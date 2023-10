Lepší.TV představuje řadu novinek a dvě nové stanice

DNES!

Vždy jsme se zaměřovali na to, aby naše služba byla uživatelsky co nejpřívětivější. Nové funkce reflektují naše pochopení potřeb a přání diváků

▲ Obr č. 1 - Lepší.tv a Informace o dostupnosti pořadu (foto: Lepší.tv)



Informace o dostupnosti pořadů

▲ Obr č. 2 - Lepší.tv a Označení živých sportovních pořadů (foto: Lepší.tv)



Označení živých sportovních přenosů

▲ Obr č. 3 - Lepší.tv a Loga sportovních týmů a lig (foto: Lepší.tv)



Loga sportovních týmů a lig

▲ Obr č. 4 - Lepší.tv a Přehled pořadů dané stanice (foto: Lepší.tv)



Přehled pořadů dané stanice

▲ Obr č. 5 - Lepší.tv a Autentický zvuk, titulky a podpora funkce 5.1 (foto: Lepší.tv)



Autentický zvuk, titulky i podpora funkce 5.1

▲ Obr č. 6 - Lepší.tv a Expandující přehled pořadů (foto: Lepší.tv)



Expandující přehled pořadů

▲ Obr č. 7 - Lepší.tv a programová novinka BBC Earth (foto: Lepší.tv)



Programové novinky v Lepší.tv - BBC Earth a 4Story

▲ Obr č. 8 - Lepší.tv a programová novinka 4Story (foto: Lepší.tv)



S radostí rozšiřujeme televizní nabídku o dvě kvalitní stanice. Je pro nás důležité, aby naši uživatelé měli k dispozici obsah, který odpovídá jejich zájmům a potřebám. Dokumentární stanice jsou vždy vítány s pozitivním ohlasem a rovněž tak stanice, které nabízí filmy, seriály, reality show a další obsah pro celou rodinu

V rámci neustálého zdokonalování svých služeb přináší Lepší.TV řadu novinek, které usnadňují divákům orientaci ve službě a zvyšují komfort sledování. Díky těmto funkcím mají uživatelé lepší přehled o nabídce pořadů a mohou se těšit na umocněný audiovizuální zážitek.Některé z funkcí jsou dokonce na českém i slovenském trhu unikátní a konkurence je nenabízí. Lepší.TV navíc přidává dvě žádané stanice, a to konkrétně jednu z nejlepších světových dokumentárních stanic BBC Earth a zábavnou stanici Story4 s exkluzivním obsahem pro celou rodinu.,“ říká Pavel Górecki, ředitel služby Lepší.TV.Aby se diváci mohli lépe rozhodnout, zda si pořad stihnou přehrát v rámci zpětného zhlédnutí nebo je třeba si jej nahrát, Lepší.TV u každého pořadu začala zobrazovat datum, do kdy je dostupný. Funkce napomáhá k lepší orientaci v nabídce a předchází možnému zklamání z vypršení dostupnosti pořadu.S ohledem na rostoucí zájem diváků o živé sportovní přenosy byla zavedena značka "Živě". Toto označení umožňuje rychle rozpoznat aktuálně vysílané sportovní události a napomáhá k jednoduššímu výběru utkání, o které divák stojí.Pro zvýšení viditelnosti při výběru zápasu je nyní u každého utkání logo příslušných týmů a pokud je to pro daný zápas aktuální, pak i příslušná liga. Toto inovativní řešení má za cíl usnadnit orientaci v nabídce a zajistit, aby divák okamžitě viděl své oblíbené týmy v záplavě informací.S cílem poskytnout divákům hlubší pohled do programové nabídky jednotlivých stanic, byla zavedena funkce, která v přehledném rozhraní zobrazuje všechny pořady dané stanice. Díky tomu může divák snadno objevovat nový obsah a má vždy na dosah ruky přehledně zobrazený výpis pořadů své oblíbené stanice.Zlepšení zvukového prožitku ze sledování televize je klíčové pro mnohé diváky. Lepší.TV proto nyní umožňuje sledovat vybrané pořady v originálním znění. K tomu je možné zapnout rovněž titulky a vychutnat si zvuk v kvalitě 5.1. Tyto funkce reagují na požadavky diváků, kteří si chtějí vytvořit co nejautentičtější zážitek ze sledování nebo hledají způsoby, jak se zlepšit v cizím jazyce.Hledání pořadů ve vodorovném pruhu je nově obohaceno o funkci rozbalování, která umožňuje divákům mít větší přehled o pořadech, které zrovna hledají. Po rozbalení nyní divák vidí až čtyřikrát více obsahu najednou. Funkce nejen zjednodušuje hledání nadcházejících televizních pořadů, ale také umožňuje okamžitý přístup k pořadům, které již byly odvysílány a jsou připraveny k přehrání.Jako jeden z mála operátorů přidala Lepší.TV do nabídky jednu z nejlepších světových dokumentárních stanic -. Tato stanice přináší to nejlepší z přírody, vědy, vesmíru, historie i moderního světa a diváci si již nyní mohou užívat, mimo jiné, také známé seriály Sira Davida Attenborougha, jako je 'Planeta Země', 'Zmrzlá planeta' a 'Modrá planeta'. Stanice je dostupná pouze v balíčku MAX.Televizní stanicese pyšní svým unikátním zaměřením na rodinný obsah a pořady, které oslovují především ženské publikum. Stanice je domovem řady exkluzivních seriálů, filmů, reality show a kriminálních sérií, které nejsou jinde k dispozici.,“ komentuje nové přírůstky Pavel Górecki, ředitel služby Lepší.TV.redakce