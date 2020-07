5G Broadcast nahradí DVB-T2 a satelitní vysílání?

DNES!

▲ Obr č. 1 - 5G Broadcast nahradí tradiční tv? (foto: Nevion)



Technologie 5G může potenciálně poskytovat OTT vysílací služby v kvalitě požadované nejen pro mobilní zařízení ale také pro televizní obrazovky v domácnostech. To by mohlo znamenat, jak náš výzkum odhalil, že 5G si pravděpodobně zajistí diváky DTT doma i na cestách. Z dlouhodobého hlediska je pravděpodobné, že mobilní technologie 5G by se mohla stát standardním prostředkem pro poskytování pozemní televize. Očekává se, že pozemní televize a 5G budou vedle sebe existovat přiměřenou dobu

Je příliš brzy na to, aby bylo přesně řečeno, v jakém okamžiku bude vysílání v 5G sítích poskytovat nejvyšší hodnotu. Proto provozovatelé vysílání, kteří v současnosti využívají DTT, budou muset spolupracovat s odborníky, aby sledovali vývoj a možnosti 5G Broadcast

Česká republika a další země nyní přecházejí na druhou generaci pozemního vysílání ve standardu DVB-T2 a změna vysílací technologie nemusí být pro diváky v blízké době rozhodně poslední. Ve výhledu je totiž vysílání prostřednictvím sítí páté generace, které by mohlo nahradit jak DVB-T2, tak i satelitní distribuci.Podle průzkumu provedené jménem norské společnosti Nevion polovina vysílatelů očekává, že problémy s telekomunikační sítí budou největší výzvou sítí páté generace (5G).Nedávný globální průzkum společnosti Nevion odhalil, že 82 procent vysílatelů se domnívá, že mobilní sítě jako je ta páté generace, nakonec nahradí distribuci přes terestrické vysílače (DVB-T/DVB-T2) a satelit a stane se preferovanou cestou pro sledování televizního obsahu. Více než třetina respondentů (37%) si myslí, že k tomu dojde do jednoho roku až dvou let.10 procent vysílatelů předpokládá, že bude trvat více než tři roky, než sítě 5G převezmou tradiční služby, a drtivá většina (94%) provozovatelů očekává, že 5G sítě povedou pravděpodobně k nárůstu konzumace obsahu.Vzhledem k tomu, že stále více uživatelů upřednostňuje streamování před klasickým lineárním televizním vysílání, možnosti 5G pomohou uspokojit i toto publikum a navíc s možností streamování obsahu na cestách.5G umožní divákům sledovat živý streamovaný obsah na jakémkoliv připojeném zařízení bez ohledu na to, kde se nacházejí. Andy Rayner, hlavní technolog společnosti Nevion, k tomu poznamenal: "."5G Broadcast stále má nedostatky ve srovnání s pozemním tv vysíláním (DTT), které je vysoce optimalizováno pro efektivní distribuci digitálního lineárního vysílání.5G jako primární prostředek distribuce televizního obsahu se odráží ve výsledcích výzkumu: Polovina (50%) dotázaných provozovatelů si myslí, že největší výzvou použití 5G budou problémy s výkonem sítě a potíže s pokrytím (42%) Následuje problém se spolehlivostí (26%) a zabezpečením sítě (22%), jakož i někteří provozovatelé vysílání vyjadřují obavy z dopadu 5G na životní prostředí.ČTĚTE TAKÉ:95 procent provozovatelů očekává, že 5G bude přijat během dvou let.," dodal Rayner.redakce