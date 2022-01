Sasko spouští kanál Sachsen Eins na 19,2E

DNES!

Saské privátní lokální a regionální televize zahájily zkušební vysílání na satelitním systému Astra na pozici 19,2°E v rámci programu Sachsen Eins. Diváci mohou sledovat aktuální informace od našich nejbližších sousedů.Zahájení pravidelného vysílání Sachsen Eins je podle informací webu infosat.de naplánováno na 1.2.2022. Nicméně zkušební vysílání je možné naladit již nyní a obsahuje i příspěvky lokálních vysílatelů.je společný televizní kanál pro saské privátní televize, které dodávají pořady do satelitního kanálu. Ten mohou sledovat nejenom diváci v Sasku, celém Německu ale v celé Evropě v dosahu signálu ze satelitu Astra 1L . Cílem satelitního projektu Sachsen Eins je dodávat lokální informace ze Saska i domácnostem, kteří přijímají televizní programy prostřednictvím satelitu.Do projektu Sachsen Eins budou dodávat bloky pořadů následující společnosti provozující programy:* Fernsehen in Dresden GmbH, Drážďany, pro vysílací blok "SACHSEN FERNSEHEN Dresden".* F.i.S Fernsehen in Sachsen GmbH, Chemnitz, pro vysílací blok "SACHSEN FERNSEHEN Chemnitz* Interessengemeinschaft tv Meissen (tvM) e.V., Meißen, pro vysílací blok "tvM Meissen Fernsehen".* KabelJournal GmbH, Grünhain-Beierfeld, pro vysílací blok "erzTV".* LE Medien GmbH, Lipsko, pro vysílací blok "SACHSEN FERNSEHEN Leipzig".* Regional Fernsehen Mittelerzgebirge MEF GmbH, Marienberg, pro vysílací blok "MEF - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN".* SGS Rundfunkgesellschaft mbH, Hoyerswerda, pro vysílací blok "LAUSITZWELLE Fernsehen".* TeleVision Zwickau GmbH, Zwickau, pro vysílací blok "TV Westsachsen".Sachsen Eins po technické stránce se vysílá v DVB-S multiplexu v MPEG-4 (H.264) ve vysokém rozlišení ( HDTV ). Zvuk je šířen v kodeku MPEG, ačkoliv původní testy probíhaly se zvukem ve formátu AAC.technické parametry:satelit: Astra 1L (19,2°E)kmitočet: 11,068 GHzpolarizace: vertikálníSR: 22000FEC: 5/6norma: DVB-Smodulace: QPSKSACHSEN EINSvideo PID: 2001 (MPEG-4/HD)audio PID: 2002 (německy, MPEG)CA systém: žádný ( FTA Kabelové a satelitní vysílání je v Německu stále nejdůležitějším způsobem televizního přenosu (zdroj: Digitalisation Report Video 2021, vydáno společností "die medienanstalten"). To platí i pro Sasko: více než 1 milion domácností přijímá televizní signál prostřednictvím širokopásmové kabelové sítě.Počet domácností se satelitním příjmem je o něco nižší a pohybuje se kolem 860 000. Obě přenosové cesty tak mají celkové pokrytí téměř 93 procent televizních domácností v Sasku (kabel: 50 procent, satelit: 42,7 procenta). Dalšími přenosovými cestami jsou IPTV s podílem 7,5 % (0,152 milionu domácností), pozemní vysílání (DVB-T2) s podílem 4,9 % (což odpovídá 0,099 milionu domácností) a televize připojená k internetu má podíl 2,7 % (0,056 milionu domácností). Poznámka: Celkový podíl v součtu přesahuje 100 procent z důvodu vícenásobného příjmu tv programů v domácnostech.redakce