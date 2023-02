Katastrofa na spadnutí na Prima ZOOM

06.02.2023 09:26

Katastrofy nás fascinují od nepaměti. Podívejme se na definici slova „katastrofa“ - řecké „katastrofé“ znamená zvrat, převrat či zničení - je to událost, která nastává v důsledku lidské nebo přírodní činnosti a ničivě postihuje přírodu nebo společnost.

Jedná se o nečekanou událost velkého rozsahu, která negativním způsobem pozměňuje předchozí stav prostředí. Podle definice Interpolu ji charakterizuje buď velký počet lidských obětí, nebo rozsah škod, který není možné zvládnout běžnými a místními prostředky.

▲ Doku série Katastrofa na spadnutí II, epizoda Letecký den v Ramsteinu (foto: FTV Prima)

Jak dojde k rozsáhlému požáru, výbuchu letadla či vlaku nebo explozi chemické továrny? Detailně vám odhalíme, co vedlo k tragickým událostem. Co se pokazilo? Na palčivou otázku pokládanou po každém velkém neštěstí odpovídá seriál Katastrofa na spadnutí, který proniká hluboko do zákulisí šesti tragédií, jež ohromily celý svět. Napínavá a vzrušující podívaná se ohlíží za osudovými okamžiky nedávných neštěstí.

Druhou doku sérii Katastrofa na spadnutí II uvede Prima ZOOM od 7.2.2023 od 21:50 hodin. Půjde o celkem 6 dílů, které odvysílá každou středu večer. Reprízy jsou připraveny na pátek 15:45 hodin.

V roce 1988 probíhala na americké vojenské základně Ramstein v Západním Německu veřejně přístupná letecká show. Během jednoho kaskadérského kousku se náhle srazily stroje italského letectva. A to i přesto, že jejich piloti už předtím ten samý trik několikrát předváděli - vždy naprosto precizně a bez problémů. Na místě zahynulo 70 lidí a dalších více než 300 bylo zraněno.

Nehoda se stala nejvážnější katastrofou, ke které došlo během letecké show. Bylo to tak vážné, že někteří politici začali volat po jejich úplném zákazu. Co se pokazilo? Na tuto palčivou otázku pokládanou po každém velkém neštěstí odpovídá pokračování seriálu Katastrofa na spadnutí. Seriál nahlíží do zákulisí několika dalších tragédií, jež ohromily, nebo dokonce ochromily celý svět.

Napínavá a vzrušující podívaná se ohlíží za osudovými okamžiky interakce mezi člověkem a strojem. Očití svědci, kteří měli to štěstí a unikli zkáze, ale i záchranáři a hasiči nebo zdravotníci, co byli na místě nehody jako první, vzpomínají na jednotlivé akce tak, jak je prožili. Proč došlo ke „vzpouře strojů“? Jak je možné, že v té době nejmodernější a údajně neomylné technologie tak strašlivě selhaly? A jak se tomu dalo předejít?

Jednotlivé epizody doku série Katastrofa na spadnutí II:

7. 2. - Letecký den v Ramsteinu

14. 2. - Výbuch vlaku u Viareggia

21. 2. - Vražedný let MH17

28. 2. - Požár pod Montblankem

7. 3. - Vražedná Love Parade

14. 3. - Exploze v Bejrútu

