Seriál Einstein - Případy nesnesitelného génia bude mít další díly

24.08.2022 10:47

DNES!

Televize Prima začala natáčet druhou řadu seriálu Einstein - Případy nesnesitelného génia s Vojtěchem Kotkem v hlavní roli. Krimiseriál se svéráznou postavou pra-pra-pravnuka Alberta Einsteina, Filipa Königa, tak opět nalomí několik dámských srdcí a vyvolá oheň na střeše svým nesnesitelným chováním.

Ani druhá řada neochudí diváky o to, že se při vyšetřování Filip König dostane do nezvyklých situací, které se snaží vyřešit svým brilantním mozkem a úsudky. Přesně to dostalo hlavního představitele Vojtěcha Kotka do ringu.

▲ Natáčení pokračování seriálu Einstein - Případy nesnesitelného génia (foto: FTV Prima)

„ Příprava byla taková, že jsem měl dvě hodiny boxu. Byl jsem překvapený, protože když to vidíte v těch filmech o Rockym a podobně... Zkrátka dáte někomu pěstí a je to. Já jsem do této doby nikoho neuhodil a před zrcadlem v tělocvičně jsem zjistil, že vypadám neskutečně vtipně. To se ale k té mé postavě Filipa hodí, protože on ten box úplně neumí, tak jsem se za to schoval ,“ popisuje přípravy na start natáčení Vojtěch Kotek, který má na rukou ještě stále boxerské rukavice.

„ Neuměl jsem se moc krýt, tak jsem ruce dával před sebe místo toho, abych je měl u hlavy, protože když je máte před sebou a někdo vás do té své rukavice praští, tak si sám dáte pěstí. Což se mi podařilo nesčetněkrát ,“ usmívá se herec, který se na place opět potkává se svou seriálovou partnerkou Annou Polívkovou coby Lenkou. „ Lenka Brabcová se moc nezměnila. Žádný vývoj. Možná tam vzniknou nějaké vztahy, ale o co půjde, vám prozradit nemůžu. My si s Vojtou říkáme Dempsey a Makepeaceová, ale jak se jejich vztah vyvine, to vám opravdu neprozradím ,“ nekompromisně odpovídá seriálová policejní vyšetřovatelka.

Pozadu v životě Filipa nezůstává ani jeho matka v podání Veroniky Freimanové. „ Maminka stále žije v Americe a za synem lítá, aby ho zachraňovala. Někdy zůstane déle a někdy zase kratší dobu. Tentokrát se ale zdrží. Kamila Königová je takový monolit už od první série. Vždy syna zpacifikuje a mluví mu do života. Snaží se prospívat jeho zdraví, velice dobře ví, co má syn dělat, a ten souboj zdárně pokračuje i ve druhé sérii ,“ usmívá se Veronika Freimanová.

▲ Natáčení pokračování seriálu Einstein - Případy nesnesitelného génia (foto: FTV Prima)

V pokračování nebude chybět ani velký objekt Filipova zájmu - forenzní analytička Soňa Svobodová v podání Evy Podzimkové. „ Mám takovou vděčně nevděčnou roli, že vždy přijdu v bílém overalu, řeknu, že byl pán střelen zezadu, a zase odjedu. Stále jsem nejlepší kamarádka Lenky. Myslím si, že to není práce, kterou by mohla dělat každá žena. Soňa zkoumá mrtvoly, kterých je v seriálu přehršel a ve všech stadiích. Vlastně je to taková zábava, protože ten náš seriál je víc komediální než kriminálka, a to je fajn .“

„ První série seriálu Einstein se setkala s velkým diváckým úspěchem. Jsme rádi za pokračování i za to, že herci i štáb, v čele s režisérem Vojtou Moravcem, se do toho pustili s nadšením a plni kreativity ,“ říká výrobní ředitelka skupiny Prima Lucia Kršáková.

Druhá série je teprve ve svých začátcích, tvůrci si opět připravili osm dílů a o nasazení na obrazovky bude televize Prima včas informovat.

zdroj: FTV Prima