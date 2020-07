Představen nový kodek VVC (H.266). 4K video může být s polovičním bitratem

DNES!

▲ Obr č. 1 - Logo VVC/H.266 (foto: Fraunhorefův institut)



▲ Obr č. 2 - Paraboly SES Astra (foto: SES)



Fraunhorefův institut představil nový video kodek, který může posunout video distribuci a to jak lineární, tak i VOD služby na novou úroveň. Nový kodek slibuje poloviční datový tok pro distribuci Ultra HD obsahu. První technické testy VVC byly nedávno spuštěny na satelitu Astra 2E na pozici 28,2°E.Nový kodek nese označení VVC (Versatile Video Coding) nebo-li H.266. Vznikal řadu let během výzkumu a standardizaci Fraunhoferova institutu ve spolupráci s partnery jako jsou Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm a Sony.Nový standard pro enkódování video obsahu nabízí vylepšenou kompresi, která sníží datové požadavky přibližně o 50 procent ve srovnání s předchozím kodekem HEVC (High Efficiency video Coding), známého také pod označením H.265, aniž by byla vizuálně ohrožena kvalita.ČTĚTE TAKÉ:VVC poskytuje efektivní enkódování videa od SD po HD rozlišení, 4K a 8K rozlišení s podporou HDR (High Dynamic Range) a 360° videa.VV1 najde uplatnění všude tam, kde je nutné snížit datové přenosy a toky - například na internetu, kdy 80 procent internetového provozu generuje právě video obsah, ale i na satelitech či v pozemním vysílání, kde umožní vysílat více služeb v rámci jednoho multiplexu.Úspory nový standard nabízí ohromné - například 4K video v kodeku HEVC o délce 90 minut vyžaduje zhruba 10 GB prostoru, zatímco v novém formátu VVC je zapotřebí jen 5 GB.Předchozí standardy MPEG-4/AVC (H.264) a HEVC (H.265), jsou nyní dostupné na více než 10 miliardách zařízení a zpracovávají přes 90 procent celkového globálního objemu video dat.První software pro enkódování a dekódování VVC/H.266 videa bude uvolněn na podzim letošního roku. Pro sledování video obsahu v novém kodeku bude nutný televizor či set top box s podporou nového standardu VVC (H.266). Zatím takový v prodeji pochopitelně není.Technické testy distribuce ve formátu VVC probíhají veřejně již nyní. Satelitní operátor SES (Astra) ve spolupráci se společností ATEME spustila před měsícem zkušební distribuci video obsahu přes družici Astra 2E na pozici 28,2°E. S ohledem na volné vysílání programu do celé Evropy je možné tento test naladit i ve střední Evropě. Jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci nelze první vysílání v novém standardu sledovat na žádném set top boxu či televizním přijímači.redakce