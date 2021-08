TV Markíza na podzim: SuperStar, Farma, Pán Profesor i Utajený šéf

25.08.2021 20:37

Provozovatel televizní skupina Markíza připravil na podzim bohatou nabídku pořadů pro své stanice TV Markíza, TV Doma a TV Dajto - hudební a zábavní pořady, filmy, seriály, reality show, scripted reality.

Od 5. září 2021 na obrazovky TV Markíza zamíří pěvecká soutěžní show SuperStar. V celkem 16 epizodách čeká na diváky skvělá zábava a soutěžící. V porotě usednou Pavol Habera, Marián Čekovský, Leoš Mareš, Patricie Pagáčová a Monika Bagárová. Vítěze soutěže čeká pohádková výhra v hodnotě 75 tisíc eur.

▲ TV Markíza slaví 25 let (foto: Markíza)

Od pondělí do pátku od 30.8. bude Markíza vysílat v pořadí již 13. sérii reality show Farma. Opuštěnému statku vdechne život 15 soutěžících z různých koutů (nejen) Slovenska, kteří budou během celého podzimu bojovat daleko od civilizace v horách Považského Inovce o pohádkovou výhru 75 tisíc eur.

Na TV Markíza bude pokračovat třetí sérií původní rodinný komediální seriál Pán profesor a to již od pondělí 6.9.2021. Každé úterý od 7. září bude hlavní vysílací čas patřit čtvrté sérii seriálu o hrdinkách s jedinečným posláním Sestričky. Markíza přinese nové díly komediálního seriálu Horní dolná a to každý čtvrtek od 2. září.

▲ SuperStar bude opět na TV Markíza (foto: Markíza)

V podvečer každý všední den bude pokračovat seriálový megahit Oteckovia.

Hudebně-zábavní show Tvoje tvár znie povedome se v dětském speciálu objeví během podzimu na TV Markíza.

▲ Programové schéma TV Markíza (foto: Markíza)

Od 1.9. bude Markíza každou středu vysílat reality show Utajený šéf. Celkem nabídne osm epizod diváci velmi populárního formátu. Každý všední den od 2. září odpoledne se na TV Markíza vrací Policajné prípady s novými díky.

Na TV Markíza pokračují zpravodajské pořady - například Ranné Televízne noviny, Prvé Televízne noviny, Televízne noviny, Športové noviny, Počasie. Z publicistických pořadů přinese Teleráno, Reflex, Smotánka či Na telo.

Během podzimu doplní programové schéma TV Markíza i filmové a seriálové premiéry - mj. Equalizer 2, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka, Godzilla 2: Král monšter, Alfa, Venom, Shazam! a další.

▲ Programové schéma TV Doma (foto: Markíza)

TV Doma plná romantiky

Turecké seriálové příběhy plné romantiky a silných emocí jsou u diváků televize Doma velmi oblíbené. Potvrzují to i skvělé výsledky sledovanosti aktuálně vysílaného seriálu Meryem, ke kterému od poloviny srpna přibyla další turecká seriálová lahůdka s názvem Dvě tváře Istanbulu (Zalim Istanbul). Diváci si ji budou moci vychutnat po celý podzim.

Fanoušky kvalitních seriálů z lékařského a záchranářského prostředí potěší nová řada dramatického seriálu Chicago Fire a také zbrusu nový seriál New Amsterdam.

Bohatá bude i podzimní nabídka atraktivních romantických filmů plných lásky, vášně a silných emocí. Tituly jako Skorosestry (Sisterhood), Slečna Talentovaná (The Office Mix-Up), Stalo se na Valentína (Love Exclusively), Putovanie za láskou (Leading Lady) nebo Láska na ranči (Autumn Stables). Nebudou chybět ani napínavé thrillery, jako například Budeš len moja (Only Mine), Kým nás smrť nerozdelí (Vows of Deceit) či Uväznená (Nanny Lockdown).

▲ Programové schéma TV Dajto (foto: Markíza)

TV Dajto s akčními filmy

Diváci televize Dajto se mohou i nadále těšit na každodenní večerní kino plné skvělých akčních filmů jako např. Ninja vs. predátor (Jiu Jitsu), Fanatik (The Fanatic), Hrdina temnej noci (Hard Night Falling), Nákaza z hlbín (Sea Fever), Víťazstvo v krvi (Trading Paint) a Nočná búrka (Grand Isle).

Fanoušci kvalitní akce se mohou těšit také na premiéry oblíbených seriálů Deadly Trap, S.W.A.T. a také zbrusu nový seriál Marnotratný syn. Odpoledne budou pokračovat populární sitcomy jako Teorie velkého třesku, Přátelé a Dva a půl chlapa.

I letos na podzim se mohou diváci Dajto těšit na přímé přenosy slavné hokejové NHL. Každý týden si budou moci vychutnat jeden z nočních zápasů zámořské ligy se slovenským komentářem.

Pro fotbalové fanoušky je každou neděli připraven atraktivní přímý přenos z nejvyšší domácí fotbalové soutěže - Fortuna ligy. Každý ze zápasů bude snímán nejméně 9 kamerami a obohacen o doprovodný program, studia s atraktivními hosty, rozhovory s hráči a analýzy.