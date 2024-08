Skylink: Porovnání signálu starého a nového transpondéru

DNES!

▲ Obr č. 1 - Měření signálu TP 11,876 GHz ze satelitu Astra 3B



▲ Obr č. 2 - Měření signálu TP 12,265 GHz ze satelitu Astra 3C



▲ Obr č. 3 - Seznam programů na frekvenci 12,265 GHz ze satelitu Astra 3C



Měření starého a nového transpondéru

Zákazníky platformy Skylink čeká v nadcházejících týdnech přeladění některých klíčových komerčních programů na nové vysílací parametry. Se změnou frekvence se změní i družice a pokrytí. Jak jsou na tom oba transpondéry z pohledu měření?V nadcházejících týdnech proběhne důležitá změna v distribuci vybraných českých a slovenských komerčních stanic na nové vysílací parametry. Přeladění souvisí s koncem životnosti satelitu Astra 3B , jenž dodává služby mimo jiné i pro český a slovenský trh a klienty DTH služby Skylink.Astra 3B bude nahrazena staronovým satelitem Astra 3C , který má v Ku pásmu (11,7 až 12,75 GHz) stejně široké transpondéry s identickými vlastnostmi (frekvence, polarizace).Všechny transpondéry budou přesunuty na družici Astra 3C bez změny kmitočtu a parametrů s výjimkou jednoho případu. Satelitní operátor SES (Astra) , který provozuje satelity pod značkou Astra, požaduje přesun programů z frekvence 11,876 GHz, kterou obsluhuje Astra 3B na nový kmitočet 12,265 GHz, provozovaný již ze satelitu Astra 3C.Pro zákazníky s FastScan přijímači a moduly s operátorským profilem nebude změna parametrů žádný problém (vše si zajistí samotný přijímač). Ostatní klienti si budou muset programy přeladit ručně a to zadáním nové frekvence. Ostatní parametry jsou stejné (nemění se).Co se ale změní je výkon a pokrytí transpondéru. Zatímco Astra 3B ve výše uvedeném kmitočtovém pásmu dodávala (a stále dodává) služby z širokého paprsku s pokrytím Evropy a částí severní Afriky a středního východu, Astra 3C nabízí ve stejném pásmu dva rozdílné footprinty - východní a západní. Ten východní bude využit primárně pro české a slovenské programy, druhý bude používán pro zákazníky M7 Group v Beneluxu.Společnost TP Plus dnes 18. srpna 2024 ve 12:35 hodin za slunečného počasí uskutečnila v lokalitě Nové Zámky na Slovensku kontrolní měření na parabole Mascom o průměru 80 cm s monoblockem single Silversky a koaxiálním kabelem Cavel 17PATC o délce 23 metrů. Jak dopadlo měření je vidět na přiložených fotografiích. Redakce webu parabola.cz tímto děkuje firmě TP Plus za laskavé dodání obrazových materiálů.Na prvním snímku je znázorněn signál starého kmitočtu 11,876 GHz, kde na přijímací soustavě byl dosažen C/N větší jak 12,3 dB, MER 14,9 dB, CBER 1,0E-03.Na druhé fotografii je zachycen signál z nové frekvence 12,265 GHz ze satelitu Astra 3C. Zde bylo dosaženo lepších signálových výsledků: C/N je zde větší než 14,9 dB, MER 15,8 a CBER 4,2E-04.Síla signálu odpovídá východnímu paprsku satelitu Astra 3C.A jak hodnotíte signál Vy, naši čtenáři? Zajímá nás i reálný příjem transpondéru i mimo území České republiky a Slovenska, zejména v okrajových částech Evropy, případně i mimo Evropu.Na závěr je nutné zdůraznit a dodat, že vysílání na nové frekvenci (12,265 GHz) je stále považováno za testovací a neoficiální. Diváci by měli programy nadále sledovat ze starého kmitočtu (11,876 GHz) a to minimálně do doby kdy bude zahájena oficiální distribuce z nových vysílacích parametrů.satelit: Astra 3C (23,5°E)frekvence: 12,265 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKy:satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 11,876 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKredakce