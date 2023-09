STRONG SRT41 - miniaturní multimediální 4K přehrávač s Google TV

DNES!

Technická specifikace

Popis multimediálního přehrávače

Praktické zkušenosti

Závěr

V této recenzi si představíme další nový multimediální 4K přehrávač od firmy STRONG. Zařízení nese označení STRONG SRT41 a je ve formě HDMI sticku.HDMI stick pracuje s operačním systémem Google TV ve verzi 11. Google TV je následovníkem operačního systému Android TV.Multimediální přehrávač je opět licencován společností Google, takže vše pracuje tak jak má. To znamená, že platformy jako Netflix, HBO MAX atd. jsou k dispozici ve 4K kvalitě.Součástí balení je bluetooth dálkové ovládání s několika málo tlačítky, které je shodné s modelem STRONG LEAP-S3.Srdcem tohoto sticku je čtyřjádrový procesor Cortex A-53 s taktovací frekvencí 1,8 GHz. Přehrávač pracuje v rozlišení 4K (3840x2160p, 60fps). Paměť flash (eMMC) má velikost 8 GB a paměť DDR RAM 2 GB.Nechybí ani podpora technologie vylepšení obrazové kvality HDR (High Dynamic Range) 10bit, HDR10+, HLG a VP9 Profile-2. Podporu zvuku Dolby Atmos zde ale nehledejte, tak jako podporu videa Dolby Vision. To je výsadou výkonnějšího bratříčka STRONG LEAP-S3, kterého jsme si představili zde • Operační systém: Google TV (verze 11)• Čipová sada: Amlogic S905X2 / (Quad core ARM Cortex-A53 CPU)• Grafický Procesor: ARM Mali-G31 MP2 GPU• 2 GB DDR RAM• Flash eMMC 8 GB• Wi-Fi 5 2.4G/5G• Bluetooth 5.0• Video rozlišení: 4K, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p• Podpora kodeku AV1• Video File Format: mkv, wmv, mpg, mpeg, dat, avi, mov, iso, mp4, rm, jpg, bmpTaké pomocí tohoto HDMI Sticku můžete téměř z každé „hloupé“ televize vytvořit SMART TV, stačí jen jeden volný HDMI vstup na TV. HDMI stick zasunete do volného HDMI portu a napájet tento stick můžete pomocí USB 2.0 portu na Vašem TV (příslušný kabel je součástí balení).Nebo k napájení můžete využít externí napájecí adaptér 5V/1A, který je také součástí balení.Díky Google Play obchodu máte k dispozici nepřeberné množství aplikací, rozhodně několikanásobně větší než u TV jakékoliv značky. To je velká výhoda tohoto nenápadného multimediálního přehrávače.Dalším nezajímavým faktem je, že řada renomovaných výrobců TV (např. Samsung nebo LG) ukončuje podporu různých aplikací velmi brzy a přitom je Váš TV jinak plně funkční. Pokud používáte multimediální přehrávač, jste na výrobci TV úplně nezávislí a i na starších verzích Androidu pracují OTT aplikace zcela bez problémů.K internetu se připojíte pomocí vestavěného adaptéru WI-FI 5 dual band 2,4/5 GHz (ethernet není na HDMI sticku k dispozici, ale i takový stick jsem už měl v ruce). Samozřejmostí je zabudovaný Google Chromecast, takže můžete zobrazit obsah vašeho smartphonu, tabletu či PC na televizoru.STRONG SRT41 se dodává v černém provedení ve formě HDMI sticku s rozměry 98 mm х 15 mm х 30 mm (Š x V x H). Na těle HDMI sticku nalezneme malou LED diodu, která neustále svítí bíle. Takže v podstatě signalizuje, že stick je napájen.Konektor HDMI je ve verzi 2.1, micro USB konektor slouží pro pro připojení externího napájecího adaptéru.Součástí balení je stručný návod k obsluze, napájecí zdroj 5V/1A a HDMI prodlužovací kabel (ten se hodí, pokud nechcete mít třeba z důvodu malého místa HDMI stick vložený přímo v HDMI portu TV).Po připojení multimediálního přehrávače k TV se spustí instalační průvodce. Zde se prakticky nic nemění. Google má svou jasnou představu jak má vše probíhat v jeho operačním systému.Takže nejprve je požadováno spárování dodaného dálkového ovladače s boxem. To proběhlo zcela bez problému automaticky.Poté je již dálkové ovládání v režimu Bluetooth a nemusíte si dělat starost se směrovostí, stejně je HDMI stick umístěn za TV. Dále jste dotázáni na komunikační jazyk a zemi instalace.Následně máte možnost nastavit box podle aplikace Google Home ve vašem smartphone. I v tomto případě jsem tuto aplikace nevyužil a stisknul šipku dolů, aby průvodce pokračoval dále na TV.Následuje volba připojení k internetu, kde si vyberete svoji WI-FI síť. Poté se musíte přihlásit do svého účtu na Google. Dále musíte odsouhlasit mnoho různých prohlášení a systém nainstaluje některé předdefinované aplikace.Průvodce sice nabízí, že si můžete zvolit, jaké to budou, ale s tím se nemusíte vůbec namáhat, protože milý Google TV nainstaluje prostě úplně všechno. V operačním systému Google TV některé aplikace můžete odinstalovat, pokud je nebudete používat, některé odinstalovat nelze.Na konec se nám objeví hlavní obrazovka Google TV a instalaci máme za sebou. Na obrazovce se nachází několik ikon, každá z nich reprezentuje nějakou aplikaci. Je zde např. Youtube, Netflix, Prime Video apod.Google play obchod je již přímo integrován do menu „Aplikace“. Zde můžeme vyhledávat a instalovat svoje oblíbené aplikace. K dispozici je i funkce Google Voice Assistant, tedy ovládání HDMI sticku hlasem.Vaše dálkové ovládání tedy slouží zároveň i jako mikrofon. Stačí jen stisknout příslušné tlačítko na dálkovém ovladači a vyslovit jméno aplikace, kterou má systém nalézt a poté ji již můžete nainstalovat.Google Voice Assistant při vyhledávání aplikací pracoval v pořádku, tedy neměl problém s češtinou stejně jako u jeho bratříčka modelu STRONG LEAP-S3. Je zde ale i stejný bug jako u jeho bratříčka.Jakmile něco napíšete přes virtuální klávesnici a dáte hledat, tak se nic neděje. Je tedy třeba hledat pouze pomocí hlasového vyhledávání, ale to se týká jen při vyhledávání aplikací v Google Play obchodu. Jinde již virtuální klávesnice pracuje bez problémů.V nastavení videa je možná stanovit režim obrazu HDR nebo SDR, chybí možnost přesného nastavení rozměru obrazu na obrazovku vaší TV.Dálkové ovládání je jednoduché s minimálním množstvím tlačítek. Zde prakticky nyní všichni výrobci používají jeden a tentýž model, rozdíl může být jenom v počtu nebo významu tlačítek.Jsou zde tlačítka pro přepínání programů, ty se velmi hodí v OTT/IPTV aplikacích. Žádné tlačítko není programovatelné, aplikace jsou již předdefinované.Abych multimediální přehrávač řádně otestoval, tak i jsem si nainstaloval některé IPTV/OTT aplikace, ke kterým mám přístup a to díky jejich provozovatelům:• Skylink Live CZ• Skylink Live SK• HD Austria (obdoba Skylink Live pro službu HD Austria)• Antik TV pro STB• Lepší TV• Sledování TV Telly TV• HBO MAX• FimBox+• Prima+• CANAL+• Sweet TVVýše uvedené aplikace pracovaly s tímto zařízením zcela bez problémů. Nicméně nutno podotknout, že minule testovaný STRONG LEAP-S3 byl rychlejší než tento stick. Je zde použit méně výkonný procesor a flash paměť je pouze 8 GB. Nicméně zase cena zařízení je příznivější.Reálně máte k dispozici cca 4,6 GB. To dostačuje pro „nenáročného“ zákazníka, který potřebuje jen několik aplikací.Dále by měly být funkční následující aplikace (tyto aplikace nebyly testovány, protože provozovatele neprojevili zájem představit své služby čtenářům webu parabola.cz):• O2 TV (verze 2.0)• MAGENTA TV (bývalý T-Mobile TV)• Magio GO• Disney+• Prime Video• Netflix• SkyShowtime• VOYO• Kuki TVatd.Klíčové naše OTT služby jsem popsal velmi důkladně v recenzi modelu STRONG LEAP-S3 . Mezi ně patří rozhodně Sledování TV, Lepší TV, Sweet TV, Skylink Live TV a Antik TV. Také jsem zde popisoval streamovací službu CANAL+, která byla teprve nedávno spuštěna. Rád bych podotknul, že zde je program FimBox šířený v HD kvalitě, na rozdíl od satelitního vysílání Skylink.Použitá grafika aplikace CANAL+ je shodná s aplikací Skylink Live TV. Je vidět, že služby mají společného vlastníka. V době psaní tohoto článku nabízel provozovatel stále tuto streamovací službu za akční cenu 94,50 Kč/měsíc.Díky programům CANAL+, které se nachází v této streamovací službě, můžete sledovat všech 380 zápasů Premier League. To vzbudilo u mnoha čtenářů webu parabola.cz zvýšený zájem, protože ta cena je vskutku fantastická, je tam 50 procentní sleva vůči běžné platbě.Někteří čtenáři hledali tuto slevu i u příslušného balíčku u satelitního operátora Skylink, tu však dostali adresně jen někteří zákazníci. Globální seznam všech akcí, je vždy uveden v ceníku operátora Skylink na jeho webu.Velmi zajímavá je aplikace Rutube, kterou naleznete v Google Play obchodu. Rutube je ruská video platforma, která obsahuje i live streamy některých ruských federálních a regionálních programů. Dostanete se tak bezplatně k řadě ruským televizním programům.Nechybí zde ani hlavní ruský federální program „Perviy kanal“ (Первый канал) v HD kvalitě. Je zde dostupná dokonce moskevská verze tohoto programu, nikoliv verze mezinárodní. Pořady na které nemá vysílatel vysílací práva, jsou geoblokovány (je třeba použít VPN). Tato stanice je na tzv. sankčním seznamu EU proti Ruské federaci a nesmí být vysílána na evropských satelitech.K dispozici jsou i ruské státní televize provozovatele VGTRK jako je Rossiya 1 HD (Россия 1) a Rossiya 24 (Россия 24). Opět i tyto programy jsou na sankčním seznamu EU. K těmto programům se dostanete bez použití VPN. K některým programům již VPN v této službě potřebujete. V Google Play obchodě se nedávno objevila aplikace VPN Russia, kde jsou jak servery free, tak placené v Ruské federaci. Free server je omezen na dobu použití na jednu hodinu.HDMI stick je omezen tím, že nemá žádný USB port, kam byste připojili např. svůj flash disk, nicméně si můžete nesdílet nějaké svoje uložiště (např. Google drive) a tak přehrávat svoje AV soubory nebo instalovat aplikace, které nejsou v Google Play obchodě.STRONG přehraje opravdu velké množství AV formátů včetně videí s kodekem AV1. Do HDMI sticku je možné nainstalovat i multimediální centrum KODI 20.2, GUI je ve video rozlišení 1080p. Přehrávání 4K videí je zcela bezproblémové.STRONG SRT41 má již zabudovanou funkci Chromecast. Díky této funkci můžete streamovat obsah téměř z každého smartphone, tabletu nebo notebooku do tohoto zařízení.Zařízení se zahřívá docela dost, ale není to nic nestandardního u HDMI sticku.STRONG SRT41 je malinký multimediální 4K přehrávač s oficiálním operačním systémem Google TV verze 11. Zařízení obsahuje všechny potřebné licence od společnosti Google a jste tak připraveni na přehrávání videí ve 4K rozlišení v aplikacích jako Netflix, HBO MAX atd.HDMI stick byl řádně otestován s celou řadou nainstalovaných IPTV/OTT služeb a pracoval s nimi zcela bez problémů. Byly otestovány služby Sledování TV, Lepší TV, Sweet TV, Skylink Live TV, CANAL+, Telly TV, Prima+, FimBox+ a HBO MAX.K přehrávači je k dispozici výborné dálkové ovládání pracující v režimu Bluetooth. Nechybí ani zabudovaná funkce Google Chromecast.Za zapůjčení HDMI sticku děkuji společnosti BENDR, s.r.o. Tento multimediální 4K přehrávač mohou zákazníci zakoupit na e-shopu dovozce:Doporučená maloobchodní cena: 64,90,- € s DPHIng. Martin Švehlík