Západní Čechy přechází na DVB-T2

Po středních a severních Čechách bude další region České republiky přecházet na druhou generaci pozemního vysílání, označovaná zkratkou DVB-T2. Již 4. února 2020 dojde k vypnutí stávajícíchvysílačů České televize v multiplexu 1.V úterý 4.2.2020 dojde k vypnutívysílačů multiplexu 1 a to konkrétně. Dne 26. února 2020 proběhne stejný krok i na vysílačiPřechod na DVB-T2 bude pokračovat do konce června 2020.Jak je již obvyklé - 4.2.2020 ve 23:59 hodin skončí veřejnoprávnímultiplex z vysílačů Plzeň - Krašov a Domažlice - Vraní vrch na K34. Ve stejný čas o zhruba 3 týdny později - 26. února bude vypnut vysílač Sušice - Svatobor na K49.Diváci v dosahu těchto vysílačů, kteří již přijímají programy České televize ve vysokém rozlišení ( HDTV ) v rámcipřelaďovat nemusí. Vysílání bude pokračovat na stávajících kanálech.Vypínánímultiplexů s komerčními programy bude probíhat později - začátkem března skončíz vysílačů Vraní vrch a Krašov. Na vysílači Svatobor až koncem března. V případě komerčních televizních stanic važ do začátku dubna.Přechod na nový standard pozemního vysílání bude v České republice dokončen do konce června 2020, kdy bude stávající televizní pásmo 700 MHz (K49 až K60) uvolněno pro rozvoj rychlého mobilního internetu páté generace (5G).redakce