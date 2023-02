Skylink: 5 nových kanálů ve Skylink Live TV, nový ceník a další změny

DNES!

Start Canal+ Action



▲ Obr č. 1 - Diváci sledují programovou nabídku platformy Skylink (foto: M7 Group

Spektrum Home míří do nižšího balíčku

Dalších 5 stanic ve Skylink Live TV

Jako společnost, která se zavázala poskytovat prvotřídní zábavu napříč všemi oblastmi, jsme nadšeni, že můžeme nabídku Skylink Live TV rozšířit dodáním pěti oblíbených kanálů z našeho portfolia. Tyto nové programy poskytnou filmovým nadšencům širokou škálu kvalitního obsahu, který dále vylepší zážitek u televizních obrazovek

Zájem o Skylink Live TV stále roste, službu aktuálně využívá již 25 % našich zákazníků. Věřím, že její rozšíření o další programy SPI International, které jsou dlouhodobě součástí naší satelitní nabídky, uživatelé ocení

Balíček Nové stanice Mini a Smart FilmBox Stars Multi CANAL+ Action, FilmBox Stars, FilmBox Extra Kombi+ CANAL+ Action, FilmBox Stars, FilmBox Extra, DocuBox, FilmBox Premium, FilmBox Family

▲ Tabulka č. 1 - Umístění nových stanic v balíčcích Skylink Live TV



Nový ceník internetové televize Skylink Live TV

Balíček Nová cena v Kč Původní cena v Kč Zdražení v % Mini 179 149 20 Smart 249 199 25 Multi 299 249 20

▲ Tabulka č. 2 - Nový ceník internetové televize Skylink Live TV a srovnání stávajících cen (platí pro Česko)



Balíček Nová cena v eurech Původní cena v eurech Zdražení v % Smart 9,70 7,70 26 Multi 11,50 9,60 20

▲ Tabulka č. 3 - Nový ceník internetové televize Skylink Live TV a srovnání stávajících cen (platí pro Slovensko)







Akce na balíček Kombi+ se prodlužuje

V úterý 28. února 2023 začne vysílat nový značkový program Canal+ Action. Provozovatel platformy Skylink přidává 5 stanic do Skylink Live TV, zdražuje služby internetové televize a přichází s dalšími změnami.V úterý 28. 2. 2023 v poledne dojde ke startu připravovaného akčního programu CANAL+ Action, a to jak na satelitu, tak i v internetové televizi Skylink Live TV. Dostupný bude již od balíčku Multi.Nový program CANAL+ Action nabídne vybrané tituly, například akční komedii Všechno, všude, najednou, která je hned v 11 kategoriích nominována na Oscara, exkluzivně v české a slovenské premiéře.Kromě premiérových titulů uvede CANAL+ Action také oblíbené akční evergreeny s hvězdnými herci. V březnu to budou třeba blockbustery Postradatelní 2: Zpět do války nebo Plán útěku se Sylvesterem Stallonem, Arnoldem Schwarzeneggerem a dalšími legendami. Během prvního měsíce vysílání bude k vidění také oscarový REVENANT Zmrtvýchvstání nebo diváky výborně hodnocený kanadský seriál Plán B.CANAL+ Action bude po celý březen dostupný všem zákazníkům Skylinku, nezávisle na předplaceném programovém balíčku.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 11,973 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 14134video PID: 3410 (MPEG-4/HD)audio PID: 3420 (česky, MPEG)CA systémy: Irdeto ( CAID 0624, 0653), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CA 181D), Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)O den později - 1.3.2023 - čeká na zákazníky Skylinku další příjemná změna. Stanice Spektrum Home se přesouvá z původního balíčku Kobi do tarifu Digital. Prakticky to znamená, že program bude dostupný pro všechny klienty operátora.Spektrum Home nabídne užitečné tipy a triky pro všechny zahrádkáře a domácí kutily, ale svými pořady potěší i všechny cestovatele a nadšence do architektury.Do třetice další dobrá zpráva operátora. Vedle startu stanice Canal+ Action a přesunutí Spektrum Home do nižšího balíčku se internetová televize (OTT) Skylink Live TV rozšíří o dalších pět stanic - o filmové a dokumentární programy SPI International. Programovou nabídku tak doplní stanice FilmBox Stars, FilmBox Extra, DocuBox, FilmBox Premium a FilmBox Family.,“ říká Berk Uziyel, generální ředitel společnosti SPI International, která je nyní součástí CANAL+.Ladislav Řeháček, VP společnosti CANAL+ Luxembourg pro ČR a Slovensko, která provozuje platformy Skylink a freeSAT, dodává: „."Jak to bude s dostupností stanic SPI International? V nižších balíčcích Mini a Smart bude FilmBox Stars. V tarifu Multi se objeví FilmBox Stars, FilmBox Extra a také program Canal+ Action. Do balíku Kombi+ zamíří stanice CANAL+ Action, FilmBox Stars, FilmBox Extra, DocuBox, FilmBox Premium, FilmBox Family.S účinností od 4. dubna 2023 dojde ke změně ceníku internetové televize Skylink Live TV v České republice i na Slovensku. Ceník satelitní televize zůstává beze změny.Pro zákazníky, jejichž stávající úhrada předplatného pokrývá období delší než do 4. 4. 2022, začnou nové ceny platit až po skončení tohoto období.Provozovatel platformy Skylink upozorňuje, že po celý březen je možné využít akční nabídku „12 měsíců za cenu 10“ na jakýkoliv balíček internetové televize Skylink Live TV a získat tak službu na další období za zvýhodněnou cenu.Skylink také prodlužuje akční nabídku internetového i satelitního balíčku Kombi+, který obsahuje nový program CANAL+ Action i CANAL+ Sport a spoustu dalších filmových, dokumentárních a dětských programů.Do 30. 6. 2023 si ho bude možné objednat za skvělou cenu.redakce