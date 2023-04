Luxusní bydlení na Spektrum Home posílí vlastní tvorbu. Vysílá nově v HD

DNES!

▲ Obr č. 1 - Luxusní bydlení, nový pořad na tv Spektrum Home (foto: AMCNI).



Lifestylový kanálposiluje výrobu vlastních pořadů. Do vysílání zařazuje nový pořad Luxusní bydlení. Stanice je součástí nabídky operátorů pay-tv služeb a od března je také dostupná divákům pozemního vysílání.Jednou z největších novinek AMC v letošním roce je vstup do pozemního vysílání. Společnost AMC Networks International nedávno uzavřela kontrakt se společností České Radiokomunikace (ČRa) na distribuci televizní stanice Spektrum Home v celoplošné síti 23 ( multiplex 23 ). Stanice je tak dostupná pro všechny domácnosti s pozemní televizí bez jakýchkoliv poplatků.Druhou technickou novinkou, představenou dnes, je spuštění stanice Spektrum Home ve vysokém rozlišení ( HDTV ). Program je od dubna nabízen televizním operátorům. Je na každém operátorovi, zda nahradí původní SD distribuci technicky kvalitnější v HD. V pozemním vysílání je Spektrum Home nadále šířen v SD kvalitě (960x540p v kodeku HEVC).Další programy skupiny AMC - dětské stanice JimJam, Minimax či TV Paprika - budou poskytovány v HD kvalitě jakmile budou mít dostatek materiálu v HD rozlišení.Po vstupu stanice Spektrum Home do pozemního vysílání se navyšuje počet pořadů vlastní produkce. Již tuto sobotu 15. dubna 2023 v 19:30 hodin uvede tento kanál nový pořad Luxusní bydlení. Pořad zavede diváky do luxusně zařízených domů se zajímavými příběhy, designovými prvky a architekturou.Nová relace bude mít deset dílů a v každém z nich se představí hned dvě zajímavá obydlí, která se vymykají běžnému standardu, ať už z hlediska luxusu, architektonického uspořádání, lokality nebo designu. Kromě atraktivních interiérů diváky potěší oblíbená moderátorka Eva Borská, která bude provázet jednotlivými díly a nechá je nahlédnout do různých bytů a dokonce i do svého soukromí. Sekundovat jí bude interiérový designer Tomáš Marx.je lifestylová a zábavní stanice, která se zaměřuje na poskytování velkého výběru filmů, seriálů, inspirativních a odpočinkových faktografických pořadů, jako jsou kutilství, interiérový design, architektura, reality, cestování a zahradničení, například Svět zahrádkářů s Monty Donem.Z lokální produkce se diváci mohou těšit na pořady jako Markéta na trhu a Recepty našich babiček, dále na pořady o bydlení a zahradě s odborníky z oboru, jako jsou dvojčata Scottova z pořadu Property Brothers, Grand Designs, také na pořady o neobvyklých a krásných domech, které divákům umožní uniknout z reality, jako jsou Lovci ostrovů nebo Great Escapes. Plánem AMCNI je postupně rozšiřovat programovou skladbu tak, aby byla pestřejší, a průběžně budou přibývat nové žánry, včetně zábavného obsahu pro ženy.Do rodiny AMCNI patří kromě stanice Spektrum Home ještě stanice, sportovní stanice, který vysílá populární filmy a dětské stanice. Milovníci vaření si užijí sledování stanice. Stanicenabízí nejrůznější dokumenty a stanicezase původní seriály a filmy.redakce