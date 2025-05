SkyShowtime nabízí akční předplatné se slevou 40 procent

14.05.2025 10:31

DNES!

Provozovatel placené streamovací platformy SkyShowtime dnes představil časově omezenou akci. V rámci propagace služby nabízí poskytovatel SkyShowtime slevu ve výši 40 procent na předplatné Standard a Prémium na celý rok.

Tato časově omezení nabídka platí od 14. května do 30. června 2025. K dispozici je všem zákazníkům, kteří si prostřednictvím webových stránek SkyShowtime a obchodů s aplikacemi (Apple a Google Play) objednají měsíční předplatné v tarifu Standard nebo Premium. Cena předplatného se slevou 40 % za plán Standard vyjde na 130 korun a v případě Prémiového na 179 Kč. Běžně stojí tyto plány 219, respektive 299 Kč.

▲ SkyShowtime s akční nabídkou (foto: SkyShowtime)

Akce platí pouze pro nové zákazníky a oprávněné vracející se zákazníky. Po skončení se předplatné automaticky obnoví za běžnou cenu zvoleného plánu. Předplatné může zákazník kdykoliv zrušit.

Plán Standard umožňuje streamovat obsah bez reklam až na dvou zařízeních současně a stáhnout si lze až 30 titulů pro sledování offline. Prémiový tarif poskytuje streamování až do 4K rozlišení, až na pěti obrazovkách najednou a 100 stažených titulů pro sledování bez internetového připojení.

SkyShowtime je domovem nových exkluzivních seriálů, filmových trháků i lokálních titulů, jako například Anora, Dexter: Resurrection, Gladiátor II, Happy Face. V nadcházejících měsících přibudou na platformu také tituly All That Glitters Isn't Gold, Langer, Law & Order 24. řada, MobLand, Mr Bigstuff 2. řada, Ježek Sonic 3, Star Trek: Strange New Worlds 3. řada a Čarodějka.

Tento nejnovější výběr rozšiřuje už tak bohaté portfolio oblíbených titulů dostupných na SkyShowtime - nechybí mezi nimi hollywoodské filmy jako The Fall Guy nebo Rozzum v divočině, stejně jako oceňované původní tituly End of Summer, Schmeichel a The Day of the Jackal. SkyShowtime je zároveň domovem všech pěti sérií celosvětově úspěšného fenoménu Yellowstone, původních seriálů 1883 a 1923, a také megahitů jako Landman, Lioness, Mayor of Kingstown, The Agency a Tulsa King.