Digi SK spouští nový balík Platinum

DNES!

▲ Obr č. 1 - DIGI SK má nový balíček Platinum (graf: DIGI SK)



Nové programy přicházejí k divákům satelitní a internetové platformy DIGI Slovakia. Operátor do nabídky zařazuje nový balíček programů Platinum, který přinese divákům další tématické programy.Balíček Platinum potěší náročnější filmové fanoušky, kteří s novým balíčkem získají filmové programy, dokumentárnía stanici pro dospěléNový balík Premium obsahuje 112 programů, z toho 47 v HD rozlišení ( HDTV ). Noví zákazníci při přechodu od jiného operátora mohou využít instalační bonus se kterým získají satelit a instalaci bez poplatků.Balík Premium obsahuje všechny stanice základního balíčku Štandard, rozšířeného tarifu Premium a vedle těchto programů obsahuje navíc filmové stanice, které divákům přinesou americkou či světovou produkci. To vše v HD rozlišení.Součástí balíčku Platinum je také filmová stanice, která divákům nabízí nejlepší evropské filmy všech žánrů oceněné na mezinárodních a domácích filmových festivalech a soutěžích.Pro dobrodruhy a cestovatele je určen program, který nabízí dokumenty z vlastní produkce. Diváky vezme na nejoblíbenější a zajímavější místa na světě. Můžete tak poznávat různé kultury z pohodlí svého domova.V novém balíčku Premium je také mužský erotický program určený pro dospělé divákyBalík Platinum je dostupný pro zákazníky satelitní i kabelové služby Digi Slovakia za 19,60 eur měsíčně a to bez vázanosti.redakce