Skylink se rozšířil o nový program v češtině Story4 HD

DNES!

▲ Obr č. 1 - Story4 HD v nabídce Skylinku, záběr z příjmu stanice



▲ Obr č. 2 - Story4 HD v nabídce Skylinku, záběr z příjmu stanice



technické parametry:

Do balíčů satelitní televize Skylink , lucemburské společnosti M7 Group , člena CANAL+, byla zařazena nová stanice v českém jazyce - Story4. Program je poskytován ve vysokém rozlišení ( HDTV ).Od úterý 7. února 2023 mohou zákazníci Skylinku sledovat programv češtině. Stanice se zaměřuje především na rodinný obsah a pořady pro ženy. Diváci se mohou těšit na seriály, reality show a lehké krimisérie. Stanice STORY4 HD bude dostupná od balíčku Digital.Zákazníci, kteří pro příjem Skylinku používají certifikovaný přijímač (Skylink READY) nemusí nic dělat, vysílací parametry se aktualizují automaticky, a to díky funkci automatického ladění a uspořádání programů ( FastScan ). Zákazníci s přijímacím zařízením bez funkce FastScan mohou program naladit manuálně a to zadáním níže uvedených parametrů.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 12,109 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900 ksymb/sFEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKpilot: OFFservice ID: 15608video PID: 1801 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 1811 (česky, MPEG), 1812 (maďarsky, MPEG)CA systémy: Irdeto ( CAID 0624, 0653), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 181D), Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)redakce