freeSAT se rozšířil o Nicktoons v češtině

technické parametry - Nicktoons

Nabídka satelitní platformy freeSAT by Skylink Thor 5 /6, Intelsat 10-02 ) lucemburské mediální skupiny M7 Group se rozšířila o další program. Do platformy byl zařazen nový lokalizovaný dětský kanálv češtině.V závěru loňského roku byla do nabídky freeSATu zařazena dětská stanice Nicktoons s českou jazykovou stopou. O přidání stanice do nabídky informoval operátor až nyní.Staniceje nově dostupná v balíčkuna pozici 99. Tento dětský program je plný animovaných seriálů a dalšího exkluzivního obsahu.satelit: Thor 6 (0,8°W)frekvence: 12,092 GHzpolarizace: horizontálníSR: 28000FEC: 7/8norma: DVB-Smodulace: QPSKservice ID: 11029video PID: 5129 (MPEG-2/SD)audio PIDy: 5229 (česky, MPEG), 5329 (maďarsky, MPEG)CA systémy: Irdeto ( CAID 0653, 0D97), Nagra MA (CAID 1815, 1882, 1886), Conax (CAID 0B02, 0B1C)pozice v EPG: 99Stanice Nicktoons je poskytována v MPEG-2 v SD rozlišení z kapacity společnosti MX1.redakce