Skylink zařadil nový kanál TV Spark, start AMC SK

DNES!

TV Spark - novinka na Skylinku

▲ Obr č. 1 - TV Spark - záběr z příjmu stanice



technické parametry:

AMC se slovenskou reklamou

technické parametry:

V nabídce česko-slovenské satelitní platformy Skylink , lucemburské mediální skupiny M7 Group , člena CANAL+, se objevil nový program. Od úterý 4. dubna 2023 je klientům dostupná stanice TV Spark, která začala vysílat v polovině března, kdy nahradila bývalý program UP Network.Tématický placený kanál UP Network, zaměřený na letecký průmysl, ukončil vysílání 15. března 2023. Svoji programovou pozici broadcaster přenechal jinému vysílateli. Na pozici po UP Network je zpravidla divákům nabízena nová stanice TV Spark.S ohledem na změnu provozovatele stanice a změnu distribučního signálu se programová novinka TV Spark objevila na Skylinku až s menším zpožděním - dnes.je dokumentárně-diskusní kanál, se zaměřením na atraktivní dokumentární filmy z divácky nejzajímavějších oblastí, a diskuse.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 12,012 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 15409video PID 1901 (MPEG-4/SD)audio PID: 1911 (MPEG, slovensky)CA systém: Irdeto ( CAID 0624, 0653), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 181D), Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)Vedle nového programu TV Spark je k dispozici také slovenská verze filmového a seriálového programu AMC. Ta nabízí stejný obsah jako doposud nabízený feed AMC. Nový feedobsahuje slovenské reklamy a cílí tedy na slovenské spotřebitele. Skylink podobně nabízí i sesterský filmový kanál Film+ v samostatných verzích pro diváky v České republice a na Slovensku. I v tomto případě je program stejný. Liší se jen reklamními bloky.Podobně byla dříve nabízena dětská stanice Minimax. Samostatné verze pro český a slovenský trh nedávno skončily a opět se divákům nabízí stejný feed (verze) pro oba státy bývalé federace.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 11,953 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 15221video PID 3101 (MPEG-4/SD)audio PID: 3111 (MPEG, česky / slovensky), 3112 (MPEG, původní znění)CA systém: Irdeto (CAID 0624, 0653, 0D96), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 181D), Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)redakce