Výluka vysílačů Kleť, Kojál, Svatobor, Ještěd a Praděd

24.07.2020 12:54

DNES!

Během příštího týdne proběhne plánovaná výluka některých vysílačů. Během výluky nebude možné přijímat televizní programy v systému DVB-T/DVB-T2 a rozhlasové v pásmu VKV/FM, eventuálně DAB+.

V 31. týdnu se na krátko odmlčí vysílače České Budějovice - Kleť, Brno - Kojál, Sušice - Svatobor, Liberec - Ještěd a Jeseník - Praděd.

V úterý 28.7.2020 proběhne výluka televizního a rozhlasového vysílání na vysílačích Kleť a Kojál. Výluka televizních multiplexů proběhne od 6:00 do 15:00 hodin, rozhlasových stanic od 10:00 do 15:00 hodin.

Během výluky vysílače Kleť nebude v těchto časech vysílat DVB-T2 multiplex 21, multiplex 22 a multiplex 23. Nenaladíte ani rozhlasové stanice ČRo Radiožurnál, Frekvence 1, Rádio Impuls, ČRo DAB+ a od 10:00 do 12:00 hodin ČRo České Budějovice, který bude od 12:00 do 15:00 hodin provozován se sníženým výkonem 2 kW na náhradní vysílač do náhradního anténního systému.

Z vysílače Kojál nebudou vysílat DVB-T multiplex 1 a přechodová síť 11 (PS11), DVB-T multiplex 2 a multiplex 3, DVB-T2 přechodová síť 12 (PS12) a dále rozhlasové stanice ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, Frekvence 1, Rádio Impuls, ČRo Brno a ČRo DAB+.

Při plánované výluce bude provedena pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.

O den později - ve středu 29.7.2020 - proběhne od půlnoci do poledne výluka televizního vysílání z vysílače Svatobor a Ještěd. Z vysílačů nebude možné naladit DVB-T2 multiplex 21 a multiplex 22 a také DVB-T multiplex 3. Důvodem výluky je plánovaný přechod vysílačů na DVB-T2.

Ve čtvrtek 30.7.2020 se na několik hodin odmlčí také vysílač Jeseník - Praděd. Výluka DVB-T/DVB-T2 multiplexů potrvá od 6:00 do 15:00 hodin, rozhlasových od 10:00 do 15:00 hodin.

Z vysílače Praděd v době odstávky nebude možné naladit DVB-T multiplex 1, multiplex 2, multiplex 3 a DVB-T2 přechodovou síť 11 (PS11) a přechodovou síť 12 (PS12). Nenaladíte ani rozhlasové stanice ČRo Radiožurnál, ČRo Vltava, Frekvence 1, Rádio Impuls, ČRo Region Olomouc, Rádio Proglas, Evropa 2 a Hitrádio Orion.

