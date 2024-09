Jak to bude s distribucí TV Barrandov na Skylinku?

DNES!

▲ Obr č. 1 - Textová informace místo distribuce programů TV Barrandov na platformě Skylink



Na tuto otázku neumím odpovědět, rozhodneme se podle vývoje situace

Aktuálně to na obnovení distribuce nevypadá

V této chvíli nemohu být konkrétní

Stav do 17.7.2024, 11:30 hodin

Stav od 17.7.2024, 11:30 hodin do dnešního dne

Výhled na další období

V úterý krátce před polednem byla zastavena satelitní distribuce všech tří programů televizní skupiny Barrandov na platformě Skylink . Diváci od té doby místo programů TV Barrandov, Kino Barrandov a Barrandov Krimi vidí jen informační titulek operátora.Vypnutí satelitního signálu kanálů Barrandov na Skylinku byl poměrně nečekaný krok. Nic nenasvědčovalo tomu, že k této události dojde. Nové vedení TV Barrandov se snaží oživit značku TV Barrandov a nastartovat televizi k růstu. K tomu mají pomoci průběžně zařazované nové pořady do vysílání. Na stranu druhou zastavení jedné z významných distribucí může televizní skupině Barrandov způsobit další odliv diváků k jiným programům. Satelitní signál programů Barrandova využívali nejenom diváci Skylinku ale i další televizní operátoři. M7 Group , člen skupiny CANAL+, která satelitní platformu Skylink provozuje, vypnula kanály TV Barrandov HD, Barrandov Krimi a Kino Barrandov v úterý 17. září 2024 v 11:30 hodin a nahradila tradiční vysílání těchto programů vlastním textovým oznámením, které ani po několika hodinách nezmizelo a naopak je vysíláno již více než dva dny. Vrátí se vůbec programy skupiny Barrandov na satelit?," uvedl na dotaz webu parabola.cz Ladislav Řeháček, VP CANAL+ Luxembourg pro ČR a Slovensko. "," dodal.Z oficiálních stránek platformy Skylink zmizely ze satelitní nabídky Kino Barrandov i Barrandov Krimi. V nabídce je stále uveden jen hlavní program Barrandov HD a to jen přes OTT (internetovou televizi Skylink Live TV). Ale ani zde není vyloučeno, že zde může dojít ke změně. "," řekl webu parabola.cz Ladislav Řeháček na dotaz, zda zůstane Barrandov HD v OTT nebo eventuálně dojde k zařazení programů Kino Barrandov a Barrandov Krimi do internetové služby Skylink Live TV.distribuce TV Barrandov HD, Kino Barrandov SD a Barrandov Krimi SDdistribuce TV Barrandov HD, včetně archívuTV Barrandov HD, Kino Barrandov SD a Barrandov Krimi SD - všechny tři kanály vypnuty a nahrazeny titulkem operátoradistribuce TV Barrandov HD, včetně archívuTV Barrandov HD, Kino Barrandov SD a Barrandov Krimi SD - nejistá budoucí satelitní distribuce všech tří kanálůnejistá distribuce TV Barrandov HD, včetně archívu a není jasné, zda se zde objeví i Kino Barrandov či Barrandov KrimiDůvodem vypnutí satelitní distribuce kanálů TV Barrandov HD, Barrandov Krimi a Kino Barrandov na Skylinku jsou dluhy, které vznikly nezaplacením poplatků za objednanou distribuci programů. Zatím není jasné, zda uvolněná kapacita bude případně využita pro jiné programy, které již vysílají a nejsou na Skylinku nebo jsou před spuštěním.redakce