopředu, pokud je provider vysílá.Pomocí EPG můžeme programovat i časovač záznamů. OSD teletext není k dispozici, alespoň jsem ho nenašel, i když se v menu nastavuje jazyk teletextu.Zahřívaní set top boxu je standardní. Ventilační otvory jsou pouze ze spodu boxu.Do přijímače nelze vestavět pevný disk. K dispozici jsou dva USB 2.0 porty a čtečka TF karet. Pro účely nahrávání jsem použil USB pevný disk Western Digital My Passport s kapacitou 500 GB.Formátování disku lze provést přímo přijímačem. Podporován je souborový systém FAT32 a NTFS. Můžete nahrávat pouze jeden program, nelze nikam přepnout. Nahrávky nesou název programu, ze kterého byly nahrávány. To jistě není ideální, protože v nahrávkách se pak těžko orientujete.Přijímač také podporuje funkci timeshift - časový posun. Vytvořené nahrávky jsou s příponou „ts“ (výchozí nastavení). Nahrávky lze přenášet do PC. Nahrávky lze rovnou přehrávat a dále zpracovávat.Pro přehrávání v PC jsem použil program VLC. Nahrávky obsahují audio stopy a titulky. Při nahrávání vlevo nahoře v obraze svití ikonka a čas nahrávání, což může působit pro někoho rušivě. Převíjení záznamů na přijímači je možné v rychlostech 2x, 4x a, 8x. Převíjení není plynulé. Zpomalené převíjení záznamů není k dispozici.Pomocí tlačítka „Home“ na dálkovém ovladači zobrazíte android hlavní obrazovku. Ta je ve formě dlaždic, např. DVB-T2 dlaždice slouží pro přepnutí zpět do televizní části. Dlaždice “Aplikace“ vám zase zobrazí nainstalované aplikace.Jak už jsem uvedl v úvodu, je zde spousta aplikací již výrobcem předinstalovaná. K dispozici je Youtube přehrávač, Netflix, KODI, Google Play obchod, webový prohlížeč Chrome, průzkumník souborů atd.Z IPTV/OTT služeb zde najdeme předinstalovanou aplikaci Antik TV a Skylink Live CZ. Dále je zde aplikace iVysílání, kde najdete archív České televize. Pro ovládání aplikací je možné buď použít dodané dálkové ovládání, kde je i tlačítko kurzoru myši nebo použít bezdrátovou myš a doporučuji také bezdrátovou klávesnici.Netflix je plně funkční, ale z důvodu chybějící licence nabízí jenom přehrávání filmů v SD kvalitě. K dispozici mám předplatné Premium, které umožnuje kvalitu přehrávání 4K+HDR.Je možné si nainstalovat další aplikace pro sledování našich televizních programů jako Lepší TV, Sledování TV, Telly TV, České Televize online atd. Aplikace „České Televize online“ pro mobilní verzi Androidu nabízí jen naše komerční české televize, ale také programy slovenské skupiny JOJ. Vše zdarma v kvalitě SD.Multimediální prostředí KODI je již předinstalovaná ve verzi 18.3 Leia. To jsem hravě aktualizoval na poslední verzi 19.0 Matrix. Video rozlišení bylo 1080p. Vše fungovalo zcela bez potíží s originálním playerem pro KODI.HBO GO bohužel funguje pouze přes WI-FI připojení (na rozdíl od aplikace určené pro Android TV, kde funguje i přes LAN). Google Play nabízí instalaci Telly TV jak pro tuto mobilní verzi Androidu, tak i pro Android pro TV.Aplikace Eurosport Player dostupná v Google Play obchodu bohužel neumožnuje přihlášení (stejnou chybu popisují v Google Play i jiní uživatelé), na mém smartphonu je však plně funkční. Google Cast streamování do tohoto boxu nepracovalo.Flash paměť je deklarováno jako 16 GB, ale využitelných je 12 GB, musíme si uvědomit, že instalace vlastního operačního systému také zabere nějaké místo. Nicméně takováto velikost flash je plně dostačující i pro velmi náruživé fanoušky do instalací různých aplikací.Překvapující je rychlost odezvy boxu, ta je vynikající, i obrazová kvalita je perfektní. Funkční je také DLNA takže se můžete dostat k souborům, které máte na vašem sítovém úložišti NAS.Multimediální centrum umožňuje přehrávání široké škály multimediálních formátu, viz výše podporované formáty. Nainstalovaný přehrávač nepodporuje některé typy souborů, proto jsem si nainstaloval VLC player. Pokud něco nezvládne přehrát VLC, doporučuji použít KODI.Multimediální centrum si poradilo i s testovacím MKV souborem „Jellyfish-200-Mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mkv“ s vysokým datovým tokem 200 Mbps v rozlišení 4K a hloubkou 10 bitů. Vyšší datový tok než 200 Mbps již způsoboval trhání obrazu.DI-WAY AND-4x4 DVB-T2 je nejenom set top box pro příjem pozemního digitálního vysílaní, ale i výkonné multimediální centrum založené na operačním systému Android 9.0 Pie pro mobilní zařízení a tablety.Pozemní přijímač umožňuje nahrávání na externí pevný disk nebo flash disk. Díky použitému operačnímu systému máme k dispozici nepřeberné množství aplikací jako je KODI, Netflix, Skylink Live a mnohé další.Přístroj můžete zakoupit buď u specializovaných prodejců s televizní technikou nebo u dovozce těchto přístrojů firmy Sapro, s.r.o., která tento přístroj prodává obchodním partnerům i koncovým zákazníkům v kamenné prodejně, nebo prostřednictvím e-shopu:Doporučená maloobchodní cena: 1990,- CZK s DPHIng. Martin Švehlík