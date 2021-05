Multiplex 24 s novým vysílačem Broumov Ruprechtice

DNES!

▲ Mapa č. 1 - Pokrytí DVB-T2 multiplexu 24 z vysílače Broumov Ruprechtice (mapa: Digital Broadcasting)



▲ Mapa č. 2 - Pokrytí DVB-T2 multiplexu 24 celé České republiky (mapa: Digital Broadcasting)



Televizní programy, které jsou aktuálně šířeny v Multiplexu 24

Signál DVB-T2 multiplexu 24 se dostává do dalších domácností. Společnost Digital Broadcasting dnes zahájila provoz nového vysílače z lokality Broumov - Ruprechtice v Královéhradeckém kraji.DVB-T2 multiplex 24 z vysílače Broumov-Ruprechtice pracuje na K45 v rámci jednofrekvenční vysílací sítě (SFN) s vysílači Hradec Králové - Chlum, Trutnov - Černá hora, rozhledna, Trutnov - Šibeniční vrch a Vrchlabí.Vysílač Broumov-Ruprechtice pracuje s horizontální polarizací v nadmořské výšce 874 metrů, Výkon nového vysílače je 1 kW ERP a zajišťuje pokrytí Broumova, Meziměstí, Teplice nad Metují a Police nad Metují a okolí těchto měst.V současné době tvoří celoplošnou vysílací síť DVB-T2 multiplexu 24 celkem 78 vysílačů, které pokrývají 92,6 procent území ČR a 97,3% populace (tj. 10.163.531 obyvatel ČR).Nova, Nova Action Nova Gold , Paramount Network, JOJ Family, RELAX, REBEL, CS Mystery, ABC TV, GALERIE, KLENOT TV, SPORT 5, ŠLÁGR TV a Televize přes anténu.JTV, ZAK TV, rtm plus Liberecko, V1, Info TV Brno a Jižní Morava, TV MORAVA, POLAR HD, LTV PLUS a TVS.Radio Čas, Radio Čas Rock a Radio Dálnice.redakce