Představujeme: SledovániTV

Popis služby

▲ Obr č. 1 - Aplikace SledovaniTV, hlavní obrazovka + menu



▲ Obr č. 2 - Aplikace SledovaniTV, Seznam kanálů



Chování aplikace

▲ Obr č. 3 - Aplikace SledovaniTV, přehrávání pořadu z TV archívu



Popis aplikace

TV archív a jeho rozsah

▲ Obr č. 4 - Aplikace SledovaniTV, vyhledávání pořadu zadáním názvu pomocí s/w klávesnice



Nahrávání pořadů

▲ Obr č. 5 - Aplikace SledovaniTV, EPG s časovou osou



▲ Obr č. 6 - Aplikace SledovaniTV, menu Nastavení



Dostupnost SledovaniTV

▲ Obr č. 7 - Aplikace SledovaniTV, Videotéky



▲ Obr č. 8 - Aplikace SledovaniTV, Nahrávky



Závěr

Širokou nabídku programů a spoustu zajímavých funkcí nabízí brněnská společnost sledovanitv, s.r.o. ve své OTT platformě SledovaniTV v Česku, resp. SledovanieTV na Slovensku (zde prostřednictvím bratislavské společnosti SledovanieTV.sk s.r.o. Co tato služba divákům přináší?SledovaniTV je OTT platforma, která divákům nabízí přístup k desítkám českých, slovenských, zahraničních a mezinárodních programů různých žánrů. Aktuálně je v české nabídce SledovaniTV již téměř 200 televizních stanic (přesně 196 v době zpracování článku), respektive takřka 180 tv kanálů ve slovenské nabídce SledovanieTV. Počet stanic se může v čase měnit v závislosti na vývoji na televizním trhu (startem či koncem některých programů).SledovaniTV nabízí tři základní programové balíčky Základ / Základný, Standard / Štandardný a Premium / Prémiový. Každý balíček se liší počtem programů a pochopitelně i cenou.K dispozici jsou také volitelné balíčky (za příplatek) jako HBO, HBO + Max, HBO Maxpack, Filmový, FilmBox, Mých 7, Sportovní, Sport+ a řadu dalších. Divák si tak může zaplatit jen ty balíčky s programy, které skutečně bude sledovat.K dispozici jsou i videotéky Edisonline, Starmax a FilmBox.Službu je možné si vyzkoušet na měsíc za symbolickou 1 Kč, respektive za 0,10 eur a to ve variantě Základ, resp. Základný.SledovaniTV je možné si objednat přímo na stránkách provozovatele platformy nebo službu využívat prostřednictvím některého poskytovatele internetového připojení, kteří s OTT službou spolupracují.V redakci webu parabola.cz jsme vyzkoušeli českou verzi SledovaniTV a to na Android TV boxu Homatics - konkrétně na modelu Homatics Box R 4K. Na tomto zařízení služba fungovala naprosto stabilně a plynule a vřele ji s tímto boxem doporučit.Po spuštění aplikace SledovaniTV se zobrazí hlavní obrazovka aplikace. V levém sloupci je hlavní nabídka appky, která zde přináší Oznámení (aktuální informace a novinky operátora), Hledat (vyhledat pořad / titul), Domů (návrat na hlavní obrazovku), Televize (nabídka televizních stanic), Nahrávky (nahrané pořady na cloudové úložiště operátora), TV program (elektronický programový průvodce ve formě časové osy), Videotéka (VOD nabídka filmů a seriálů), Rádio (nabídka rozhlasových programů), Nastavení (možnosti nastavení systému, včetně kvality videa, kodeku videa MPEG-4 či HEVC, jazykové stopy, možnost nastavení barvy písma, velikosti písma i pozice titulků).Rád bych se ještě vrátil k funkci vyhledávání. Všechny potřebné znaky jsou zobrazeny ve čtverci, ze kterého je možné jednotlivé písmena, číslice či další znaky vybírat. Skvěle funguje i hlasové vyhledávání. Ať už zadáváte znaky ručně nebo zvolíte komfortnější hledání hlasem, aplikace prochází jak televizní program, tak i videotéky či nahrané pořady.Aplikace SledovaniTV podporuje Uživatelské profily. Hodí se v případě, kdy službu využívá více členů domácnosti.V aplikaci nechybí ani možnost seřadit televizní a rozhlasové programy podle svých preferencí.OTT služba SledovaniTV standardně nabízí sedmidenní TV/R archív. U některých stanic je délka archivu jiná - programy ČT1, ČT2, ČT :D ČT art , DVTV Extra, STVR Jednotka (dříve RTVS Jednotka) a STVR Dvojka (dříve RTVS Dvojka) mají 30denní archív.Stanice FashionBox, 360tunebox, TV Rebel, MTV Hits, MTV 00s, BBC News, CNN International, TV5 Monde Europe, France 24 English, Life TV, Lux TV, TV Mňau, Kladno.1 TV, TVS, V1 TV, TV Praha, rtm+ Liberecko, OIK TV, i Vysočina TV, Freedom, TiK Bohumín, Kurýr TV, Brazzers TV Europe, Playboy TV, Reality Kings TV, Leo TV, i Vodárenství a TVR jen dvoudenní TV archív, jednodenní u France 24 Francais.U některých stanic je dostupné jen živé vysílání (tedy jsou bez TV archívu) - regionální stanice ZAK TV, Plzeň TV, Televize Ústeckého kraje, Haha TV, Filmpro, cms TV, Jihočeská TV a RT Ústecko.Pořady je možné nahrávat na cloudové úložiště SledovaniTV. Nahrávky jsou uloženy 3 měsíce, což je delší období než u některých jiných služeb. Poté je může uživatel prodloužit o další 3 měsíce. Před automatickým vymazáním je u příslušného titulu upozornění.Doba dostupná pro nahrávky se liší podle vybraného balíčku. Další kapacitu pro nahrávky si může uživatel dokoupit. Celkově může mít uživatel až 600 hodin kapacity pro své nahrávky. Je to služba, kterou u jiných OTT služeb nenajdeme. Je určena zvláště pro náročné zákazníky a jednak pro ty, kteří jsou časově vytíženi a potřebují nahrávat větší množství obsahu pro pozdější sledování ve vhodnějším čase.Nahrávat lze jakékoliv pořady - i již odvysílané, které jsou dostupné v TV archívu a prodloužit si tak dobu pro možné sledování pořadu na pozdější dobu.Aplikace umožňuje nahrávat jak filmy, tak seriály a to jak jednotlivý díl, tak i celé série.SledovaniTV se pyšní širokou podporou hardware a systémů. Službu je možné používat na zařízeních s operačním systémem Android TV, AppleTV, RokuTV a Amazon Fire TV. Provozovatel nabízí rovněž appku pro chytré televizory (Smart TV) od výrobců jako je Samsung, LG, TCL, Panasonic, Hisense, Sony, JVC, Thomson, Toshiba, Hyundai, GoGen, Strong, Sharp a dalších výrobců.SledovaniTV lze využívat také na počítačích, tabletech a mobilech s iOS a systémem Android.V rámci ceny základních balíčků může uživatel službu využívat až na 4 zařízeních současně - dvou televizích či set-top-boxech a dvou vedlejších zařízeních ze skupiny telefon, tablet a počítač. Na kanálech skupiny Prima je nastaveno omezení na základě požadavku vysílatele - je možné sledovat pouze programy Primy na 2 zařízeních současně.Služba SledovaniTV nabízí širokou nabídku televizních programů z Česka, Slovenska a dalších zemí. Zaměřuje se na poskytování vysílání v HD rozlišení, pokud je daný program v takovém formátu poskytován. K dispozici jsou i dvě stanice ve 4K - aktuálně Love Nature 4K a Extasy Premium 4K. Posluchače potěší nabídka rozhlasových stanic. Vedle programů operátor nabízí i videotéky (VOD) s filmy různých žánrů.Velmi se mi líbí dlouhá archivace nahrávek (3 měsíce s možností prodloužení) a také možnost si dokoupit další kapacitu pro více nahrávek (150 hodin, 300 hodin či 600 hodin).Operátor myslí na náročnější klientelu a v nabídce služeb je také možnost si přikoupit více souběžných přístupů (sledování na 3 a 4 televizích). Rovněž si může připlatit za sledování pořadů skupiny Primy a to bez reklam.Naopak provozovatel neposkytuje žádné sportovní programy s tzv. prémiovým obsahem (myšleno Nova Sport 3 až 6 či Premier Sport). Nicméně i bez nic má divák slušnou nabídku sportovního obsahu a stanic dalších žánrů.+ široká nabídka programů+ stanice i ve 4K+ doplňkový balíček Prima bez reklam+ možnost delší archivace nahrávek+ možnost objednání většího prostoru pro nahrávky+ dostupné rozhlasové programy- některé stanice bez TV archívu; u některých stanic kratší délka TV archívu- relativně vyšší cena za kompletní nabídku programů a služeb- nenabízí žádné prémiové sportovní kanályMartin Vyleťal