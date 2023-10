SledovaniTV: Po celý říjen balíček 11 doku stanic za 1 Kč

DNES!

▲ Obr č. 1 - SledovaniTV - rozšíření základního balíčku (foto: SledovaniTV)



▲ Obr č. 2 - SledovaniTV - doku balíček za 1 Kč (foto: SledovaniTV)



Uživatelé mohou již potřetí v řadě vyzkoušet doplňkový balíček za 1 Kč. Věříme, že Dokumentární balíček si naši zákazníci oblíbí, přináší totiž zajímavé pořady o přírodě, historii i vědě a technice

SledovaniTV rozšiřuje základní balíčky o několik prémiových programů. Uživatelé se tak mohou těšit na filmové, hudební a dokumentární stanice. Zároveň nabízí v průběhu celého měsíce dokumentární balíček jen za 1 Kč/0,10 € na první měsíc. Nechybí ani pravidelné promo kanály, kterých je tentokrát hned 7.Internetová televize (OTT) SledovaniTV přidává do svých základních balíčků prémiové programy. Od začátku října přibudou do nabídky tři nové stanice.Oblíbený filmový kanál, který uvádí zahraniční i domácí tvorbu. Uživatelé se mohou těšit na filmové klasiky i novinky. Dokumentární programse věnuje krásám přírody. Díky vysokému rozlišení 4K budete mít pocit, že jste na vyprahlé savaně, v živoucím pralese nebo se právě potápíte na korálových útesech.Poslední novinkou je slovenská dokumentární stanicese širokým záběrem. V programu najdete pořady věnované historickým postavám a událostem, architektonickým stavbám, přírodě i technice. Změna se dotkne balíčků Základ a Startovací v Česku, Základný a Štartovací na Slovensku.Uživatelé s českým balíčkem Start a slovenskými Štart, Štart+, Štart Plus získají navíc také hudební kanál. Ten už je v balíčku Základ a Startovací obsažený, jedná se tedy o srovnání nabídky. Tato stanice přináší na televizní obrazovky koncerty hvězd z celého světa. Na jednom místě vedle sebe najdete interprety jako je Beyoncé, AC/DC, Elton John, Lana Del Rey, Amy Winehouse a mnoho dalších.Již třetí měsíc v řadě nabízí služba SledovaniTV možnost zakoupit doplňkový balíček za 1 Kč na první měsíc. Tentokrát si mohou uživatelé vyzkoušet Dokumentární balíček, který obsahuje 11 stanic zaměřených na naučné pořady o historii, přírodě, zajímavých lidských osudech, architektonických skvostech či vědeckých a technických vymoženostech. Po skončení akce bude balíček stát 99 Kč/3,99 €.,“ říká Head of Marketing společnosti SledovaniTV Matěj Čičák.V říjnu také nechybí již tradiční promokanály. Tentokrát jich je hned 7, jedná se o kanály pro dospělé -a dokumentární stanici. Ten nabízí pořady přibližující život zvířat, historii či zajímavosti o světě.redakce