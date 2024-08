Skylink spustil novou distribuci AXN Black a AXN White

DNES!

▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje programovou nabídku satelitní televize Skylink. Ilustrační foto (foto: M7 Group)



technické parametry - AXN Black, AXN White:

Dva tématické kanály pod značkou AXN - AXN Black a AXN White - se vysílají pro zákazníky česko-slovenské satelitní platformy Skylink z nových vysílacích parametrů.Operátor DTH platformy, společnost M7 Group , člen skupiny CANAL+, spustil novou distribuci popisovaných stanic na kmitočtu 12,109 GHz s horizontální polarizací. Den předtím kapacitu pro tuto dvojici programů uvolnila slovenská privátní televize(TV8), která přešla z HD na SD vysílání.Provozovatel Skylinku v původních plánech počítal s tím, žepřejdou do OTT platformy Skylink Live TV, kde jsou dostupné již nyní a na satelitu je již nebude nabízet. Vlivem jiných okolností se našla kapacita pro pokračování satelitní distribuce obou stanic.Vysílání obou kanálů AXN na původní frekvenci skončí koncem srpna letošního roku s vypršením smlouvy na pronájem satelitní kapacity. Na starém (původním) kmitočtu oba programy nebudou v budoucnu poskytovány. Proto si musí diváci s vlastními přijímači oba programy včas naladit z nových vysílacích parametrů. To se netýká uživatelů přístrojů s funkcí FastScan , kde proběhne automatické naladění programů z nových vysílacích pozic.V současné době je to poslední část ve změně distribuce programů Skylinku. Další změny aktuálně nejsou oznámeny.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 12,109 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 15616video PID: 2601 (MPEG-4/SD)audio PID: 2611 (MPEG, česky), 2612 (MPEG, maďarsky)CA systémy: Irdeto ( CAID 0624, 0653), Viaccess (CAID 0500, provider id 051910), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 181D)service ID: 15617video PID: 2701 (MPEG-4/SD)audio PID: 2711 (MPEG, česky), 2712 (MPEG, maďarsky)CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653), Viaccess (CAID 0500, provider id 051910), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 181D)redakce