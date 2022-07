Po Canal+ Sport přijde filmový a seriálový kanál

DNES!

▲ Obr č. 1 - Televizní studio CANAL+ Sport (foto: parabola.cz)



▲ Obr č. 2 - Moderátorský a komentátorský tým CANAL+ Sport (foto: parabola.cz)



Sportovní kanál Canal+ Sport nebude jedinou novinkou společnosti M7 Group , člena CANAL+, na českém a slovenském trhu. Provozovatel chystá další tématické kanály, které budou od svého spuštění dostupné zákazníkům satelitní platformy Skylink Server parabola.cz přináší svým čtenářům výběr zajímavých informací ze středeční tiskové konference společnosti M7 Group.Po stanici, která nabízí vybrané tituly CANAL+ a vybrané pořady dodavatelů obsahu a, lifestylovém a gastronomickém programu, přijde na český a slovenský trh již za týden 4.8.2022 nový sportovní kanál CANAL+ Sport HD. Diváky bude lákat především na přenosy z anglické fotbalové Premier League, která se stane hlavní náplní nového programu. Postupně by měl přibýt další obsah.Pro český a slovenský trh bude fungovat samostatný feed CANAL+ Sport. Jde o programové pozice, které jsou již v provozu na satelitu Astra 3B (23,5°E). Divákům nabídnou stejný sportovní obsah. Lišit se budou reklamou a také informacemi sázkových kanceláří.CANAL+ Sport CZ/CANAL+ Sport CZ SK bude divákům dostupný v HD rozlišení (MPEG-4/H.264) jako celodenní kanál. V provozu bude na satelitu ještě jeden program (CANAL+ Sport), který bude tzv. eventový - bude vysílat jen v době konání zápasů Premier League. Hlavní stanice CANAL+ Sport CZ/SK bude vysílat ten nejatraktivnější zápas z Premier League a souběžně druhý nejzajímavější utkání zprostředkuje operátor divákům satelitní televize na zmíněném eventovém programu CANAL+ Sport. Satelitní diváci Skylinku tedy budou moci vybírat ze dvou paralelně hraných zápasů.Všechna utkání budou k dispozici divákům OTT platformy Skylink Live TV na dalších eventových kanálech. Co je ale důležité: všechny zápasy nabídne provozovatel s českým nebo slovenským komentářem. To bude poprvé v historii, kdy všechny přenosy z Premier League budou dostupné s domácím komentářem.Společnost CANAL+ pro území Česka a Slovenska zakoupila vysílací práva pro všech 380 zápasů a všechny je divákům nabídne, včetně bohatého doprovodného programu (magazínů). Nebudou chybět ani rozhovory z hráči. CANAL+ v tomto případě využije služby svého polského kolegy v Anglii, který ovládá slovenštinu. Diváci CANAL+ Sport tak budou mít informace přímo z první ruky.Bohužel, zakoupená vysílací práva, ač jsou rozsáhlá, neumožňují divákům nabízet původní anglickou zvukovou stopu. Je to z důvodu ochrany před pirátským šířením programu a omezí se nákup předplatného CANAL+ Sport ze zahraničí, kde jsou balíčky s Premier League výrazně dražší. CANAL+ získal práva pro Česko a Slovensko. O kvalitní komentář se postarají velmi známé tváře a kvalitní komentátoři - jsou to například Jaromír Bosák, Matúš Lukáč či Jiří Hošek.Z technického pohledu budou přenosy z Premier League šířeny z Velké Británie přes Polsko a Českou republiku. V Česku bude televizní studio, celý playout CANAL+ Sport CZ/SK v Polsku. Do budoucnu se plánuje celý vysílací řetězec zjednodušit a playout přesunout do Prahy. Ač je cesta k televizním divákům poměrně dlouhá, zpoždění signálu k televizním divákům by mělo dosáhnout dvou až tří sekund.naladí od svého startu diváci satelitní platformy Skylink a internetové služby Skylink Live TV a také klienti Skylink TV pre Orange. S ostatními operátory se vyjednává. Zda dojde k dohodě s některým z operátorů před prvním výkopem Premier League v sezóně 2022/23 není vůbec jisté.Po spuštění CANAL+ Sport přijdou na trh další tématické stanice pod značkou CANAL+. Mělo by se jednat o filmový a seriálový kanál. Start se očekává v první polovině roku 2023. Pro spuštění těchto nových lineárních programů může CANAL+ využít bohatou knihovnu CANAL+ a rovněž obsah od filmové a distribuční společnosti SPI International, kterou většinově ovládá CANAL+.redakce