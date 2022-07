CANAL+ Sport odhaluje nová studia a kompletní tým

včera



▲ Obr č. 1 - CANAL+ Sport vysílá nový pořad Premier Club (foto: M7 Group

▲ Obr č. 2 - CANAL+ Sport vysílá nový pořad Match Time (foto: M7 Group)



▲ Obr č. 3 - CANAL+ Sport vysílá nový pořad Fantasy Show (foto: M7 Group)



V předvečer prvního zápasu nadcházejícího ročníku Premier League začne vysílat nový program CANAL+ Sport, na kterém bude nejvyšší anglická fotbalová liga exkluzivně k vidění.O produkci nového programu se postará mezinárodní společnost Canal+, která má bohaté zkušenosti s vysíláním sportovních přenosů po celém světě.Vysílání začne 4. srpna v 18.00 hodin fotbalovým magazínem Nejlepší góly sezóny 2021/2022 a následovat bude pořad Fantasy Show z vlastní produkce, věnovaný virtuální hře Fantasy Premier League.V pátek 5. srpna ve 21.00 začíná Premier League prvním zápasem mezi Arsenalem a týmem Crystal Palace. Před ním se mohou diváci CANAL+ Sport těšit na premiéru zápasového studia MatchTime, která začne ve 20.20. Během víkendu se odehraje zbylých 9 utkání prvního kola a diváci budou moci kterékoli z nich sledovat v přímém přenosu v jednotlivých zápasových streamech.Při souběžně hraných zápasech bude vysílán konferenční přenos, který bude z jednotlivých stadionů přinášet nejzajímavější situace podle aktuálního dění, a nabídne tak to nejlepší ze všech souběžně hraných utkání. V pondělí od 21.00 na diváky čeká talkshow Premier Club, kde moderátor Jaromír Bosák společně se zajímavými hosty zhodnotí odehrané kolo.Studia se nachází v prostorách společnosti AV MEDIA v Praze a budou se v nich natáčet 3 pořady - zápasové studio MatchTime, talkshow Premier Club a magazín o virtuální hře Fantasy Show. Jednou za kolo také stanice odvysílá exkluzivní rozhovor s některým z hráčů či manažerů Premier League.- moderátory zápasových studií jsou Jaromír Bosák, Marek Skáčik a Martin Minha. Divákům se také představí nespočet hostů, například do prvního pátečního studia přijde exkluzivně trenér pražské Slavie Jindřich Trpišovský.- pondělní talkshow uvedou Jaromír Bosák a Matúš Lukáč, které doplní zajímaví hosté, kteří se nebudou bát tvrdého názorového střetu.- magazín o virtuální hře Fantasy Premier League budou uvádět Sonia Krajčová a Karel Tvaroh. Již nyní se mohou hráči zaregistrovat do hry a užít si CANAL+ Sport ligu, ve které mohou vyhrát lístky na zápasy Premier League a další zajímavé ceny.Kromě lokálně produkovaných pořadů bude vysílána také celá řada pořadů z produkce Premier League o její třicetileté historii, osobnostech, ale i zajímavostech ze zákulisí.Hudební znělky k pořadům MatchTime a Premier Club vyrobilo studio Oficina, dekorace pro Premier Club jsou dílem společnosti Film Dekor a technické zázemí zajišťuje firma Smart Informatics.O komentování přenosů se postará silný tým fotbalových komentátorů, opět v čele s Jaromírem Bosákem. Dalšími členy jsou Matúš Lukáč, Marek Skáčik, Jiří Vrba, Martin Minha, Jan Pěruška, Jan Suchan, Štěpán Hájek a Ondřej Lípa. Konferenční přenosy budou moderovat Martin Minha a Jan Pěruška.Pozici fotbalového experta zaujme slavný trenér a bývalý hráč Radoslav Kováč a další bývalá fotbalová esa, jako například Zdeněk Zlámal, Roman Bednář, záložník Marek Matějovský, Jakub Podaný a přímo z Anglie bude do Česka létat Daniel Pudil.Pro grafické analýzy bude využíván systém Piero od kanadské společnosti Ross Video, který vlastní CANAL+ Sport jako jediní v České republice a na Slovensku. Díky němu dokážou experti stanice vizuálně zanalyzovat situace ze zápasů s dosud neviděnými možnostmi. Tento systém umožňuje například znázornit rychlost střely a běhu nebo vzdálenost od brány či jiného hráče.Díky spolupráci se společností 11Hacks, která připravuje špičkové datové analýzy, dostane rozbor zápasů nový rozměr. Kromě subjektivního hodnocení expertů budou k dispozici také objektivní data a matematické modely, které využívají týmy a skauti hráčů.Vše, co se nevejde do vysílání programu CANAL+ Sport, ale i zákulisní informace, highlighty a další zajímavosti může zájemce najít na facebookových profilech stanice. Na Twitteru pak mohou s týmem diskutovat o situacích během zápasů i fotbalu obecně. Bonbónkem na sociálních sítích budou taky exkluzivní klipy z právě probíhajících zápasů.V České republice i na Slovensku bude CANAL+ Sport dostupný v nabídce Skylinku a freeSATu. Na Slovensku navíc také pro zákazníky Orange, kteří využívají službu „ Skylink TV pre Orange“. A je možné, že výčet možností není konečný, další jednání probíhají. Více informací nalezne zájemce na stránkách provozovatele www.canalplussport.cz redakce