Nova Sport odhalí nové moderní sportovní studio

▲ Obr č. 1 - Nové tv studio Nova Sport, zleva: Štěpán Sokol, Milan Štěrba, Vojtěch Tichava, Michal Jinoch (foto: TV Nova)



Sportovní studio nám umožní tvořit ještě lepší doprovodný program k našim prestižním soutěžím - už rok vysíláme nejen Ligu mistrů UEFA, ale i La Ligu, Serii A a Bundesligu. Naší stálicí je i francouzská Ligue 1 s Messim a Neymarem. Stále se snažíme servis pro fanoušky posouvat směrem dopředu a nové studio je významným krokem na této cestě

▲ Obr č. 2 - Nové tv studio Nova Sport (foto: TV Nova)



Jedním ze strategických cílů naší společnosti je přinášet kvalitní obsah a být lídrem v inovacích a technologiích na televizním trhu. Nové sportovní studio je největší sportovní studio v České republice a je přizpůsobené tak, abychom v budoucnu mohli naplno využívat možnosti technologického rozvoje

Zaměřili jsme se na kombinaci propracovaného designu s nejmodernějšími technologiemi a věříme, že tak přineseme divákům skvělý zážitek při sledování důležitých sportovních událostí

▲ Obr č. 3 - Nové tv studio Nova Sport (foto: TV Nova)



▲ Obr č. 4 - Nové tv studio Nova Sport (foto: TV Nova)



▲ Obr č. 5 - Nové tv studio Nova Sport (foto: TV Nova)



Sportovní kanály Nova Sport budou vysílat z nového moderního sportovního studia. Poprvé jej uvidí diváci stanice Nova Sport 3 před letošním finále Ligy mistrů UEFA a to v sobotu 28. května 2022.Zlatý hřeb letošní fotbalové sezony je tady. Zápas sezony, ve kterém se na pařížském stadionu Stade de France utkají Liverpool a Real Madrid, nabídne exkluzivně stanice, která brzy oslaví své první narozeniny. A dostane k nim i luxusní dárek - nové moderní multifunkční studio.,“ dodává Dušan Mendel, šéf sportu TV Nova.,“ popisuje Josef Uher, technický ředitel TV Nova, a dodává: „.“Finále Ligy mistrů budou reportéři Nova Sport pokrývat i přímo v centru dění. Michal Jinoch s Vojtěchem Tichavou zasednou na komentátorské stanoviště na stadionu v Paříži, pozici reportéra zastane Štěpán Sokol, moderátorem z nového pražského studia bude Milan Štěrba. Exkluzivními hosty zápasového studia budou Daniel Kolář a Martin Jiránek.Kromě samotného přímého přenosu letošního finále je v sobotu věnován Lize mistrů UEFA na Nova Sport 3 celodenní program. Už v 8:40 hodin mohou fanoušci sledovat sestřih nejlepších okamžiků ročníku 2021/22. Krátce po poledni je na programu pořad Karim Benzema vs. Mohamed Salah, tedy srovnání hlavních hvězd obou finalistů. Fotbalovým fanouškům nabídne Nova Sport 3 také cesty obou týmů do finále, nejprve v 16:10 hodin cestu Liverpoolu, v 18:50 hodin i neuvěřitelně napínavou a emotivní pouť Realu Madrid. V 19:45 hodin přijde na řadu exkluzivní rozhovor s vítězem ročníku 2004/05 Vladimírem Šmicrem, na který naváže ve 20:00 hodin hlavní program z nového sportovního studia.Programspolu se stanicíse zaměřuje na tzv. prémiové sporty. Tyto dvě stanice jsou v Česku dostupné u vybraných televizních operátorů - T-Mobile, Telly , O2 TV a Vodafone TV. První dva vyjmenovaní operátoři provozují vedle IPTV/OTT platformy také satelitní televizní službu. Na Slovensku jsou oba programy v nabídkách operátorů Slovak Telekom (Magio TV/Magio Sat), DIGI Slovakia ( Nová Digi TV SK ) a Orange TV.redakce