Výluka vysílačů Vsetín a Hradec Králové

23.05.2025 09:53

DNES!

V nadcházejícím týdnu dojde k plánované odstávce dvou významných televizních a rozhlasových vysílačů Vsetín a Hradec Králové / Pardubice. Výluka vysílače Vsetín proběhne v úterý 27. května 2025.

Od 6:00 do 15:00 hodin nebude možné z vysílače Vsetín - Bečevná možné naladit DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a také multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.

Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin se ze stejného vysílače odmlčí i rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM a to ČRo Radiožurnál, ČRo Vltava, ČRo Dvojka, ČRo Plus a ČRo Zlín.

O den později ve středu 28. května 2025 nebude možné od 6:00 do 15:00 hodin naladit celoplošné Vysílací sítě 21, 22 a 23 v DVB-T2 z vysílače Hradec Králové / Pardubice ze stanoviště Krásné.

Ve středu od 10:00 do 15:00 hodin se z vysílače Krásné odmlčí i rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM a to konkrétně ČRo Radiožurnál, ČRo Vltava, ČRo Dvojka, ČRo Pardubice, Rádio Impuls, Frekvence 1 a Rádio Blaník.

Důvodem pro obě výluky vysílání je pravidelná kontrola vysílačů, anténních systémů, údržba energetiky a vysílacích technologií.