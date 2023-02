CANAL+ Action odstartoval. Kde program naladit

DNES!

▲ Obr č. 1 - Canal+ Action HD uvede film Všechno, všude, najednou (záběr z filmu) (foto: CANAL+)



▲ Obr č. 2 - Canal+ Action HD - záběr z upoutávky stanice před zahájením vysílání



Kde je program Canal+ Action dostupný?

technické parametry - CANAL+ Action (platforma Skylink)

V poledne v poslední únorový den zahájila vysílání na českém a slovenském televizním trhu nová stanice pod značkou CANAL+. Nový program CANAL+ Action nabídne divákům především filmy a seriály. Nebude chybět ani sport - přenosy z Premier League.Po stanici Canal+ Sport, představenou v srpnu loňského roku, se rozšiřuje nabídka programů CANAL+, spuštěním programu CANAL+ Action. Stanice je poskytována ve vysokém rozlišení ( HDTV ).Nový programnabídne vybrané tituly exkluzivně v české a slovenské premiéře - například v předvečer březnového udílení Cen Akademie to bude akční komedie Všechno, všude, najednou, která je nominována na Oscara hned v 11 kategoriích. Diváci si tak budou moci naplno vychutnat aktuální filmový hit sklízející obdiv a chválu nejenom od návštěvníků kin, ale také od kritiků.Kromě premiérových titulůuvede také oblíbené akční evergreeny s hvězdnými herci. V březnu to budou třeba blockbustery Postradatelní 2: Zpět do války a Plán útěku se Sylvesterem Stallonem, Arnoldem Schwarzeneggerem a dalšími legendami. Během prvního měsíce vysílání bude k vidění také oscarový Revenant Zmrtvýchvstání s oceněným Leonardem DiCapriem nebo diváky výborně hodnocený kanadský seriál Plán B o tom, co všechno může způsobit návrat v čase a změna běhu událostí.Stanice CANAL+ Action je od svého spuštění, v poledne 28.2.2023, dostupná zákazníkům operátora platformy Skylink , lucemburské mediální skupiny M7 Group , člena CANAL+. Stanice je dostupná pro diváky na satelitu ( Astra 3B ) a rovněž i na internetu (Skylink Live TV).V rámci promo akce a tedy představení nové stanice co největšímu okruhu diváků je program od spuštění a po celý březen dostupná na všech aktivních kartách Skylinku. Po skončení promo období bude program dostupný jen zákazníkům s balíčky Multi, Kombi+ a Komplet.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 11,973 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 14134video PID: 3410 (MPEG-4/HD)audio PID: 3420 (česky, MPEG)CA systémy: Irdeto ( CAID 0624, 0653), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CA 181D), Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)Den po spuštění, tedy od 1.3.2023, je, respektive bude CANAL+ Action dostupný i pro klienty provozovatelů internetových a satelitních platforem - v Česku T-Mobile (internetové služby T-Mobile TV, T-Mobile GO a satelitní T-Mobile SAT TV ) a na Slovensku v rámci služeb Slovak Telekom (internetová Magio TV, Magio TV Go a satelitní Magio Sat) a v kabelové a satelitní televizi DIGI Slovakia ( Nová Digi TV SK ).redakce