Skylink zahájil přeladění klíčových programů

▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje programovou nabídku satelitní televize Skylink. Ilustrační foto (foto: M7 Group)



Proč se přelaďuje?

Kdo má přeladit?

▲ Obr č. 2 - Footprint satelitu Astra 3C, East beam. Tento bude primárně pro programy Skylinku (foto: SES-Astra)



Jak poznám, že přijímám programy z nové frekvence?

Jakých programů se přeladění týká?

Programy s tečkou z nového kmitočtu přijímám již delší dobu

Jaké další programy se budou přelaďovat?

nové technické parametry:

stávající technické parametry: (vysílání zde bude ukončeno!)

technické parametry - Astra 3C / Astra 5B:

Vybrané klíčové komerční programy pro český a slovenský trh se pro zákazníky satelitní platformy Skylink vysílají oficiálně z nové vysílací frekvence. Čas na přeladění svých přijímačů na nové parametry.Lucemburská společnost M7 Group , člen skupiny CANAL+, provozovatel česko-slovenské satelitní platformy Skylink, dnešním dnem zahájila dlouhé paralelní vysílání řady klíčových privátních programů pro diváky v České republice a na Slovensku.Stěhování se týká všech programů, které byly mnoho let poskytovány na kmitočtu 11,875 GHz ze satelitu Astra 3B . S ohledem na blížící se konec životnosti této družice zajistila společnost SES (Astra) náhradní kapacitu, která umožní na pozici 23,5°E poskytovat většinu dosavadních služeb.Náhradní kapacitu za satelit Astra 3B zajistí staronová družice Astra 3C , která již několik transpondérů na pozici 23,5°E šíří. Astra 3C je nový název pro družici Astra 5B , jež do poloviny loňského roku pracovala na původní pozici 31,5°E pro zákazníky ve východní Evropě a zemích SNS. S ohledem na postupné stěhování původních služeb na jiné satelity a pozice byla Astra 5B celkově volná a mohla najít nové uplatnění tentokrát na pozici 23,5°E pod novým názvem Astra 3C pro zákazníky v Beneluxu, Česku, Slovensku či zemích bývalé Jugoslávie. Tedy pro platformy jako Canal Digitaal, TV Vlaanderen, TéléSAT, Skylink, freeSAT či Telekom Srbija.Vzhledem k tomu, že změna frekvence a přeladění programů probíhá na základě požadavku satelitního operátora, bylo oficiálně zahájeno dlouhé souběžné vysílání programů na původních (11,875 GHz) a nových vysílacích parametrech (12,265 GHz). Paralelní distribuce bude probíhat minimálně do konce listopadu letošního roku.Samotné ruční přeladění programů se ale reálně dotkne velmi malého okruhu klientů Skylinku a freeSATu, kteří sledují programovou nabídku na vlastních set top boxech. Tito diváci si musí programy z nové frekvence včas naladit, aby nepřišli o své oblíbené stanice a pořady.Většina klientů operátora se o přeladění stanic nemusí starat. Přijímače s funkcí FastScan či přístupové moduly (CA) s operátorským profilem si automaticky stáhnou nejnovější programovou mapu, která obsahuje všechny poskytované stanice.Pro zajištění hladkého přeladění programů na nové vysílací parametry připravil operátor jednoduchou pomůcku, jak si ověřit, že divák již přijímá vysílání z nové frekvence - stanice z nových parametrů mají za názvem programu tečku. Tedy například program "Nova HD" má na novém kmitočtu název "Nova HD.". Podobně "Prima HD" se na nové frekvenci divákům objeví pod názvem "Prima HD.". A stejně tak i další stanice (seznam dotčených stanic je uveden v dalších odstavcích).A teď ta klíčová informace. Diváci Skylinku v České republice se přeladění dotkne stanic Nova Action HD, Nova Cinema HD, Nova HD, Nova Sport 1, Prima COOL HD, Prima HD a Šláger Muzika.Diváků Skylinku na Slovensku se týká stěhování programů DAJTO HD, JOJ 24 HD, JOJ HD, JOJ Šport HD, Jojko, Markíza Krimi HD, Nova International , Nova Sport 1, JOJ Plus HD a Šláger Muzika.Je možné, že programy z nové frekvence již divák přijímá delší čas. Vysílání na kmitočtu 12,265 GHz je totiž v provozu již od února letošního roku. Od té doby probíhalo měření pokrytí signálu z východního paprsku satelitu Astra 3C a další nezbytné technické testy před uvedením vysílání do oficiálního provozu.V současné době nejsou známé další změny v distribuci operátora platformy Skylink. Změna frekvence vybraných programů je momentálně jedinou změnou v provozu operátora.satelit: Astra 3C (23,5°E)frekvence: 12,265 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKsatelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 11,876 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKsatelit: Astra 3C (dříve Astra 5B)původní pozice: 31,5°Eaktuální pracovní pozice: 23,5°Evýrobce satelitu: EADS Astriumdatum vynesení satelitu: 22.3.2014počet transpondérů: 40pásmo transpondérů: Kukmitočtové pásmo: 11,7 až 12,5 GHzpokrytí: Evropaočekávaná životnost satelitu: 15 letredakce