Večerníček Jezevec Chrujda se vrací na obrazovky ČT :D

15.05.2025 14:10

DNES!

U příležitosti Večerníčkových 60. narozenin připravila Česká televize premiérové díly večerníčku Jezevec Chrujda. Animované pohádky z prostředí lesa Habřince uvede program ČT :D od 17. května v 18:45 hodin.

„ Jezevec Chrujda je jedním z nejzajímavějších večerníčků posledních let - především díky originálním hrdinům a příběhům Petra Stančíka, který se ukázal autorem pro tento žánr mimořádně disponovaným. Pokud k tomu přidáme skvělé výtvarné zpracování Lucie Dvořákové, a to vše pod režijním vedením zkušeného Davida Súkupa, máme se na co těšit ,“ říká kreativní producentka Barbara Johnsonová.

▲ Večerníček Jezevec Chrujda (foto: Česká televize)

Ve druhé řadě večerníčku na diváky čeká celkem šest nových dílů. „ Psát scénáře pro Večerníčka pro mě znamenalo novou zkušenost, a hlavně velikou radost. Když vznikla první řada Jezevce Chrujdy, měl jsem spoustu pozitivních, až nadšených ohlasů od malých i velkých diváků. Dalo to spoustu práce mnoha lidem, ale výsledek stál za to: půvabné výtvarno, poctivá ruční animace, šťavnaté příběhy. A protože v lese Habřinci se pořád něco děje, jakmile jsem dostal od České televize nabídku napsat pokračování, prsty se mi samy rozběhly po klávesnici ,“ uvedl scenárista Petr Stančík.

Hlas jezevci Chrujdovi i jeho lesním kamarádům propůjčil Jiří Lábus: „Byla to radostná a rozmanitá práce, protože scénář a příběhy Petra Stančíka mě moc bavily. V namlouvání zvířátek jsem si mohl vytvořit spoustu různých hlasových poloh a moc jsem si celý proces užil,“ uvedl známý herec, komik a dabér.

Nové díly večerníčku Jezevec Chrujda budou dostupné také v iVysílání.

zdroj: ČT