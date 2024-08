Skylink: Chystá se přeladění klíčových programů

včera



Diváky česko-slovenské satelitní platformy Skylink čeká v dohledné době další přeladění. Tentokrát se bude týkat hlavních českých a slovenských komerčních programů.V souvislosti s blížícím se koncem životnosti satelitu Astra 3B , který využívá k distribuci svých programů a služeb operátor česko-slovenské satelitní platformy Skylink, lucemburská společnost M7 Group , člen skupiny CANAL+, se chystá přesun vybraných českých a slovenských komerčních programů na novou vysílací kapacitu.Změna transpondéru tentokrát proběhne na základě požadavku satelitního operátora SES (Astra) . Programy na kmitočtu 11,876 GHz se přestěhují ze satelitu Astra 3B na novou vysílací frekvenci 12,265 GHz, která již funguje ze staronové družice Astra 3C.Vysílání z nových vysílacích parametrů si mohou naladit diváci již nyní. Nicméně stále se jedná o zkušební a neoficiální vysílání. Diváci by měli programy nadále přijímat z oficiálních parametrů - tedy z původní frekvence 11,876 GHz.Nicméně v tomto týdnu došlo k zařazení programů z nové (neoficiální) frekvence do tabulky FastScanu na zadní programové pozice. Nový vysílací kmitočet se tak postupně dostává k divákům.Zákazníci s FastScan přijímači či moduly s operátorským profilem se o přelaďování nemusejí starat - vše proběhne automaticky bez nutnosti zadávání nových parametrů. Ostatní diváci si budou muset programy naladit ručně - zadáním nové frekvence. Ostatní parametry jsou stejné.Na popisovaném kmitočtu se vysílají klíčové české a slovenské komerční programy - Nova HD, Nova Action HD, Nova Cinema HD, Nova Sport 1 HD, Nova International , Prima HD, Prima COOL HD (CZ), Dajto HD, Markíza Krimi HD, JOJ HD, JOJ PLUS HD, JOJ Sport HD, JOJ 24 HD, Jojko a Šláger Muzika.Programy Nova HD, Nova Action HD, Nova Cinema HD, Nova Sport 1 HD, Prima HD, Prima COOL HD (CZ) a Šláger Muzika jsou určeny pro zákazníci v České republice. Ostatní (včetně Šláger Muzika) se vysílají pro klienty na Slovensku.V seznamu nainstalovaných programů mohou mít diváci stanice nainstalované dvakrát (pokud si stanice nainstalují i z nové frekvence). Jakou distribuci používají (novou či starou) pozná divák velmi jednoduše. Programy na nové frekvenci mají na konci názvu tečku (například "Nova HD.").Vysílání na starém a novém kmitočtu bude mít poměrně dlouhý souběh (několik týdnů). Přesný harmonogram se teprve ladí.Skylink poskytoval své programy a služby dlouhodobě ze satelitu Astra 3B, který je nyní na konci své životnosti. Satelitní operátor SES (Astra) zajistil kontinuitu služeb na pozici 23,5°E ze satelitu Astra 3C, což je rebrandovaná družice Astra 5B , která dříve pracovala na pozici 31,5°E.Astra 3C má celkem 40 transpondérů v Ku pásmu (11,7 až 12,5 GHz) a kmitočtový plán má stejný jako Astra 3B v tomto rozsahu. Důvody proč se musí přesunout programy právě z uvedené frekvence na jinou nejsou oficiálně známé. Důvodem může být jiný paprsek pro uvedenou frekvenci (11,876 GHz) ze satelitu Astra 3C.Skylink bude ze satelitu Astra 3C využívat především východní paprsek. Další programy se k divákům dostanou z transpondérů M7 Group z Beneluxu, které využívají západní paprsek.satelit: Astra 3C (23,5°E)frekvence: 12,265 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKsatelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 11,876 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKsatelit: Astra 3C (dříve Astra 5B)původní pozice: 31,5°Eaktuální pracovní pozice: 23,5°Evýrobce satelitu: EADS Astriumdatum vynesení satelitu: 22.3.2014počet transpondérů: 40pásmo transpondérů: Kukmitočtové pásmo: 11,7 až 12,5 GHzpokrytí: Evropaočekávaná životnost satelitu: 15 let