AXN Black a AXN White odstartovaly v Německu

01.09.2023 11:42

DNES!

V regionu DACH (Německo, Rakousko a Švýcarsko) dnes proběhl rebranding placených televizních kanálů Sony AXN a Sony Channel. Od 1.9.2023 se vysílají pod novými názvy AXN Black (dříve Sony AXN) a AXN White (původně Sony Channel).

Stanice AXN Black bude i nadále nabízet televizní premiéry a výjimečnou produkci jako Yellowstone, The Blacklist nebo Almost Paradise. Na programu AXN White mohou diváci sledovat televizní premiéry seriálů jako Sanditon, Murdoch Mysteries nebo Call The Midwife.

Programy AXN Black a AXN White jsou dostupné zákazníkům televizních služeb Vodafone TV, Magenta TV, Prime Video Channels, PYUR a waipu tv v Německu, A1 Telekom, Prime Video Channels, Liwest a HD Austria v Rakousku a také blue+, Sunrise, UPC, Quickline ve Švýcarsku.

Na satelitu jsou oba programy jen v distribuční (DTC) platformě M7 Deutschland na družici Eutelsat 9B (9°E) a stanice AXN Black i v DTH službě HD Austria (Astra, 19,2°E).