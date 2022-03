M7 Group spustila kanály Focus Sat TV HD a Direct One HD

16.03.2022 09:43

Dva nové programy ve vysokém rozlišení (HDTV) spustila lucemburská mediální skupina M7 Group, člen skupiny CANAL+, na maďarském a rumunském trhu. Do nabídky maďarské platformy Direct One společnost přidala stanici Direct One HD.

Klientům služby Focus Sat operátor nabídl program Focus Sat TV HD.

Oba programy nejsou pro tamní zákazníky úplnou novinkou - obě stanice mohli předplatitelé doposud sledovat v horší technické kvalitě - v SD rozlišení. Nyní si mohou diváci vychutnat obsah dodavatelů obsahu M7 Group a vlastní produkci CANAL+ v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení.

▲ Direct One (foto: M7 Group/Canal+)

Stanice Focus Sat HD se vysílá na kmitočtu 11,804 GHz. Signál je kryptován systémy Conax (CAID 0B02) a Nagra MA (CAID 181D). Vysílání Direct One HD bylo přidáno do multiplexu na frekvenci 11,957 GHz a má jen maďarskou audio stopu. Vysílání je zakódováno systémy Irdeto (CAID 0D97, 0653), Nagra MA (CAID 1815 a 181D) a Conax (CAID 0B02). Oba programy se ve formě technických testů objevily na kapacitě operátora 8. března 2022.

Obdobný kanál nabízí M7 Group také zákazníkům v České republice a na Slovensku. Stanice se jmenuje Skylink 7 a vysílá se v HD rozlišení na satelitu Astra 3B (23,5°E).

technické parametry - Focus Sat TV HD:

• Thor 6 (0,8°W), freq. 11,804 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

technické parametry - Direct One HD:

• Thor 6 (0,8°W), freq. 11,957 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK