Skylink dokončil přesun programů včetně STVR/RTVS

DNES!

▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje programovou nabídku satelitní televize Skylink. Ilustrační foto (foto: M7 Group)



▲ Obr č. 2 - Na televizních programech STVR/RTVS na staré frekvenci je nyní textová obrazovka o změně v distribuci



Společnost M7 Group , člen skupiny CANAL+, provozovatel česko-slovenské satelitní platformy Skylink , dokončil přesun programů na nové vysílací parametry na pozici 23,5°E.Klíčovou a zásadní změnou ve vysílání operátora je ukončení provozování programů Skylinku na dvou vysílacích frekvencích. Konkrétně na kmitočtech 11,778 GHz s vertikální polarizací a 11,953 GHz s horizontální polarizací. Všechny programy z těchto vysílacích kmitočtů byly postupně převedeny na jiné kapacity operátora s výjimkou některých, na které se již nedostala kapacita. Ty pokračují již jen v OTT službě Skylink Live TV, kterou mají všichni zákazníci Skylink v ceně své televizní služby.Na satelitu již nepokračují stanice Extreme Sports a některé maďarské stanice - konkrétně Galaxy4, ATV, Nickelodeon Hungary, Nick Hungary, Zenebutik a TV4.Původně měly být ze satelitu staženy i stanice AXN Black a AXN White. Pro tyto stanice se nakonec našla volná kapacita (po překlopení stanice TV Osem HD do SD).Další vysílací kapacita se získala změnou FEC u DVB-S2 multiplexů ze 2/3 na 3/4, norma DVB-S2 a modulace zůstala. U jednoho multiplexu byl navýšen i symbol rate z 27500 na 29900.Jiné stanice - jmenovitě Prima LOVE , Travelxp, Mezzo a maďarské M1, M2, M4, RTL, Duna byly překlopeny z HD do SD. Naopak FilmBox se nově poskytuje ve vysokém rozlišení. Změna rozlišení se týká jen DTH. V OTT službě jsou programy nadále poskytovány v HD rozlišení.Podstatnou změnou pro satelitní diváky je nyní ukončení distribuce programů STVR (Slovenská televize a Rozhlas) /dříve RTVS/, které s programy Jednotka, Dvojka, :24 (RTVS 24) a :Šport (RTVS Šport) pokračují na kmitočtu 12,012 GHz s vertikální polarizací. Stanice jsou ve stejných balíčcích jako na původní frekvenci. Pro diváka se mění jen vysílací parametry - nutné programy znovu přeladit, pokud již uživatel neučinil dříve. Týká se to pochopitelně jen diváků, kteří mají vlastní set top boxy. Zákazníků s FastScan přijímači či moduly s operátorským profilem se změna přímo netýká - automaticky mají staženou novou kanálovou mapu.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 12,012 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKsatelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 11,778 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKsatelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 11,953 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKredakce