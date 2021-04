Skylink: V příštích týdnech představíme první Nagra set top boxy

DNES!

freeSAT

▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje nabídku operátora platformy Skylink (foto: M7 Group)



Skylink

▲ Obr č. 2 - Skylink Live TV



Anténa+

▲ Obr č. 3 - Modul pro službu Skylink Anténa+



v současné době není rozhodnuto o způsobu využití příslušných rádiových kmitočtů. Není proto možné sdělit ani přibližný termín, kdy by bylo možné výběrová řízení vyhlásit.

Konec servisního poplatku v Česku, první set top boxy Skylinku s novým kódováním Nagra MA či spuštění programů Prima v HD v pozemním vysílání. To jsou jen některé okruhy otázek. Jaromír Glisník, člen představenstva lucemburské mediální skupiny M7 Group (Canal+ Luxembourg), provozovatel satelitních platforem Skylink a freeSAT, v rozhovoru pro web parabola.cz popisuje důvody, které vedly ke zrušení servisního poplatku u satelitní platformy Skylink v České republice. Zmiňuje se také o velkém zájmu diváků na Slovensku ale i v České republice o balíček s maďarskými programy. Dále se rozhovor věnuje rozvoji služeb Skylinku a freeSATu a placené televize šířené prostřednictvím pozemních vysílačů (služba Anténa+).Jaromír Glisník, M7 Group (Canal+ Luxembourg): Jak už jsem avizoval, nemáme v úmyslu se stěhováním spěchat a zákazníky nutit.Zákazníkům freeSATu chceme umožnit dobrovolný přechod na 23,5°E, který podpoříme atraktivními pobídkami. Za srovnatelnou cenu získají zákazníci na 23,5° mnohem atraktivnější programovou nabídku a rovněž Skylink Live TV v plném rozsahu. Možnost stěhování bude připravena přibližně do měsíce, příslušnou komunikaci zahájíme do léta.Možnost přejít na 23,5°E chceme otevřít všem zákazníkům a v několika vlnách všechny zákazníky freeSATu oslovíme s atraktivní nabídkou.Jednoduchým porovnáním programové skladby balíčků lze dospět k závěru, že balíčky Skylinku jsou atraktivnější. Je na ně rovněž navázána videotéka Skylink Live TV. Zachování balíčku freeSATu po přechodu na 23,5°E by bylo technicky možné, nepředpokládáme však, že o to bude zájem. Tuto možnost proto zatím nebudeme nabízet.Nepočítáme se změnou způsobu fakturace. Administrativně bude přechod na 23,5°E velmi jednoduchý.Slovak Telekomu jsme nabídli zachování simulcryptů u programů na naší kapacitě minimálně do konce roku 2022. K mému překvapení se rozhodli pro duální distribuci programů na svých nových transpondérech. Nemáme v úmyslu naše plány měnit. Původně jsme plánovali dokončení migrace na 23,5°E, není to však definitivní stanovisko. Na 1°W máme kapacitu nasmlouvánu na dlouhé období, nejsme pod žádným časovým tlakem.Nemyslím si, že krok Slovak Telekomu nějak ovlivní naši programovou nabídku na 1°W. Projevili zájem o pokračování simulcryptu programů na jejich satelitní distribuci. Kromě simulcryptu existuje řada dalších technických a komerčních možností, jak potřebnou kapacitu zajistit.Nagru již zákazníci freeSATu nevyužívají, ohledně CAID 0D97 zatím není rozhodnuto. Je možné, že u některých programů CAID 0D97 připojíme.Ano, to považuji za reálnou variantu. Každopádně nemá smysl připojovat 0D97 k programům, u kterých není 0D96.Aktuálně zjišťujeme, v jaké míře je emulace CryptoWorksu zákazníky freeSATu využívána. Podle toho se rozhodneme.Velmi nás překvapila poptávka po Maďarském balíčku. Velký zájem jsme u zákazníků Skylinku neočekávali, proto jsme o něm nijak aktivně neinformovali. Přesto získal během pár týdnů několik set předplatitelů, dokonce i v České republice. Přechod z SD na HD jsme u nejsledovanějších programů realizovali před mnoha lety. Tehdy se dalo hovořit o podstatném přínosu pro zákazníky. Pokud dochází nyní ke změně z SD na HD u méně sledovaných stanic, nelze očekávat významný dopad na poptávku po balíčcích.Ano, z bohaté knihovny Canal+ již čerpáme a budeme v tom pokračovat. Řadu atraktivních seriálů a filmů vysíláme exkluzívně na Skylink 7 a atraktivní tituly jsou k dispozici i ve videotéce Skylink Live TV.Nemáme v úmyslu videotéku zpoplatnit. I nadále ji hodláme poskytovat bez dalších poplatků. Obsah nabídky dostupné v rámci VOD ovšem závisí na balíčku služeb, který si zákazník předplatí.V řadě zemí již CANAL+ Netflix i jiné OTT služby poskytuje. Považuji to za správný krok. Nemohu však prozatím poskytnout žádnou informaci ohledně možného spuštění v České republice a na Slovensku.Na Slovensku zrušení Servisního poplatku nevyvolalo žádnou zvláštní pozornost. Stejně jako v České republice jsme o této změně informovali s dostatečným předstihem, takže si slovenští zákazníci měli možnost Servisní poplatek uhradit až na další dva roky. Tuto možnost využilo pár set zákazníků a nepředpokládám, že by to bylo v České republice jiné. Velká většina původních plátců Servisního poplatku na Slovensku zvolila balíček Mini.Ano, vývoj v posledních letech ke zrušení servisního poplatku směřoval. Ochota vysílatelů hradit náklady spojené se satelitní distribucí postupně klesá. Navíc ochranné svazy (OSA, Intergram, DILIA) požadují platby i za plátce servisního poplatku. Politika státu jednoznačně upřednostňuje terestrickou televizi a největší vysílatelé se tomu přizpůsobili.Pro ilustraci uvedu jednoduchý příklad. V domě bydlí dvě domácnosti a sledují zcela stejné programy (ČT, Novu, Primu atp.). Domácnost X z terestriky a domácnost Y ze satelitu. Dodávku programů do domácnosti X hradí zcela vysílatelé. Naproti tomu domácnost Y musí hradit převážnou většinu nákladů za satelitní distribuci, poplatky ochranným svazům, poplatky některým vysílatelům, a navíc samozřejmě DPH státu. Obě domácnosti přitom platí stejné koncesionářské poplatky a stejným dílem přispívají sledováním komerčních stanic k jejich výnosům z reklamy. Domácnost Y tímto způsobem dotuje terestrickou distribuci pro domácnost X a navíc odvádí státu DPH. Cožpak to není absurdní? Z našeho pohledu se jedná o zvýhodňování terestrické platformy vůči konkurenci.V prvé řadě zastaralá legislativa. Nejen Zákon o České televizi, ale řada dalších zákonů a podzákonných norem vychází ze situace v 80. letech minulého století, kdy k terestrické televizi neexistovala alternativa. Svět se změnil a v okolních státech již dávno terestrická televize nehraje dominantní roli. V průměru poskytuje televizní signál necelým 10 % populace. Česká republika se stala ostrůvkem stagnace uprostřed Evropy. Vsadila na technologii minulého století a drží se jí zuby nehty.Aktuálně již CAID 0D96 není připojen k 69 programům z kódované nabídky Skylinku. Test využívání 0D96 jsme na Skylinku dlouho nedělali. Nebyla to naše priorita. Brzy uplyne 10 let od konce technické podpory CryptoWorksu, do té doby, počítám, systém 0D96 vypneme.První jednoduché set top boxy představíme během příštích týdnů, hybridní box a CAM přijdou na řadu v létě.Bude se jednat o cenově přístupné jedno tunerové HD přijímače s možností nahrávání přes USB. O takové přijímače je jednoznačně největší zájem. Bude podporovat rovněž všechny aktuální formáty vysílání a rovněž H.265 1080p60.V polovině roku uvedeme na trh hybridní přijímač podporující 4K s integrovanou Skylink Live TV a WiFi. Multitunerové přijímače v letošním roce v plánu nemáme. Segment zákazníků, který by mohl mít o multitunerové přijímače s hard diskem zájem, je z velké části vybaven novými smart televizory se satelitním tunerem a Skylink Live TV. Pro ty je ideálním řešením CAM.Velmi rádi bychom některé programy z portfolia Discovery do naší nabídky vrátili. Překážkou dohody byly a dosud jsou velmi rozdílné představy o komerčních podmínkách. Cena je tou nejdůležitější a poměr hodnota/cena tou rozhodující.Obsah vysílání je zcela v pravomoci vysílatele. Operátoři posuzují hodnotu jednotlivých programů podle tohoto obsahu. V naší nabídce najdete stanice s vysokou atraktivitou a rovněž stanice s nízkou atraktivitou. Pro obojí je na trhu místo. Z pohledu operátora propagace konkurenční služby ve vysílání atraktivitu daného kanálu snižuje. Vysílatel za něj nemůže žádat neúměrnou cenu.Ano, máte pravdu. Co jsem uvedl v předchozí odpovědi je obecné kritérium pro posuzování atraktivity programů. Platí rovněž pro programy s vysokým podílem reklamy. Reklama nám nevadí. Snižuje ovšem hodnotu kanálu a od toho se musí odvíjet poplatky za něj.Je právem vysílatele rozhodovat o kvalitě distribuce svých programů. Pokud však Prima požaduje od operátorů poplatky, jejich opodstatnění po přechodu terestriky na HD zaniklo. HD kvalita byla zbožím, které Prima prodávala. Nyní však HD kvalitu rozdává zadarmo. Proč za ni tedy platit?Domnívám se, že operátorům HD distribuce na terestrice nevadí, ušetří spoustu peněz na poplatcích Primě. Divil bych se však, kdyby peníze od operátorů Primě nescházely.Přestože se jedná v obou případech o HD kvalitu, formáty 720p a 1080i se liší. Otázkou je, nakolik je rozdíl v kvalitě obrazu pozorovatelný běžným divákem na běžném televizoru. 720p i 1080i mají své příznivce i odpůrce. Bylo by zajímavé udělat anketu mezi čtenáři serveru parabola.cz a zeptat se na jejich názor. Já osobně považuji oba HD formáty za srovnatelné.Bohužel jsme novou službu spustili v době COVIDové pandemie a s ní spojených restrikcí maloobchodního prodeje. Zájemci o kvalitní televizní nabídku, kteří jsou zvyklí objednávat věci přes internet, si spíše zvolí OTT službu. Anténa+ je cílena na diváky zvyklé nakupovat v kamenných prodejnách. Tam si ji ovšem v uplynulém období koupit nemohli. Není divu, že Anténa+ nenaplnila naše očekávání.Rozjezd bude jistě delší a Anténa+ se bude dále rozvíjet.Udělali jsme si průzkum u zákazníků Antény+ a mezi jiným jsme zjišťovali, zda je pro ně atraktivnější HD kvalita nebo šíře nabídky. Docela jednoznačně převládala preference širší nabídky. Proto jsme namísto volně šířených stanic nabídku obohatili o další placené programy.Vzhledem k tomu, že Evropská komise schválila prodloužení frekvenčních přídělů na terestrice jejich stávajícím držitelům do konce roku 2030, není v dohlednu k dispozici žádný celostátní multiplex. Náš zájem o celostátní terestrický multiplex trvá. V poslední odpovědi na naši žádost nám ČTÚ 25. února sdělil, že: „Martin Vyleťal