Prosinec na CBS Reality ve znamení zkrocení všeho zlého

01.12.2022 10:48

DNES!

Čas od času si každý řekne, že je něco snad jen zlý sen. Většinou se jedná o nějakou nepříjemnost, ale někdy může jít i o opravdovou noční můru. Sledujte v prosinci CBS Reality, kde si projdete různými situacemi, ale zároveň i jejich rozuzlením.

Premiérové příběhy nabídne věhlasný krotitel psů, ale nenechte si ujít ani záchranné mise na moři, tým, jemuž neunikne žádný podvodník nebo bojovníky se skutečnými nočními běsy.

▲ Velmi zlobiví psi (foto: CBS Reality)

Pořádné probuzení psích majitelů

Již čtvrtou řadou pokračuje na CBS Reality populárně naučný seriál Velmi zlobiví psi, v němž proslulý mistr výcviku psů Graeme Hall pomáhá zoufalým majitelům získat kontrolu nad jejich špatně se chovajícími mazlíčky. Pes je od pradávna považován za nejlepšího přítele člověka, a právě Britové patří mezi jejich největší milovníky. Často bohužel ruku v ruce s pořízením psího mazlíčka vyvstane problém s jeho poslušností. Nezřídka je však větší potíž spíše v páníčkovi než psovi samotném.

Graeme Hall má více než 10 let zkušeností s výcvikem psů, vše přitom začalo poměrně nevinně. Pořídil si štěňata rotvajlera, Axela a Gordona, a velice rychle si uvědomil, jak je důležité vychovávat je. Prošel si výcvikovými kurzy, své znalosti dále prohluboval a rozhodl se zkušenosti předávat dál. Dnes je znám jako „The Dogfather“ neboli psí táta, a kromě pořadu Velmi zlobiví psi má také svůj podcast Mluvící psi a vydal také knihu Všichni malí i velcí psi. Jeho služeb využila již také řada celebrit a díky pořadu se stal natolik žádaným, že má diář plný na měsíce dopředu.

Není divu, Graeme nabízí rychlé a dlouhodobé řešení problémů s chováním psů. Však už jich jeho osobním výcvikem prošlo více než 5 tisíc. Při své práci se řídí heslem: „Jakýkoli pes, jakýkoli věk, jakýkoli problém.“ Žádné plané řeči, jen praktické rady, díky nimž pochopíte, proč se váš pes chová určitým způsobem a jak to napravit. Psychologie psů je fascinující a Graeme ji zná již tak dobře, že dokáže vysvětlit, co si váš pes myslí a proč. Ke každému psovi přistupuje zcela individuálně, protože věří, že každý je osobností, a navíc žije ve zcela jiných podmínkách, proto si všichni zaslouží řešení šité na míru. Není to ale jen o psech, do těch správných kolejí naskočí jen díky součinnosti se svým majitelem. Ne nadarmo se říká, že jaký pán, takový pes.

Premiérovou čtvrtou řadu Velmi zlobiví psi sledujte od 3. prosince 2022 vždy v sobotu a v neděli od 11:00, 17:40 a 22:40. Budete-li potřebovat vše znovu procvičit, pak reprízu nabídne CBS Reality od 30. ledna 2023, a to od pondělí do čtvrtka v 7:40, 13:05 a 20:10.

▲ Extrémní záchranný oddíl (foto: CBS Reality)

Záchranné mise na moři, ve finančních vodách i říši snů

Nebudou to však pouze psi a jejich páníčci, koho bude v prosinci na CBS Reality potřeba krotit. Pokud jste nestihli listopadové premiéry, máte možnost zhlédnout, jak se krotí finanční podvody, noční můry a s trochou nadsázky i živly. S pořadem Extrémní záchranný oddíl totiž vstoupíte do světa vyprošťování na moři. Budete svědky náročné práce týmu operujícícho v oblasti Whitsunday v severním Queenslandu v Austrálii, jež často řeší velmi nebezpečné záchranné mise, aby pomohl udržet jedno z nejkrásnějších pobřeží na světě v co nejlepším stavu. Vydejte se s nimi do terénu od 2. prosince každou středu v 8:55 a 16:50, případně v repríze od 17. prosince vždy v sobotu a v neděli od 8:30, 12:40 a 19:20.

Podvody s veřejnými financemi nejsou bohužel nic neobvyklého. V Británii však existuje tým, jehož úkolem je dostat tuto oblast pod kontrolu a dopadnout každého podvodníka. Do tohoto temného světa s vyšetřovateli vstupuje také Michelle Ackerleyová a pořad Oddělení pro boj s podvody. Společně odhalují šokující případy krádeží ve veřejných službách, které Británii ročně stojí více než 110 miliard liber. Jak se jim to daří sledujte každou sobotu a neděli v 10:10 a 20:10.

Věděli jste, že každou noc asi 2 hodiny sníme a v souhrnu tak strávíme sněním skoro 6 let života? Někdo si sny nepamatuje, jiný by v nich nejraději zůstal, ale jsou i tací, kteří se bojí ulehnout, protože je pronásledují noční můry. Nejedná se přitom jen o jakýsi výplod naší fantazie. Dokumentární seriál Moje nejhorší noční můra, že noční můry dokáží člověka přenést do neznámé paranormální říše, kde se interakce se zlými duchy a démonickými entitami stává velmi reálnou a nebezpečnou. Poutavé skutečné příběhy a kvalifikované analýzy odborníků na paranormální jevy vás vtáhnou každou sobotu a neděli do 7:40, 11:50 a 18:40 na CBS Reality.

zdroj: CBS Reality