Nové transpondéry Slovak Telekomu z pohledu měření signálu

▲ Obr č. 1 - Nový multiplex společnosti Slovak Telekom, freq. 12,563 GHz, pol. V, kontelační diagram



▲ Obr č. 2 - Nový multiplex společnosti Slovak Telekom, freq. 12,563 GHz, pol. V, frekvenční pásmo



▲ Obr č. 3 - Nový multiplex společnosti Slovak Telekom, freq. 12,563 GHz, pol. V, programy v multiplexu



▲ Obr č. 4 - Nový multiplex společnosti Slovak Telekom, freq. 12,607 GHz, pol. V, kontelační diagram



▲ Obr č. 5 - Nový multiplex společnosti Slovak Telekom, freq. 12,607 GHz, pol. V, frekvenční pásmo



▲ Obr č. 6 - Nový multiplex společnosti Slovak Telekom, freq. 12,607 GHz, pol. V, programy v multiplexu



▲ Obr č. 7 - Nový multiplex společnosti Slovak Telekom, freq. 12,456 GHz, pol. V, kontelační diagram



▲ Obr č. 8 - Nový multiplex společnosti Slovak Telekom, freq. 12,456 GHz, pol. V, frekvenční pásmo



▲ Obr č. 9 - Nový multiplex společnosti Slovak Telekom, freq. 12,456 GHz, pol. V, programy v multiplexu



technické parametry:

Společnost Slovak Telekom uvedla ve čtvrtek do provozu tři nové multiplexy na satelitech Intelsat 10-02 (1°W) a Thor 6 (0,8°W). Jak vypadají nově pronajaté transpondéry z pohledu měření signálu?Dvě nové kapacity Slovak Telekomu pracují na satelitu Intelsat 10-02 a jedna nová na družici Thor 6. V současné době probíhají technické testy programů před zahájením migrací klientů slovenských DTH platforem Nová Digi TV SK , Magio Sat a českých Telly T-Mobile SAT TV na nové parametry. Jednotlivé programy se ještě mohou přesunout z jednoho multiplexu do druhého ale i změnit technickou kvalitu vysílání. To, co by se již měnit nemělo je signál, který poskytují pronajaté transpondéry.Čtenář webu parabola.cz ze společnosti TP Plus provedl měření nových transpondérů na parabole značky Mascom o průměru 80 cm s konvertorem LNB single SilverSky. K měřícímu přístroji připojil kabel cavel 17PATC o délce 20 metrů a zaznamenal konstelační diagramy, frekvenční pásmo a obsazení jednotlivých multiplexů. Za poskytnuté obrazové materiály děkujeme.Z výsledků měření vyplývá, že multiplexy na satelitu Intelsat 10-02 mají o cca 5 dB slabší signál oproti nové kapacitě na družici Thor 6. Nicméně tyto muxy na satelitu Intelsat mají tzv. příznivější parametry - modulaci jen QPSK a FEC 3/5. Z pohledu technického srovnání na satelitu Thor 6 dosáhl signál C/N 15,1 dB, přičemž minimální hodnota může být 7,9 dB. Rezerva je tedy cca 7,2 dB (15,1 - 7,9).Na satelitu Intelsat 10-02 dosáhl signál C/N hodnoty 10,1 dB, minimum pro příjem vysílání je 2,2 dB. Rezerva je tedy 7,9 dB - tedy vyšší, než u satelitu Thor 6.Prvních šest snímků z měření přináší situaci u multiplexů na satelitu Intelsat 10-02 (1°W) - konstelační diagram, frekvenční pásmo, obsazení multiplexů. Poslední tři obrázky přinášejí totéž pro novou kapacitu na družici Thor 6.satelit: Intelsat 10-02 (1°W)frekvence: 12,563 GHzpolarizace: vertikálníSR: 28800FEC: 3/5norma: DVB-S2modulace: QPSKsatelit: Intelsat 10-02 (1°W)frekvence: 12,607 GHzpolarizace: vertikálníSR: 28800FEC: 3/5norma: DVB-S2modulace: QPSKsatelit: Thor 6 (0,8°W)frekvence: 12,456 GHzpolarizace: vertikálníSR: 30000FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKredakce