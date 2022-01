46E: CBC Sport HD a další ázerbájdžánské tv z nových parametrů

DNES!

▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Azerspace 1, Středoasijský svazek (mapa: Azercosmos)



nové technické parametry:

šířené televizní programy:

šířené rozhlasové programy:

Všechny ázerbájdžánské stanice vysílají od dnešního dne ve vysokém rozlišení ( HDTV ). Dlouho očekávaná změna v distribuci těchto programů je tady. Společnost Teleradio IB dnes provedla významné změny v satelitním šíření hlavních ázerbájdžánských programů.Hlavní multiplex s ázerbájdžánskými programy na satelitu Azerspace 1 (46°E), na kmitočtu 11,175 GHz, pol. H operátor Teleradio IB dnes překlopil do DVB-S2 a modulace 8PSK. Změnila se také přenosová rychlost z 27500 na 30000 ksymb/s a FEC z 5/6 na 3/4.Vyšší celková kapacita multiplexu umožnila provést zásadní změny v šíření tamních programů a zvýšit technickou kvalitu přenosu - Az TV, Ictimai TV, CBC TV, Medeniyyet TV, Idman TV, Xezer TV, Azad Azerbaycan a Muz TV Azerbaycan byly překlopeny z MPEG-2/SD do MPEG-4/HD.Navíc byly do stejného multiplexu přidány další stanice - Real TV Azerbaycan HD, Dünya TV Azerbaycan HD, Space TV HD a CBC Sport HD.Dále se ve stejném muxu vysílá i CHGTRK Groznyj v MPEG-2/SD a 11 rozhlasových stanic.Paket se nadále vysílá ve Středoasijském svazku. Znamená to, že pokrytí je nasměrováno na oblast střední Asie a signál směrem do Evropy slábne. Lepší příjmové podmínky jsou proto na Slovensku než v Česku. S přechodem na DVB-S2/8PSK a FEC 3/4 se zvyšují signálové nároky z původní S/N 6,5 dB na 7,9 dB, tj. o 1,4 dB.Podle očekávání byla na kmitočtu 11,135 GHz, pol. H (rovněž satelit Azerspace 1) ukončena distribuce programů Space TV, Real TV, Dünya TV a CBC Sport HD v evropském vysílacím svazku. Skončil tak možný příjem některých ázerbájdžánských programů ve střední Evropě na parabolách menších rozměrů a zejména bezproblémový příjem sportovní stanice CBC Sport HD. Tento program je nyní součástí jednotného multiplexu na kmitočtu 11,175 GHz.satelit: Azerspace 1 (46°E)kmitočet: 11,175 GHzpolarizace: horizontálníSR: 30000 (původně 27500)FEC: 3/4 (původně 5/6)norma: DVB-S2 (původně DVB-S)modulace: 8PSK (původně QPSK)svazek: Střední AsieAz TV HD, Ictimai TV HD, CBC TV HD, Medeniyyet TV HD, Idman TV HD, Xezer TV HD, Azad Azerbaycan HD a Muz TV Azerbaycan HD, Real TV Azerbaycan HD, Dünya TV Azerbaycan HD, Space TV HD, CBC Sport HD a CHGTRK Groznyj (zdroj: flysat.com)1 Respublika (Azerbaycan Radiosu 105 FM), Ictimai Radio 90 FM, Araz Radio 103.3 FM, Radio Antenn 101 FM, Media FM 105.5 FM, CBC FM 102.7 FM, Radio INT (Azerbaycanin Sesi Radiosu), 106.3 FM Azad Azerbaycan Radiosu, Xezer FM 103 FM, Space Radio 104 FM, ASAN Radio 100 FMZe satelitu Azerspace 1 se aktuálně vysílá do Evropy Topaz 1 na frekvenci 11,095 GHz. Čtyři volné programy z Ázerbájdžánu - ARB TV, ARB Günes (obě MPEG-2/SD) a ARB TV a ARB 24 (obě MPEG-4/HD) byly přepojeny do Středoasijského svazku.Z technického pohledu je pro ázerbájdžánské stanice jedno, zda budou na satelitu Azerspace 1 vysílat přes evropský nebo středoasijský svazek. Oba pokrývají území Ázerbájdžánu. Pokrytí se liší v blízkých ale především ve vzdálenějších oblastech jako je střední Evropa.Multiplex na kmitočtu 11,175 GHz se v minulosti vysílal v evropském svazku. Patrně z důvodu vysílacích práv se u tohoto paketu změnilo pokrytí. Přechod multiplexu do DVB-S2 a vysílání v HD rozlišení mělo původně proběhnout 10. ledna 2022. Termín byl odložen, aby měli diváci dostatek času na případnou výměnu starších MPEG-2/SD set top boxů za nové, které podporují HD a novější kodek MPEG-4.redakce