Společně k nabídce konstelace IRIS2

02.05.2023 12:22

Skupina evropských satelitních a telekomunikačních hráčů spojily síly, aby vytvořili partnerství a reagovali na výzvy Evropské komise k podání nabídek týkající se budoucí evropské satelitní konstelace IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite).

IRIS2 si klade za cíl přinést evropským vládám, podnikům a občanům novou bezpečnou a odolnou infrastrukturu připojení.

Otevřené konsorcium bude řídit Airbus Defence and Space, Eutelsat, Hispasat, SES (Astra) a Thales Alenia Space. Konsorcium bude také spoléhat na základní tým následujících společností: Deutsche Telekom, OHB, Orange, Hisdesat, Telespazio a Thales. Společně budou mít za cíl vytvořit nejmodernější satelitní konstelaci založenou na multiorbitální architektuře, která by byla interoperabilní s pozemní ekosystémem.

▲ Multiorbitální systém (foto: SES)

Toto partnerství vytvoří integrovaný nejlepší evropský vesmírný a telekomunikační tým napříč těmito společnostmi, který využije odborné znalosti a schopnosti v oblasti bezpečných satelitních komunikačních řešení. Konsorcium podpoří začínající podniky a malé a střední podniky, aby se připojily k partnerství, což povede k inovativnějšímu a konkurenceschopnějšímu evropskému kosmickému sektoru, kde se objeví nové obchodní modely.

Integrovaný tým si klade za cíl podporovat spolupráci mezi všemi evropskými vesmírnými hráči v celém hodnotovém řetězci konektivity s cílem umožnit EU strategickou autonomii prostřednictvím poskytování suverénních, bezpečných a odolných vládních služeb na ochranu evropských občanů. Tým využije synergie mezi vládními a komerčními infrastrukturami. Partneři v týmu mají také dobrou pozici k poskytování komerčních služeb k překlenutí digitální propasti napříč evropskými územími a ke zvýšení globálního dosahu a konkurenceschopnosti Evropy jako vesmírné a digitální velmoci na globálním trhu.

IRIS2 bude vládám dodávat odolná a bezpečná řešení připojení k ochraně evropských občanů a bude poskytovat komerční služby v zájmu evropských ekonomik a společností. Rovněž posílí politiku partnerství EU tím, že nabídne svou infrastrukturu v zahraničí.

IRIS2 je nový vlajkový vesmírný program EU pro digitální, odolnější a bezpečnější Evropu.

zdroj: SES