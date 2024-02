NS5 a NS6 nabídnou i konferenční přenosy Bundesligy, zápasy Ligue 1, Formule 1, MotoGP

DNES!

Kde budou stanice Nova Sport 5 a Nova Sport 6 dostupné

Program Nova Sport 5

Čtvrtek, 29.02.2024

Pátek, 01.03.2024

Sobota, 02.03.2024

Neděle, 03.03.2024

Program Nova Sport 6

Čtvrtek, 29.02.2024

Pátek, 01.03.2024

Sobota, 02.03.2024

Neděle, 03.03.2024

, dva nové sportovní kanály pod značkou Nova Sport, rozšíří stávající sportovní nabídku přenosů provozovatele o závody Formule 1 a MotoGP. Vedle toho nabídnou i další atraktivní prémiový obsah.V pořadí pátý programový okruh Nova Sport se zaměří na závody Formule 1, dále nabídne o přenosy Formule 2 a Formule 3. Nabídku doplní přenosy z francouzské fotbalové soutěže Ligue 1. Šestý program Novy Sport odvysílá přenosy z MotoGP, dále z fotbalové německé Bundesligy, italské Serie A či z německé házenkářské Bundesligy. V případě fotbalové Bundesligy bude provozovatel nabízet tzv. konferenční přenos, který znají diváci i z vysílání stanice CANAL+ Sport, věnované anglické fotbalové Premier League. Smyslem konferenčního přenosu je nabízet průběžné přenosy z trávníků podle vývoje utkání a situace. Divák tak nepřijde o žádný moment ze souběžně hraných zápasů.Od svého spuštění budou oba programy dostupné v televizní službě O2 TV. Program Nova Sport 5 bude nabízet operátor satelitní platformy Skylink , lucemburská mediální skupina M7 Group , člen skupiny CANAL+.Ukázka z programu stanic Nova Sport 5 a Nova Sport 6 na první vysílací dny.08.45 Formule 3 - Velká cena Bahrajnu 2024 (trénink)Přímý přenos tréninku na Velkou cenu Formule 3 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)09.55 Formule 2 - Velká cena Bahrajnu 2024 (trénink)Přímý přenos tréninku na Velkou cenu Formule 2 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)11.15 1:1 Sport Show (56)Originální talkshow o životě a sportu11.45 Engadin SnowDokument o extrémních sportech12.20 Formule 1 - Velká cena Gulf Air Bahrajnu 2024 (1. trénink)Přímý přenos 1. tréninku na Velkou cenu Formule 3 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)13.50 Formule 3 - Velká cena Bahrajnu 2024 (kvalifikace)Přímý přenos kvalifikace na Velkou cenu Formule 3 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)14.40 Racing magazine - Speciál 2024Magazín ze světa motorsportu15.50 Formule 1 - Velká cena Gulf Air Bahrajnu 2024 (2. trénink)Přímý přenos 2. tréninku na Velkou cenu Formule 1 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)17.20 Formule 2 - Velká cena Bahrajnu 2024 (kvalifikace)Přímý přenos kvalifikace na Velkou cenu Formule 2 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)18.30 Formule 3 - Velká cena Bahrajnu 2024 (trénink)Záznam tréninku na Velkou cenu Formule 3 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)19.35 Formule 2 - Velká cena Bahrajnu 2024 (trénink)Záznam tréninku na Velkou cenu Formule 2 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)20.40 Formule 1 - Velká cena Gulf Air Bahrajnu 2024 (1. trénink)Záznam 1. tréninku na Velkou cenu Formule 1 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)21.55 Formule 3 - Velká cena Bahrajnu 2024 (kvalifikace)Záznam kvalifikace na Velkou cenu Formule 3 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)22.45 Formule 1 - Velká cena Gulf Air Bahrajnu 2024 (2. trénink)Záznam 2. tréninku na Velkou cenu Formule 1 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)00.00 Formule 2 - Velká cena Bahrajnu 2024 (kvalifikace)Záznam kvalifikace na Velkou cenu Formule 2 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)00.50 Závěr vysílání09.00 Formule 3 - Velká cena Bahrajnu 2024 (trénink)Záznam tréninku na Velkou cenu Formule 3 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)10.05 Formule 3 - Velká cena Bahrajnu 2024 (kvalifikace)Záznam kvalifikace na Velkou cenu Formule 3 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)11.05 Formule 3 - Velká cena Bahrajnu 2024 (sprintový závod)Přímý přenos závodu Velké ceny Formule 3 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)12.10 Formule 1 - Velká cena Gulf Air Bahrajnu 2024 (2. trénink)Záznam 2. tréninku na Velkou cenu Formule 1 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)13.20 Formule 1 - Velká cena Gulf Air Bahrajnu 2024 (3. trénink)Přímý přenos 3. tréninku na Velkou cenu Formule 1 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)15.05 Formule 2 - Velká cena Bahrajnu 2024 (sprintový závod)Přímý přenos sprintového závodu Velké ceny Formule 2 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)16.15 Reconnecting ONEDokument o extrémních sportech16.50 Formule 1 - Velká cena Gulf Air Bahrajnu 2024 (kvalifikace)Přímý přenos kvalifikace na Velkou cenu Formule 1 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)18.05 Queen & King of the Court #4Dokument o extrémních sportech18.35 Formule 3 - Velká cena Bahrajnu 2024 (sprintový závod)Záznam sprintového závodu Velké ceny Formule 3 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)19.40 Formule 1 - Velká cena Gulf Air Bahrajnu 2024 (3. trénink)Záznam 3. tréninku na Velkou cenu Formule 1 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)20.55 Formule 2 - Velká cena Bahrajnu 2024 (trénink)Záznam tréninku na Velkou cenu Formule 2 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)22.00 Formule 2 - Velká cena Bahrajnu 2024 (kvalifikace)Záznam kvalifikace na Velkou cenu Formule 2 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)22.50 Formule 2 - Velká cena Bahrajnu 2024 (sprintový závod)Záznam sprintového závodu Velké ceny Formule 2 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)00.05 Formule 1 - Velká cena Gulf Air Bahrajnu 2024 (kvalifikace)Záznam kvalifikace na Velkou cenu Formule 1 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)01.20 Závěr vysílání08.55 Formule 3 - Velká cena Bahrajnu 2024 (sprintový závod)Záznam sprintového závodu Velké ceny Formule 3 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)10.00 Formule 3 - Velká cena Bahrajnu 2024Přímý přenos závodu Velké ceny Formule 3 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)11.30 Formule 2 - Velká cena Bahrajnu 2024Přímý přenos závodu Velké ceny Formule 2 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)13.00 GreenlandicDokument o extrémních sportech13.30 Formule 1 - Velká cena Gulf Air Bahrajnu 2024 (kvalifikace)Záznam kvalifikace na Velkou cenu Formule 1 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)15.00 Studio Formule 1Přímý přenos studia před závodem Velké ceny Gulf Air Bahrajnu 202415.45 Formule 1 - Velká cena Gulf Air Bahrajnu 2024Přímý přenos závodu Velké ceny Formule 1 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)17.45 Studio Formule 1Přímý přenos studia po závodu Velké ceny Gulf Air Bahrajnu 202418.45 Formule 3 - Velká cena Bahrajnu 2024Záznam závodu Velké ceny Formule 3 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)20.00 1:1 Sport Show (56)Originální talkshow o životě a sportu20.30 Velkolepá sezona - Lille 2020/21Ohlédnutí za jedinečnou sezonou týmu francouzské fotbalové ligy Ligue 120.55 Ligue 1Přímý přenos 24. kola nejvyšší francouzské fotbalové ligy Ligue 1 Uber Eats23.00 Francouzská derby - Marseille vs. BordeauxMagazín ze světa francouzské fotbalové ligy Ligue 123.15 Formule 2 - Velká cena Bahrajnu 2024Záznam závodu Velké ceny Formule 2 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)00.45 Závěr vysílání09.00 Formule 1 - Velká cena Gulf Air Bahrajnu 2024Záznam závodu Velké ceny Formule 1 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)11.15 VfL Gummersbach - SC MagdeburgZáznam 24. kola německé házenkářské Bundesligy12.45 1:1 Sport Show (56)Originální talkshow o životě a sportu13.15 Queen & King of the Court #4Dokument o extrémních sportech13.55 Villarreal CF - Granada CFPřímý přenos 27. kola španělské fotbalové LaLigy16.05 Ligue 1Záznam 24. kola nejvyšší francouzské fotbalové ligy Ligue 1 Uber Eats18.00 Bundesliga - konferenční přenosZáznam z 5 souběžně hraných zápasů 24. kola Bundesligy20.00 Formule 3 - Velká cena Bahrajnu 2024 (trénink)Záznam tréninku na Velkou cenu Formule 3 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)21.05 Formule 3 - Velká cena Bahrajnu 2024 (kvalifikace)Záznam kvalifikace na Velkou cenu Formule 3 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)21.55 Formule 3 - Velká cena Bahrajnu 2024 (sprintový závod)Záznam sprintového závodu Velké ceny Formule 3 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)23.00 Formule 3 - Velká cena Bahrajnu 2024Záznam závodu Velké ceny Formule 3 (Bahrain International Circuit, Bahrajn)Pondělí, 04.03.2024 00.15 Závěr vysílání09.00 MotoGP - ohlédnutí za sezónou 2023Shrnutí uplynulé sezóny seriálu mistrovství světa MotoGP10.00 Moto2 & Moto3 - ohlédnutí za sezónou 2023Shrnutí uplynulé sezóny seriálu mistrovství světa Moto2 & Moto311.00 WorldSSP - Australian Round (2. závod)Záznam závodu MS supersportů (Phillip Island Grand Prix Circuit, Austrálie)12.15 WorldSBK - Australian Round (2. závod)Záznam závodu MS superbiků (Phillip Island Grand Prix Circuit, Austrálie)13.15 Bayern Mnichov - RB LipskoZáznam 23. kola německé fotbalové Bundesligy15.15 FC Barcelona - Getafe CFZáznam 26. kola španělské fotbalové LaLigy17.15 Paris Saint-Germain - Stade RennesZáznam 23. kola nejvyšší francouzské fotbalové ligy Ligue 1 Uber Eats19.05 Ikony Ligue 1 - Zlatan IbrahimovičMedailonek útočníka, který strávil 4 roky v dresu PSG19.15 Racing magazine - Speciál 2024Magazín ze světa motorsportu20.00 Francesco Bagnaia obhájce tituluMini dokument ze zákulisí VC Valencie 202320.15 AC Milán - Atalanta BergamoZáznam 26. kola italské fotbalové Serie A22.00 Made In Italy - Rafael LeaoProjděte se Milánem ve společnosti hvězdy AC Milán22.15 Real Madrid - Sevilla FCZáznam 26. kola španělské fotbalové LaLigy00.00 Závěr vysílání09.00 Racing Strasbourg - Stade BrestoisZáznam 23. kola nejvyšší francouzské fotbalové ligy Ligue 1 Uber Eats11.00 Racing magazine - Speciál 2024Magazín ze světa motorsportu11.45 Francesco Bagnaia obhájce tituluMini dokument ze zákulisí VC Valencie 202312.00 Championship League Snooker 2024Přímý přenos profesionálního snookerového turnaje (Leicester, Anglie)16.30 GreenlandicDokument o extrémních sportech17.00 Queen & King of the Court #4Dokument o extrémních sportech17.30 Championship League Snooker 2024Přímý přenos profesionálního snookerového turnaje (Leicester, Anglie)22.00 CD Mirandés - SD HuescaZáznam 28. kola druhé nejvyšší španělské fotbalové ligy LaLiga 200.00 Závěr vysílání09.00 Championship League Snooker 2024Záznam profesionálního snookerového turnaje (Leicester, Anglie)12.00 Championship League Snooker 2024Přímý přenos profesionálního snookerového turnaje (Leicester, Anglie)15.25 Bundesliga - konferenční přenosPřímý přenos z 5 souběžně hraných zápasů 24. kola Bundesligy17.40 Championship League Snooker 2024Přímý přenos profesionálního snookerového turnaje (Leicester, Anglie)22.00 VfL Gummersbach - SC MagdeburgZáznam 24. kola německé házenkářské Bundesligy23.30 1:1 Sport Show (56)Originální talkshow o životě a sportu00.00 Závěr vysílání09.00 Bundesliga - konferenční přenosZáznam z 5 souběžně hraných zápasů 24. kola Bundesligy11.00 Championship League Snooker 2024Záznam profesionálního snookerového turnaje (Leicester, Anglie)14.55 Frosinone Calcio - US LeccePřímý přenos 27. kola italské fotbalové Serie A17.00 VfL Gummersbach - SC MagdeburgZáznam 24. kola německé házenkářské Bundesligy18.30 MotoGP - ohlédnutí za sezónou 2023Shrnutí uplynulé sezóny seriálu mistrovství světa MotoGP19.30 Moto2 & Moto3 - ohlédnutí za sezónou 2023Shrnutí uplynulé sezóny seriálu mistrovství světa Moto2 & Moto320.40 Ligue 1Přímý přenos 24. kola nejvyšší francouzské fotbalové ligy Ligue 1 Uber Eats22.45 Ligue 1Záznam 24. kola nejvyšší francouzské fotbalové ligy Ligue 1 Uber EatsPondělí, 04.03.202400.30 Závěr vysíláníredakce