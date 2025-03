TV JOJ potvrdila přidání JOJ Šport a Jojko do ST a DIGI SK

04.03.2025 11:30

DNES!

Dva tematické programy slovenské mediální skupiny JOJ si bude moci naladit více než 600 tisíc televizních domácností. JOJ Group se dohodla s operátory Slovak Telekom (ST) a DIGI Slovakia na zařazení programů JOJ Šport 2 a Jojko do jejich programových balíčků.

JOJ Šport 2 je od dnešního dne dostupný na všech platformách ST - internetové, satelitní i kabelové. Pro zákazníky kabelové televize DIGI Slovakia bude JOJ Šport 2 dostupný až od zítřka - tedy 5. března.

Stanice JOJ Šport 2 bude součástí balíčku M v nabídce ST a balíčku Štandard v případě DIGI SK.

Nová stanice JOJ Šport 2 vysílá od 21. ledna 2025. Doplňuje nabídku svého "staršího bratra" JOJ Šport a divákům přináší širší výběr domácích a mezinárodních soutěží - od hokeje, fotbalu či lyžování až po minoritní sporty.

V nadcházejících týdnech připravila JOJ Sport 2 atraktivní sportovní obsah. Těšit se mohou milovníci zimních sportů (mistrovství světa v klasickém lyžování, mistrovství světa ve freestylu a snowboardingu), hokeje (play-off Tipos SHL od 10. března nebo také vybrané zápasy čtvrtfinále play-off Tipos extraligy), krasobruslení (mistrovství světa v Bostonu), fotbalu (čtvrtfinále Slovnaft Cupu), basketbalu (čtvrtfinále ENBL) nebo házené (kvalifikace na ME mužů Finsko-Slovensko) a amerického fotbalu.

„ Velice se těším, že JOJ Šport 2 mohou od začátku března sledovat další fanoušci slovenského a světového sportu díky nabídce operátorů Slovak Telekom a Digi. JOJ Šport 2 spolu se stanicí JOJ Šport bude vysílat stovky přímých přenosů a pokračovat v naší marketingové strategii, v níž je klíčová podpora slovenského sportu. Na Slovensku se nám dostává velkého díku a podpory ze stran funkcionářů a šéfů jednotlivých sportovních svazů za množství a kvalitu vysílaných zápasů a za podporu celého spektra soutěží. Pro obě naše sportovní stanice máme zakoupená vysílací práva na množství slovenských a zahraničních šampionátů a nejvyšších světových soutěží. Právě JOJ Šport 2 rozšiřuje náš vysílací prostor v lineární televizi,“ řekl generální ředitel JOJ Group Marcel Grega.

„ Kvalitní sportovní přenosy, které jsou stále důležitou součástí naší programové nabídky na platformách Magio TV, zůstávají naší velkou předností. Proto se těšíme, že prostřednictvím nové televizní stanice JOJ Sport 2 budeme moci našim divákům nabídnout ještě širší výběr událostí, a to zejména v době, kdy vrcholí několik play-off či lig nebo se hrají důležité kvalifikační zápasy. Nová televizní stanice má ambici přinést pestrou škálu sportů, od hokeje a fotbalu až po házenou a krasobruslení, což ještě více obohatí naši televizní nabídku ,“ dodává Martina Kandera, ředitelka segmentu Mass Market společnosti Slovak Telekom.

Druhá novinka se týká nahrazení dětské televizní stanice. Rovněž v úterý 4. března 2025 nasadí Slovak Telekom a DIGI SK do sítě všech platforem televizní kanál Jojko TV jako náhradu za dlouholetou exkluzivní televizi Ťuki TV. Změna souvisí s probíhající úpravou portfolia a televizní strategie společnosti.

Jojko bude k dispozici v nabídce ST od programu M na všech platformách, respektive v balíčcích Hudba a Děti. Jojko je zavedená televizní stanice, která nabízí řadu obsahu pro děti ve věku od 3 do 10 let. Ve své vysílací struktuře má jednodušší tituly pro mladší děti (3 až 6 let) a zábavně vzdělávací tituly pro starší, již školou povinné děti (7 až 10 let).